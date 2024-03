EQS-Adhoc: Vonovia SE: Dividendenvorschlag und Änderung der Dividendenpolitik

EQS-Ad-hoc: Vonovia SE / Schlagwort(e): Dividende

Dividendenvorschlag und Änderung der Dividendenpolitik Bochum, 14. März 2024 Vorstand und Aufsichtsrat der Vonovia SE (Gesellschaft) haben beschlossen, der Hauptversammlung der Gesellschaft für das Geschäftsjahr 2023 eine Dividende in Höhe von EUR 0,90 je Aktie vorzuschlagen. Dieser Betrag entspricht einer Ausschüttung von 43 % des Group FFO (nach Minderheiten) und ist ca. 6 % höher als die Dividende für das Geschäftsjahr 2022. Darüber hinaus hat der Vorstand im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat eine Änderung der Dividendenpolitik beschlossen. In Zukunft und damit erstmalig für die Dividendenentscheidung für das Geschäftsjahr 2024 wird der Dividendenvorschlag nicht mehr an den Group FFO (nach Minderheiten) anknüpfen, sondern an das Adj. EBT plus überschüssige Liquidität aus dem Operating Free Cash Flow (OFCF). Angestrebt ist eine jährliche Ausschüttung von 50 % des Adj. EBT plus überschüssige Liquidität, ermittelt als 3-Jahresdurchschnitt aus dem OFCF nach Abzug des Eigenkapitalanteils für das rentierliche Investitionsprogramm. Der Vorstand der Gesellschaft ist davon überzeugt, dass die neue Dividendenpolitik zu einer angemessenen Aktionärsbeteiligung am Kerngeschäft führt und gleichzeitig eine stabile Innenfinanzierung des rentierlichen Investitionsprogramms ermöglicht. Die Definitionen der in dieser Mitteilung verwendeten Finanzkennzahlen ergeben sich aus dem Geschäftsbericht der Vonovia für das Geschäftsjahr 2023. *** Soweit in dieser Mittelung in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia SE zum Ausdruck. Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über deren Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte „werden“, „erwarten“, „glauben“, „schätzen“, „beabsichtigen“, „anstreben“, „davon ausgehen“ und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Vonovia SE zum Ausdruck. Derartige in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Vonovia SE nach bestem Wissen vorgenommen hat, treffen aber keine Aussage über deren zukünftige Richtigkeit (dies gilt insbesondere um Dinge, die außerhalb der Kontrolle der Vonovia SE liegen). Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Vonovia SE liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen in der Zukunft erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Es ist nicht ausgeschlossen, dass die Vonovia SE ihre in Unterlagen oder Mitteilungen wiedergegebenen Absichten und Einschätzungen nach Veröffentlichung ändert.

