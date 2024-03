Cembra Money Bank AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Veränderungen in der Geschäftsleitung und im Verwaltungsrat von Cembra



15.03.2024 / 07:00 CET/CEST



Zürich, 15. März 2024 – Sandra Babylon und Christian Stolz verstärken die Geschäftsleitung von Cembra. Sandra Hauser wird an der Generalversammlung zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen. Zwei neue Geschäftsleitungsmitglieder

Mit der Neuaufstellung in zwei Geschäftsbereiche Lending und Payments wird Christian Stolz, Business Unit Leader Payments, per 1. April 2024 Mitglied der Geschäftsleitung von Cembra. Christian Stolz ist ein ausgewiesener Experte im Bereich Finanzdienstleistungen und im Zahlungsverkehrsgeschäft. Nach langjähriger Tätigkeit in Managementpositionen bei Mastercard gründete er 2014 Byjuno und baute das Unternehmen zu einem namhaften Anbieter für Rechnungskauflösungen in der Schweiz auf. Seit der Übernahme durch Cembra im Herbst 2022 ist er Teil des Führungsteams der Bank.



Des Weiteren wird die Geschäftsleitung von Cembra ab 1. Juni 2024 durch Sandra Babylon ergänzt. Als neue Chief Technology Officer wird sie die technische Umsetzung der Strategie und die Digitalisierung der Prozesse fortsetzen. Sandra Babylon bringt langjährige und umfangreich Erfahrung in der Geschäftsführung und der IT-Transformation mit. Nebst weiteren beruflichen Stationen war sie fast 20 Jahre beim globalen IT-Provider Accenture tätig, verantwortlich für die Planung und Steuerung von Transformations- und Migrationsprogrammen an der Schnittstelle von IT und Business. Zuletzt hat sie für den Versicherer Ergo als Head of Delivery IT für Deutschland die Umsetzung des IT-Portfolios geleitet.



Sandra Babylon stösst im Zuge der nächsten Phase der strategischen Transformation zu Cembra. Sie tritt die Nachfolge von Christian Schmitt an, der seine Karriere nach einer Übergangsphase ausserhalb des Unternehmens weiterverfolgen wird. Christian Schmitt hat die Transformationsprozesse im Technologiebereich im Rahmen des Strategieprogramms Operational Excellence erfolgreich gesteuert und trug nachhaltig dazu bei, die Automatisierungs- und Digitalisierungsinitiativen der Bank voranzutreiben, um das Kundenerlebnis zu verbessern und die Effizienz zu steigern. Zu den zentralen Projekten und Themen gehörten etwa die Modernisierung der technologischen Infrastruktur und Migration auf ein neues Data Center, die Resilienzsteigerung im Bereich Cybersicherheit sowie zuletzt die Einführung der IT-Plattform für das Leasinggeschäft.



Sandra Hauser zur Wahl in den Verwaltungsrat vorgeschlagen

An der ordentlichen Generalversammlung vom 24. April 2024 wird den Aktionärinnen und Aktionären von Cembra Sandra Hauser zu Wahl als Verwaltungsrätin vorgeschlagen. Jörg Behrens und Alex Finn haben sich entschieden, nicht zur Wiederwahl anzutreten.



Sandra Hauser ist eine führende IT-Managerin im Finanzsektor mit hoher Expertise, weitreichender Erfahrung und einer langjährigen internationalen Karriere. Bis Februar 2023 war sie Head Transformation & Technology und Mitglied der Geschäftsleitung bei Zurich Schweiz. Davor war sie unter anderem in der Geschäftsleitung von Arizon Sourcing (Raiffeisen Gruppe), globaler Head of BPO Center Management bei Avaloq und CIO bei Coutts/Royal Bank of Scotland. Zu ihren Verwaltungsratsmandaten, mit Einsitz im jeweiligen Prüfungs- und Risikoausschuss, zählen die Assura-Krankenversicherung und aktuell die Urner Kantonalbank. Sandra Hauser ist Mitglied der Finanzstrategiekommission der Gemeinde Risch (ZG) und Kuratorin des Fraunhofer Instituts für Künstliche Intelligenz (IAIS) in Deutschland.



Der Verwaltungsrat und die Geschäftsleitung von Cembra wünschen Sandra Babylon, Christian Stolz und Sandra Hauser viel Erfolg in ihren neuen Aufgaben und danken Christian Schmitt, Alex Finn und Jörg Behrens für ihr grosses Engagement sowie ihren wertvollen Beitrag für Cembra und wünschen ihnen alles Gute für ihre nächsten Karriereschritte. Kontakt Medien: Nicole Bänninger, Head Corporate Communications

+41 44 439 85 12, media@cembra.ch Investor Relations: Head Investor Relations & Sustainability

+41 44 439 85 72, investor.relations@cembra.ch Über Cembra

Cembra ist eine führende Schweizer Anbieterin von Finanzierungslösungen und -dienstleistungen. Unsere Produktepalette umfasst Konsumkreditprodukte wie Privatkredite und Fahrzeugfinanzierungen, Kreditkarten, das Angebot von damit zusammenhängenden Versicherungen sowie Rechnungsfinanzierungen, Einlagen und Anlageprodukte.



In unseren Geschäftsbereichen Lending und Payments betreuen wir über 2 Millionen Kunden in der Schweiz und beschäftigen mehr als 900 Mitarbeitende aus über 40 verschiedenen Ländern. Wir haben unseren Hauptsitz in Zürich und sind in der ganzen Schweiz über unser Filialnetz und unsere Online-Vertriebskanäle sowie über unsere Kreditkartenpartner, unabhängige Vermittler und Autohändler tätig.



Wir sind seit 2013 als unabhängige Schweizer Bank an der SIX Swiss Exchange kotiert. Cembra wird von Standard & Poor's mit A- bewertet und ist im MSCI ESG Leaders Index sowie im 2023 Bloomberg Gender-Equality Index enthalten.

Ende der Medienmitteilungen