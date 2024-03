EQS-News: Beyond SoftPOS App von RS2 als Akzeptanzlösung für Händler - Jetzt im Google Play Store verfügbar

Emittent / Herausgeber: RS2 Financial Services GmbH / Schlagwort(e): Produkteinführung

Mit der Beyond SoftPOS App wird das mobile Device zum Kartenlesegerät, das NFC fähige Karten und mobile Wallets akzeptiert. FRANKFURT, 20 März 2024 – Beyond by RS2, Teil der RS2 Group, der weltweit führende Zahlungsdienstleistungen- und Technologien anbietet, hat die Zahlungs-App Beyond SoftPOS erfolgreich im Google Play Store eingeführt. Mit der Beyond SoftPOS App kann jedes Android-Gerät sofort als Kartenterminal genutzt werden, welches nahtlos und sicher kontaklose Kartenzahlungen von Kunden an jedem Ort akzeptieren kann. Beyond SoftPOS ist jetzt im Google Play Store verfügbar und kann direkt auf Android Smartphones, Tablets oder Multifunktionsgeräte heruntergeladen werden. Nach einem einfachen Registrierungsprozess können Händler und Unternehmen ihre Android Geräte in ein Kartenterminal umwandeln und Kartenzahlungen schnell, sicher und papierlos ohne zusätzliche Hardware entgegennehmen. Beyond SoftPOS unterstützt alle kontaklosen Prepaid-, Debit- und Kreditkarten wie MasterCard, Visa, Maestro, VPay, sowie digitale Wallets wie ApplePay und GooglePay. Über die App werden alle Transaktionen, schnell, sicher und papierlos abgewickelt und darüber hinaus lässt sie sich nahtlos in moderne Point-of-Sale Lösungen wie elektronische Kassensysteme, Restaurant- oder Auslieferlösungen integrieren. Beyond SoftPOS ist aufgrund seiner Flexibilität, Kosteneffizienz, Sicherheit und Benutzerfreundlichkeit eine innovative digitale Alternative zu herkömmlichen stationären und mobilen Terminals, insbesondere für Einzelhandel, Gastronomie, Lieferunternehmen und Vertriebspartner. „Um den Erwartungen der Kunden gerecht zu werden, braucht es flexible und sichere Zahlungslösungen, die die Lücke zwischen dem physischen und digitalen Einkaufen schließen und die Schnelligkeit und Bequemlichkeit der digitalen Check-outs im Ladengeschäft reproduzieren“ sagt Christoph Jung, Head of Sales und Product Management. „Zusammen mit unserer innovativen Zahlungstechnologien, unserer Expertise im lokalen Zahlungsverkehr und unseren maßgeschneiderten Lösungen freuen wir uns darauf, mit unseren Kunden eine Partnerschaft einzugehen, die weit über die technische Abwicklung einer Zahlung hinausgeht“, so Jung weiter. --Ende--- Beyond by RS2 Beyond by RS2 ist die neue Marke der RS2 Financial Services GmbH und der RS2 Zahlungssysteme GmbH. Als Teil der RS2 Group bietet Beyond by RS2 ein komplettes Angebot an Zahlungsdienstleistungen für Händler aller Größenordnungen in zahlreichen Branchen. Dazu gehören maßgeschneiderte Zahlungslösungen, die zu ihrem jeweiligen Geschäft passen – von der Kartenakzeptanz und Zahlungsabwicklung bis hin zu POS-Terminals, eCommerce-Lösungen, attraktiven Zusatzleistungen und Card Issuing Services. Kontakt Funda Taha RS2 Financial Services GmbH funda.taha@rs2.com www.beyondbyrs2.com

