Die meistgehandelten Produkte: Überaschend gute Quartalszahlen bei Micron locken Bullen an

Der DAX® startete heute mit 18.019,96 Punkten in den Handel und markierte im weiteren Verlauf ein neues Rekordhoch bei 18.152,82 Punkten.

Zu den umsatzstärksten Knock-out-Optionsscheinen zählen zwei Puts auf den Nasdaq. Bei den Optionsscheinen zeigt sich mit zwei Calls auf den DAX® und einem Put ein gemischtes Bild. Der positive Quartalsbericht von Micron lockt Anleger in Call-Optionsscheine und Faktor-Optionsscheine Long. Daneben finden sich Long-Produkte auf Kering und Rheinmetall bei den meistgehandelten Produkten.

Anbei finden Sie äquivalente Produkte zu den aktuell beliebtesten Hebelprodukten an der European Warrant Exchange.

Die beliebtesten Titel

Knock-Out-Optionsscheine



Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Knock-Out-Barriere Hebel Letzter Bewertungstag DAX ® Call HC5s5U 7,72 18077,00 Punkte 18834,28126 Punkte 23,44 Open End NASDAQ-100 ® Put HD1DG0 12,59 18240,10 Punkte 19752,381578 Punkte 13,41 Open End DAX ® Put HD1SRG 14,31 18084,50 Punkte 19512,746044 Punkte 12,62 Open End NASDAQ-100® Put HC84A7 5,32 18240,10 Punkte 18953,792362 Punkte 31,79 Open End ASML Holding Call HD287D 16,47 914,90 EUR 752,623189 EUR 5,57 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 21.03.2024; 13:00 Uhr;

Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Basiswert Strike Hebel Letzter Bewertungstag Walt Disney Co. Call HD2TDW 0,90 116,455 USD 125,00 USD 12,04 15.01.2025 Micron Tech. Inc Call HC3HS9 2,32 112,28 USD 100,00 USD 4,53 15.01.2025 DAX ® Call HD2UDT 2,02 18094,50 Punkte 18500,00 Punkte 90,04 14.05.2024 DAX ® Put HD3CN0 1,15 18094,50 Punkte 18000,00 Punkte 159,44 09.04.2024 DAX ® Call HD332L 1,27 18094,50 Punkte 18700,00 Punkte 144,17 14.05.2024

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 21.03.2024; 13:05 Uhr;

Faktor-Optionsscheine

Basiswert WKN Verkaufspreis in EUR Basiswertpreis Reset Barriere Faktor Letzter Bewertungstag Rheinmetall AG Long HC33DE 76,39 487,60 EUR 358,296812 EUR 3 Open End DAX ® Short HC2RHX 2,12 18085,00 Punkte 19818,10472 Punkte -5 Open End Micron Technology Long HD33UD 4,67 121,36 EUR 112,545 USD 7 Open End Kering Long HC19RF 0,47 369,85 EUR 337,762015 EUR 5 Open End TSMC. Ltd. ADR Long HD2TBR 15,46 136,775 USD 129,948519 USD 6 Open End

Quelle: onemarkets by Unicredit; Stand: 21.03.2024; 13:10 Uhr

