Beginn der NVIDIA KI-Konferenz | Kursziele steigen weiter

Direkt zum Video auf YouTube

Zur Opening Bell+: https://bit.ly/360wallstreetpc *



Heute Abend wird Japan vermutlich erstmals seit langer Zeit die Zinsen anheben, um das Umfeld negativer Zinsen zu verlassen. Außerdem tagt am Mittwoch die US-Notenbank. Marktteilnehmer gehen davon aus, dass die FED weiterhin drei Zinssenkungen für dieses Jahr signalisieren wird. Ansonsten stehen mit dem heutigen Beginn der GTC-Konferenz von NVIDIA die KI-Werte im Fokus. Die HSBC hebt heute das Kursziel auf $1050 an. Bei Truist steigt das Ziel auf $1177. Um 15 Uhr MEZ wird der CEO zudem eine Rede halten. Laut Bloomberg verhandelt Apple aktiv mit Google über die Lizensierung und Nutzung der Gemini-KI in den iPhones. Bei einem im Jahresverlauf anstehenden iPhone Software-Update soll Gemini das Rückardt einiger neuer Features bilden. Wie sagte Microsoft letzte Woche? Google sei im KI-Universum mit am besten aufgestellt.



► Instagram: https://www.instagram.com/kochwallstreet/



► Podcast: https://apple.co/3ehK4mP



► Website: https://www.markuskoch.de/



► Impressum: https://www.markuskoch.de/impressum



*Werbung

#finanzmarkt #openingbell