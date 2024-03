EQS-News: Öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der Telefónica Deutschland Holding AG

EQS-News: Telefónica Deutschland Holding AG / Schlagwort(e): Übernahmeangebot/Delisting

München, 20. März 2024 Öffentliches Delisting-Erwerbsangebot an die Aktionäre der Telefónica Deutschland Holding AG Die Telefónica Local Services GmbH („Bieterin“), eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der Telefónica, S.A. mit Sitz in Madrid/Spanien, hat heute den Aktionären der Telefónica Deutschland Holding AG ein öffentliches Delisting-Erwerbsangebot zum Erwerb aller nicht unmittelbar von der Bieterin gehaltenen Aktien (ISIN DE000A1J5RX9) gegen Zahlung einer Gegenleistung in Höhe von 2,35 Euro je Aktie unterbreitet („Delisting-Erwerbsangebot“). Die heute veröffentlichte Angebotsunterlage für das Delisting-Erwerbsangebot ist auf der Internetseite der Bieterin unter https://www.td-offer.com abrufbar. Der Vorstand und der Aufsichtsrat der Telefónica Deutschland Holding AG werden die Angebotsunterlage umfassend prüfen und nach erfolgter Bewertung gemäß den gesetzlichen Regelungen eine begründete Stellungnahme zu dem Delisting-Erwerbsangebot veröffentlichen. Die Telefónica Deutschland Holding AG hatte bereits am 7. März 2024 veröffentlicht, dass sie eine Delisting-Vereinbarung mit der Bieterin abgeschlossen hat. Auf Grundlage der Delisting-Vereinbarung wird Telefónica Deutschland nach der heutigen Veröffentlichung des öffentlichen Delisting-Erwerbsangebots durch die Bieterin zeitnah einen Antrag auf Widerruf der Zulassung der Telefónica Deutschland-Aktien zum regulierten Markt (sog. Delisting) stellen. Weitere Informationen Telefónica Deutschland Holding AG Investor Relations Georg-Brauchle-Ring 50 80992 München Christian Kern, Director Investor Relations; (m) +49 179 9000 208 Marion Polzer, CIRO, Head of Investor Relations; (m) +49 176 7290 1221 Eugen Albrecht, CIRO, Senior Investor Relations Officer; (m) +49 176 3147 5260 (t) +49 89 2442 1010 ir-deutschland@telefonica.com www.telefonica.de/investor-relations

