SFS verpflichtet sich zur «Science Based Targets initiative»

15.03.2024 / 06:12 CET/CEST



Im Rahmen ihrer Dekarbonisierungsstrategie zu «net zero» verpflichtet sich SFS zur «Science Based Targets initiative» (SBTi) und unterstützt damit das Pariser Klimaabkommen, das eine Begrenzung der Erderwärmung auf 1.5 °C vorsieht. In den nächsten zwei Jahren wird die SFS Group ihre Klimastrategie weiterentwickeln und die bisherigen Zielsetzungen an die wissenschaftsbasierten Kriterien der SBTi anpassen. Medien & Newsroom Lesen Sie hier die vollständige Medienmitteilung Mit freundlichen Grüssen

