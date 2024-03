Novavest Real Estate AG / Schlagwort(e): Generalversammlung

NOVAVEST Real Estate AG – Ordentliche Generalversammlung 2024 genehmigt sämtliche Anträge des Verwaltungsrats



20.03.2024 / 18:00 CET/CEST



Medienmitteilung, 20. März 2024 An der heutigen ordentlichen Generalversammlung der NOVAVEST Real Estate AG (SIX Swiss Exchange: NREN) in Zürich, wurde allen Anträgen des Verwaltungsrats mit grosser Mehrheit zugestimmt. Insgesamt waren 47.9% der Aktienstimmen an der Generalversammlung vertreten. Persönlich teilnehmende Aktionäre und Dritte vertraten 566’932 Aktienstimmen. 3'127’216 Aktienstimmen waren durch den unabhängigen Stimmrechtsvertreter anwesend. Die Generalversammlung stimmte den Anträgen des Verwaltungsrats wie folgt zu: 1. Der Lagebericht, die Jahresrechnung nach Swiss GAAP FER sowie die Jahresrechnung nach Schweiz. Obligationenrecht für das Geschäftsjahr 2023 wurden genehmigt. 2. Dem Vergütungsbericht 2023 wurde in einer Konsultativabstimmung zugestimmt. 3. Das statutarische Bilanzergebnis von CHF 11‘251‘763 wurde auf neue Rechnung vorgetragen. 4. Den Mitgliedern des Verwaltungsrats und der Geschäftsleitung wurde für ihre Tätigkeit im Geschäftsjahr 2023 Entlastung erteilt. 5.1 Die Herren Gian Reto Lazzarini, Dr. Markus Neff, Stefan Hiestand und Daniel Ménard sowie Frau Floriana Scarlato wurden als Mitglieder des Verwaltungsrats in Einzelwahlen für eine Amtsdauer von einem Jahr wiedergewählt. 5.2 Herr Gian Reto Lazzarini wurde als Verwaltungsratspräsident für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. 5.3 Als Mitglieder des Vergütungsausschusses wurden die Herren Dr. Markus Neff und Daniel Ménard in Einzelwahlen für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. 5.4 Als unabhängige Stimmrechtsvertreterin wurde die Kanzlei jermann künzli rechtsanwälte, Zürich, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. 5.5 Als Revisionsstelle wurde PricewaterhouseCoopers AG, St. Gallen, für eine Amtsdauer bis zum Abschluss der nächsten ordentlichen Generalversammlung wiedergewählt. 6.1 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder des Verwaltungsrates für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF 300’000. 6.2 Die Generalversammlung genehmigte in einer bindenden Abstimmung die Gesamtvergütung der Mitglieder der Geschäftsleitung für das Geschäftsjahr 2025 von maximal CHF 800’000. 7. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte Kapitalherabsetzung durch Nennwertrückzahlung von CHF 1.25 pro Namenaktie. Der neue Nennwert pro Namenaktie beläuft sich auf CHF 22.75. Nach der Kapitalherabsetzung besteht das Aktienkapital aus 7‘711’434 Namenaktien mit Nennwert CHF 22.75 und beläuft sich somit auf CHF 175'435'123.50. Nach Ablauf des gesetzlich vorgeschriebenen Schuldenrufs wird Artikel 3 der Statuten bei Vollzug der Nennwertrückzahlung im Wortlaut entsprechend angepasst. Der Vollzug der Kapitalherabsetzung findet voraussichtlich in der ersten Hälfte April statt mit geplanter Auszahlung per 15. April 2024. 8. Die Generalversammlung beschloss, wie vom Verwaltungsrat beantragt das Kapitalband aufgrund des neuen Nominalwerts der Namenaktien zu erneuern und den bestehenden Art. 3a der Statuten der Gesellschaft entsprechend anzupassen. 9. Die Generalversammlung beschloss die vom Verwaltungsrat beantragte teilweise Statutenrevision. Im Rahmen dieses Traktandums wurde Art. 23 Abs.6 der Statuten angepasst. Die Abstimmungsergebnisse sind auf der Website der Gesellschaft verfügbar: www.novavest.ch/de/investor-relations/?section=investor-relations__generalversammlungen Kontaktperson:

Die NOVAVEST Real Estate AG ist eine Schweizer Immobiliengesellschaft mit Sitz in Zürich. Sie fokussiert ihre Aktivitäten auf die Bewirtschaftung und Entwicklung von Liegenschaften mit reiner Wohnnutzung (Mietertragsanteil aus Wohnnutzung mindestens 50% der gesamten Mieterträge) und mit Büro- und Gewerbenutzung sowie auf Neubauprojekte in diesen Segmenten. Das Immobilienportfolio ist auf Objekte konzentriert, die sich im Einzugsbereich der Zentren Zürich, Basel, Bern, Winterthur, Luzern, St. Gallen und Aarau sowie auf deren Achsen befinden und jeweils eine gute Erschliessung mit öffentlichen Verkehrsmitteln bzw. für den motorisierten Individualverkehr aufweisen. Die Namenaktien der Gesellschaft sind an der SIX Swiss Exchange kotiert (Ticker NREN, Valor 21218624, ISIN CH0212186248).

