GNW-Adhoc: Temenos erhält bei FStech Awards Auszeichnung für beste Kundendienst- und Kundenerlebnistechnologie für Temenos Digital (ehemals Infinity)

^GENF, Schweiz, March 19, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- Temenos (SIX: TEMN) hat bei

den FStech 2024 Awards (https://www.fstech.co.uk/awards/winners24.php) die Auszeichnung für die beste Kundendienst- und Kundenerlebnistechnologie für Temenos Digital (Infinity) erhalten. Temenos wurde außerdem mit dem Titel ?Technologieanbieter des Jahres" bei den prestigeträchtigen Branchenpreisen ausgezeichnet, die herausragende Leistungen und Innovationen im Finanzdienstleistungssektor würdigen. Das digitale Erlebnis ist für Finanzinstitute ein wichtiges Differenzierungs- und Wettbewerbsmerkmal. Mit Temenos Digital (früher bekannt als Infinity) können Finanzinstitute die Art und Weise, wie sie mit ihren Kunden in Kontakt treten, neu gestalten und sie dabei unterstützen, Kunden zu gewinnen, zu betreuen, zu binden und Cross-Selling zu betreiben - und das über verschiedene Kanäle und Geräte hinweg. Prema Varadhan, President Product und COO von Temenos, kommentierte dies wie folgt: ?Der Gewinn dieser bedeutenden Auszeichnungen zeigt die Stärke unserer Bankenplattform, unsere Marktführerschaft und die Geschwindigkeit, mit der wir unseren Kunden einen Mehrwert bieten, wenn sie sich für unsere digitalen Lösungen entscheiden. Mit Temenos Digital können Banken die gleiche Art von responsiven Erlebnissen bieten wie E-Commerce-Marken und den sich ändernden Kundenerwartungen einen Schritt voraus sein. Wir haben die Größe und das Fachwissen, um die Lösung viel schneller als jeder andere Wettbewerber auf dem Markt weiterzuentwickeln." Temenos Digital ist die weltweit meistverkaufte digitale Bankenlösung und bietet umfangreiche Funktionen für alle Retail-, Geschäfts-, Firmen- und Privatbanken sowie Vermögensverwaltungsgesellschaften. Zu den Kunden von Temenos Digital gehören Credem (https://www.temenos.com/news/2021/06/22/top-italian-bank-credem- goes-live-with-temenos-infinity-in-the-cloud-to-deliver-frictionless-digital- experiences/), eine führende Bank in Italien, Sacombank (https://www.temenos.com/news/2022/11/09/sacombank-selects-temenos-infinity-to- elevate-digital-banking-and-deliver-seamless-omnichannel-experience/), eine der größten Banken in Vietnam mit mehr als 15 Millionen Kunden, United Bank Limited (https://www.temenos.com/news/2023/05/10/ubl-one-of-the-largest-banks-in- pakistan-goes-live-on-temenos-to-power-digital-corporate-lending/) (UBL) in Pakistan, die 11 Millionen Kunden betreut, die Commerce Bank (https://www.temenos.com/news/2024/02/20/top-us-bank-commerce-goes-live-with- loan-origination-on-temenos-banking-platform/), eine führende US-Bank, sowie eine Vielzahl von Banken in Nord- und Südamerika, von Großbanken bis hin zu Kreditgenossenschaften. Temenos Infinity ist Teil der Temenos Banking-Plattform, und die Funktionalitäten können separat oder zusammen mit anderen Temenos Banking- Funktionalitäten genutzt werden. Die Funktionalitäten sind in Paketen erhältlich, d. h., sie sind aufrüstbar, bieten der Bank aber auch die Flexibilität, Innovationen auf Applikationsebene mit wenig/keinem Programmieraufwand umzusetzen. Temenos bietet seinen Kunden die Möglichkeit, die Plattform selbst vor Ort, in einer hybriden Umgebung, in der Cloud oder als SaaS-Lösung zu betreiben. Temenos ist die Nummer 1 im Bereich ?Digital Banking and Channels" in der Umsatzrangliste 2023 von IBS Intelligence (https://www.temenos.com/news/2023/07/12/ibs-intelligence-recognizes-temenos-as- the-1-best-selling-banking-software-across-eight-categories-the-highest-awarded- to-any-technology-provider/) und wird im Bericht ?Omdia Universe: Digital Banking Platforms, 2023" (https://www.temenos.com/news/2023/06/15/temenos- recognized-as-a-leader-in-the-omdia-digital-banking-platforms-report/) als Leader aufgeführt. Über Temenos Temenos (SIX: TEMN) ist die weltweit führende offene Plattform für Composable Banking und schafft täglich Chancen für mehr als 1,2 Milliarden Menschen auf der ganzen Welt. Wir betreuen rund 3000 Banken, von den größten bis hin zu Herausforderern und Gemeinschaftsbanken in über 150 Ländern, indem wir ihnen helfen, neue Bankdienstleistungen und hochmoderne Kundenerlebnisse aufzubauen. Die offene Plattform von Temenos hilft unseren leistungsstärksten Kunden, eine Eigenkapitalrendite zu erzielen, die dreimal so hoch ist wie der Branchendurchschnitt, und ein Kosten-Ertrags-Verhältnis, das halb so hoch ist wie der Branchendurchschnitt. Weitere Informationen finden Sie unter www.temenos.com (http://www.temenos.com/). °