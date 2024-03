EQS-News: Doppelte Anerkennung für die Wolftank Group: Vorreiterrolle im Bereich E-Mobilität und Auszeichnung mit dem Tiroler Cluster Award

EQS-News: Wolftank-Adisa Holding AG / Schlagwort(e): Kooperation/Konferenz

Doppelte Anerkennung für die Wolftank Group: Vorreiterrolle im Bereich E-Mobilität und Auszeichnung mit dem Tiroler Cluster Award



13.03.2024 / 09:00 CET/CEST

Doppelte Anerkennung für die Wolftank Group: Vorreiterrolle im Bereich E-Mobilität und Auszeichnung mit dem Tiroler Cluster Award Die Wolftank Group (Wolftank-Adisa Holding AG, ISIN: AT0000A25NJ6), Spezialist für Umwelt- und Energietechnologien mit Fokus auf Emissionsreduktion, hat gestern eine bemerkenswerte Bilanz ihres technologischen Leaderships und ihres Engagements im Bereich Nachhaltigkeit erzielt: Beim achten Impact Investment Day an der Börse München präsentierte die Wolftank Group gemeinsam mit ihrem Top-Kunden Free to X ihre Fortschritte im Bereich E-Mobilität und Nachhaltigkeit. Am Abend erhielt die Gruppe bei den Tiroler Cluster Awards einen der renommierten Innovationspreise für ihr innovatives Wasserstoff-Wärmepumpenprojekt. Der Impact Investment Day, organisiert von der Small & Mid Cap Investmentbank AG an der Börse München, bot der Wolftank Group eine ideale Plattform, um ihr Engagement für wirtschaftliches Wachstum verbunden mit ökologischer Verantwortung zu zeigen. CEO Peter Werth präsentierte gemeinsam mit Antonio Di Micco, Chief Innovation & Procurement Officer von Free to X - einem Unternehmen mit einem Netzwerk von über 100 Schnelllade-Stationen an italienischen Autobahnen - die erfolgreiche Zusammenarbeit. Das unterstreicht die Rolle von Wolftank als bevorzugter Partner aufgrund der gezeigten Effizienz, Qualität und Schnelligkeit. „Die Synergie zwischen der Wolftank Group und Free to X zeigt, dass wir uns nicht nur für die Weiterentwicklung nachhaltiger Technologien einsetzen, sondern auch für deren praktische Umsetzung sorgen. Die heutige Gelegenheit, unsere Arbeit zu präsentieren, und das hervorragende Feedback auf dem Impact Investment Day untermauert unsere Rolle als wichtiger Player bei der Gestaltung einer nachhaltigen Zukunft", sagt CEO Peter Werth. Am Abend stand die Innovationskraft der Gruppe beim Tiroler Innovationstag erneut im Mittelpunkt, wo Wolftank Austria einen Innovationspreis für das Kooperations-Projekt mit Heliotherm Wärmepumpentechnik für eine hybride „Wasserstoff-Wärmepumpe“ erhielt. Dieses Projekt steht im Einklang mit der Tiroler Klima-, Energie- und Ressourcenstrategie, die bis zum Jahr 2050 100 % erneuerbare Energie vorsieht. Die Wasserstoff-Wärmepumpe, eine kompakte Luft-Wasser-Wärmepumpe, soll sowohl mit Strom als auch mit Wasserstoff betrieben werden können. Sie bietet Flexibilität und Effizienz bei der Energienutzung, trägt zur Netzstabilität bei und reduziert die Treibhausgasemissionen. Die Zusammenarbeit zwischen Tiroler Unternehmen in der Wärmepumpenproduktion, in der Entwicklung der Wasserstoffinfrastruktur und in der Ventilherstellung soll zum Ausbau der internationalen Wettbewerbsfähigkeit und der Erschließung neuer Märkte beitragen. „Diese Auszeichnung ist eine Anerkennung für unser konsequentes Vorgehen in Sachen Innovation und Exzellenz. Das Tiroler Wasserstoff-Wärmepumpenprojekt ist ein Paradebeispiel dafür, wie durch das Angebot eines flexiblen Heizsystems, das die Nutzer auf den volatilen Energiemarkt und mögliche Versorgungsengpässe vorbereitet, deutliche Fortschritte bei Energieeffizienz und Nachhaltigkeit erzielt werden können“, so CEO Peter Werth abschließend.

Über die Wolftank Group

Die Wolftank Group ist ein weltweit agierender, führender Technologiepartner für Energie- und Umweltlösungen. Im Bereich der Mobilität und Logistik von Energieträgern unterstützt die Gruppe Kunden in über 20 Ländern, Projekte effizient und umweltschonend umzusetzen. Dafür entwickelt und implementiert sie Technologien von morgen, um den Verkehr zu dekarbonisieren und die Infrastruktur für eine emissionsfreie Mobilität zu bauen – etwa durch die schlüsselfertige Lieferung von modularen Wasserstoff- und LNG-Betankungsanlagen. Im Bereich der Umweltlösungen zählen Due Diligences für Umweltrisiken, maßgeschneiderte Services für Boden- und Grundwassersanierung sowie Recycling zum Angebot. Gesteuert werden die Tochtergesellschaften der Gruppe in acht Ländern auf drei Kontinenten durch die Wolftank-Adisa Holding AG mit Sitz in Innsbruck. Die Aktie der Wolftank-Adisa Holding AG (WKN: A2PBHR; ISIN: AT0000A25NJ6) notiert im direct market plus Segment der Wiener Börse AG und im m:access der Börse München und wird auf Xetra, der Frankfurter und Berliner Wertpapierbörse gehandelt. Weitere Informationen: www.wolftankgroup.com Kontakt:

Wolftank-Adisa Holding AG

Telefon: +43 (512) 345726

E-Mail: investor-relations@wolftankgroup.com

Diese Mitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen, die auf den gegenwärtigen Kenntnissen, Erwartungen und Prognosen der Geschäftsleitung der Wolftank-Adisa Holding AG beruhen. Alle Aussagen unterliegen potenziell unsicheren Annahmen und Risiken, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in diesen Aussagen zum Ausdruck gebrachten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Solche Aussagen sind erkennbar an Begriffen wie "erwarten", "planen", "vorhersehen", "anstreben", "schätzen", "annehmen" oder ähnlichen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind daher nur zu dem Zeitpunkt gültig, zu dem sie gemacht werden. Das Unternehmen übernimmt keine Verpflichtung, die in dieser Mitteilung gemachten Aussagen in der Zukunft anzupassen, zu korrigieren oder zu überprüfen.

