Swiss Prime Site: Übernahme des Immobilien Asset Managers der Fundamenta Group

Swiss Prime Site hat eine Vereinbarung zur Übernahme der Fundamenta Group (Schweiz) AG und der Fundamenta Group Deutschland AG (zusammen «Fundamenta») unterzeichnet und baut damit den dynamisch wachsenden Asset Management Bereich deutlich aus.

Fundamenta, der spezialisierte Immobilien Asset Manager mit Fokus auf Wohnen

Fundamenta, mit Gründung im Jahr 2006 und Sitzen in Zug und München, ist eine führende unabhängige Vermögensverwalterin von CHF 4.2 Mrd. Immobilienvermögen mit vielfältigen Anlagegefässen (börsenkotierte Immobiliengesellschaft, Anlagestiftung, Promotions-Vehikel, Fonds, SICAV und Direktmandate). Fundamenta zählt rund 2’000 Investoren und spricht institutionelle Kunden (z.B. Pensionskassen, Banken und Versicherungen) sowie vermögende Privatkunden und Family Offices an. CHF 3.3 Mrd. sind in Schweizer Immobilien investiert, wobei der Wohnanteil je nach Gefäss bei 75% - 100% liegt. Die Fundamenta Group Schweiz zeichnet sich insbesondere auch durch attraktive «Club Deals» – Promotions-Geschäft von Entwicklungen im Wohnbereich mit Co-Investoren – aus. Weitere CHF 0.9 Mrd. AuM umfassen Core-Wohnimmobilien in Deutschland, die durch eine etablierte Organisationsstruktur in München gemanagt werden. Fundamenta erwirtschaftete im Jahr 2023 Einnahmen von über CHF 24 Millionen. Die rund 60 Mitarbeitenden an den Standorten Zug und München verfügen über langjährige Erfahrung und Expertise in den jeweiligen Märkten und werden vollumfänglich von Swiss Prime Site übernommen.

René Zahnd, CEO Swiss Prime Site, sagt: «Fundamenta passt perfekt zu uns. Wir verfolgen damit unsere fokussierte Immobilien-Strategie weiter und stärken den Asset Management-Arm von Swiss Prime Site Solutions substanziell. Damit erweitern und vertiefen wir unsere Investorenbasis, verbreitern unser Produktangebot insbesondere im Wohnbereich und können unseren Schweizer Kunden nun auch einen direkten Zugang zum deutschen Immobilienmarkt bieten, welchen wir für die Zukunft als attraktive Ergänzung zu Schweizer Investments sehen. Unser Team und ich haben im ganzen Prozess gespürt, dass wir auch kulturell sehr gut zusammenpassen – entsprechend heissen wir alle neuen Kunden und Mitarbeitenden herzlich bei uns willkommen.»

David Garcia, Gründer und Verwaltungsrat der Fundamenta-Gruppe, ergänzt: «Nach 18 erfolgreichen Jahren des Unternehmensaufbaus sind wir als Gründer-Familie sehr stolz, unsere Immobilien-Sparte an Swiss Prime Site übergeben zu dürfen. Die langfristige Kontinuität für Investoren, Mitarbeitende und Partner war uns im Prozess sehr wichtig – diese ist mit Swiss Prime Site optimal gewährleistet.»

Swiss Prime Site übernimmt Fundamenta (Schweiz) AG und Fundamenta Deutschland AG von den bisherigen Aktionären, welche sich aus den Familien Garcia und Marxer, der Luzerner Kantonalbank und dem Management zusammensetzen. Der Erwerb erfolgt zu 25% aus Aktien des genehmigten Kapitals von Swiss Prime Site sowie zu 75% in bar aus frei verfügbaren Mitteln, womit weiterhin auf eine Finanzierungquote des Immobilienportfolios (LTV) von unter 40% abgezielt wird. Zum Verkaufspreis haben beide Parteien Stillschweigen vereinbart. Das Closing der Transaktion ist zeitnah im 2. Quartal 2024 vorgesehen; es sind keine weiteren Genehmigungen erforderlich. Sämtliche Namensrechte an Fundamenta gehen an Swiss Prime Site über.

Die 2001 gegründete Vermögensverwalterin Belvédère Asset Management mit rund CHF 3 Mrd. AuM verbleibt samt dazugehöriger Marke im Eigentum der bisherigen Aktionäre und wird unverändert weitergeführt. Für Immobiliendienstleistungen wird inskünftig die Swiss Prime Site Solutions mandatiert.

Swiss Prime Site Solutions mit breiterer Produktpalette und weiteren Skaleneffekten

Swiss Prime Site Solutions wird nach der erfolgten Transaktion ein Immobilienportfolio von rund CHF 13 Mrd. verwalten und so mit Abstand der grösste unabhängige Immobilien Asset Manager in der Schweiz sein. Zudem bietet Swiss Prime Site Solutions seinen Kunden neu auch einen direkten Zugang zum deutschen Immobilienmarkt. Pro-forma ist das gemeinsame Portfolio aufgeteilt in 63% Wohnimmobilien sowie 37% diversifizierte Gewerbeimmobilien und erwirtschaftete im Jahr 2023 gebührenbasierte Einnahmen von insgesamt CHF 73 Millionen. Durch die neuen Investmentgefässe und komplementären Anlageprodukte wird eine signifikante Erhöhung des Kundennutzens erwartet. Die Nutzung der Swiss Prime Site-Plattform, über welche neu fast CHF 26 Mrd. an Immobilien betreut werden, wird zu Skaleneffekten in der Organisation und im Vertrieb führen.

Nach erfolgreicher Integration und der damit verbundenen Realisierung der erwarteten Erlös- sowie Kostensynergien rechnet Swiss Prime Site aufgrund des Ankaufs mit einer Steigerung des konsolidierten FFO I pro Aktie um rund 20 Rappen, wobei ein Teil davon bereits im Jahr 2024 anfallen wird.