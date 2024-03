EQS-News: Deutsche Familienversicherung: Profitabilitätsziel erreicht und Neugeschäftsziel übertroffen

EQS-News: DFV Deutsche Familienversicherung AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis

Corporate News Vorläufiges Finanzergebnis 2023 Deutsche Familienversicherung: Profitabilitätsziel erreicht und Neugeschäftsziel übertroffen Neugeschäftsvolumen 2023 mit 19 Mio. EUR deutlich über Plan von 15 Mio. EUR

Versicherungsumsatz steigt um 7 % auf 118 Mio. EUR

Robustes operatives Ergebnis von 8,5 Mio. EUR (2022; 8,0 Mio. EUR)

Konzernergebnis vor Steuern 2023 von 5 Mio. EUR (Plan: 3-5 Mio. EUR)

Starkes HGB-Ergebnis von 7,8 Mio. EUR (2022: 2,3 Mio. EUR)

Frankfurt am Main, 14. März 2024 – Die DFV Deutsche Familienversicherung AG („DFV“, „Deutsche Familienversicherung“), der führende, digitale Direktversicherer aus Frankfurt, hatte für das Jahr 2023 ein positives Konzernergebnis vor Steuern von 3 bis 5 Mio. EUR und ein Neu- und Mehrgeschäft von 15 Mio. EUR geplant. Die tatsächliche Entwicklung verlief demgegenüber deutlich besser als erwartet. Trotz andauernder Krisen und Krieg in Europa wuchs das Unternehmen auch im Jahr 2023 erneut kräftig und steigerte das Geschäftsvolumen um 19 Mio. EUR und erwirtschaftete ein Konzernergebnis vor Steuern von 5 Mio. EUR (IFRS). „Wie jedes Jahr erreichen wir alle gesteckten Ziele und machen seit Jahren alles richtig! So hat sich das Prämienvolumen seit dem IPO verdreifacht, das Kapitalanlagenvolumen mehr als vervierfacht, das Unternehmen ist profitabel und auf dem Weg zur Dividendenfähigkeit. Das hat bisher keine der Neugründungen erreicht, die zu den InsurTech gezählt werden. Leider hat sich der Aktienkurs seit dem IPO von 12,30 EUR auf 6,00 EUR mehr als halbiert. Dennoch bin ich zuversichtlich, dass der Kapitalmarkt Erfolgsgeschichten wie die der DFV perspektivisch honorieren wird. An die Börse gegangen zu sein, war jedenfalls richtig,“ kommentiert Dr. Stefan Knoll, Vorsitzender des Vorstandes und Gründer der Deutschen Familienversicherung. Neugeschäft 30 % über Plan Im Jahr 2023 betrug das Neu- und Mehrgeschäft in der Erstversicherung 19 Mio. EUR (Vorjahr: 17 Mio. EUR) und liegt damit um fast 30 % über Plan. Die gebuchten Bruttobeiträge wachsen um 4,8 % auf 192 Mio. EUR (Vorjahr: 184 Mio. EUR), einschließlich des in 2021 aufgenommenen Rückversicherungsgeschäfts, das aber nicht gewachsen ist. Der Versicherungsumsatz nach dem erstmals angewandten Standard IFRS 17 stieg von 110 Mio. EUR um 7,3 % auf 118 Mio. EUR. Damit wächst das Unternehmen deutlich schneller als der Versicherungsmarkt.



Solide Combined Ratio und operativ starkes Ergebnis Die Combined Ratio von 92,6 % (2022: 92,3 %) ist Ausdruck einer weiterhin starken operativen Performance und resultiert aus einer nachhaltig stabilen Schadenentwicklung und Verwaltungskosten, die zuletzt insbesondere durch eigene TV-Spots der Deutschen Familienversicherung anstiegen. Das operative Ergebnis erhöhte sich in 2023 auf 8,5 Mio. EUR (Vorjahr: 8,0 Mio. EUR) und unterstreicht deutlich die operative Stärke und Solidität des Versicherungsunternehmens. Dieses operative Ergebnis wird durch ein Finanzergebnis gemindert, das im Geschäftsjahr von zinsbezogenen Effekten der IFRS 17-Bilanzierung beeinflusst ist. Konzernergebnis vor Steuern am oberen Ende der Guidance Nachdem die Deutsche Familienversicherung für 2023 ein positives Konzernergebnis vor Steuern von 3 bis 5 Mio. EUR geplant hatte, geht das Unternehmen nun von einem Konzernergebnis vor Steuern von 5 Mio. EUR aus. Hier haben Zinseffekte, welche nach IFRS 17 berücksichtigt werden müssen, das Ergebnis negativ beeinflusst, ohne die das Ergebnis noch besser ausgefallen wäre. In der Konzernmutter konnte nach HGB ein Gewinn vor Steuern von 7,8 Mio. EUR erzielt werden.

Ihr Ansprechpartner Lutz Kiesewetter Direktor Unternehmenskommunikation & Investor Relations Tel.: +49 69 74 30 46 396 E-Mail: Lutz.Kiesewetter@deutsche-familienversicherung.de

Über die DFV Deutsche Familienversicherung AG Die DFV Deutsche Familienversicherung AG (ISIN DE000A2NBVD5) ist ein digitaler Direktversicherer. Die DFV deckt mit ihren Versicherungs-Produkten, eigenen IT- und Prozesslösungen die komplette Wertschöpfungskette eines Erstversicherers ab. Angeboten werden nur Versicherungsprodukte, die Menschen wirklich brauchen und sofort verstehen ("Einfach. Vernünftig."). Die DFV bietet ihren Kunden vielfach ausgezeichneten Krankenzusatzversicherungen (Zahn-, Kranken-, Pflegezusatzversicherung) sowie Unfall- und Sachversicherungen an. Auf Basis des hochmodernen und skalierbaren, in-house entwickelten IT-Systems setzt das Unternehmen mit durchweg digitalen Produktdesigns neue Maßstäbe in der Versicherungsbranche. www.deutsche-familienversicherung.de



