Laut Green Streets Local Data Company steigt die Aktivität auf dem Einzelhandelsmarkt inmitten wirtschaftlicher Herausforderungen

Eine neue Studie über den Einzelhandels- und Freizeitmarkt hat 2023 einen Boom bei den Gewerbeimmobilienaktivitäten ergeben. Der jüngste Bericht von Local Data Company und Green Street, der die wichtigsten Entwicklungen auf dem gesamten britischen Einzelhandels- und Freizeitmarkt im Jahr 2023 abdeckt, zeigt einen sprunghaften Anstieg sowohl der Schließungen als auch der Eröffnungen, was eine erhebliche Fluktuation bedeutet. Das Gesamtbild der Daten zeigt die Widerstandsfähigkeit und Flexibilität der britischen Einzelhändler und Freizeitanbieter angesichts der weit verbreiteten wirtschaftlichen Schwierigkeiten, wobei sich für Unternehmen und Vermieter klare Chancen ergeben.

Steigende Zinssätze und Betriebskosten verschärften die Herausforderungen für britische Einzelhändler, was zu einem Anstieg der Schließungen um 14 % zwischen 2022 und 2023 im Vergleich zum Vorjahr führte. Die Schließungen wurden jedoch durch einen Anstieg der Neueröffnungen um 5 % im selben Zeitraum etwas abgeschwächt, was auf einen wesentlich widerstandsfähigeren und anpassungsfähigeren Markt als in den vergangenen Jahren hindeutet. Innovative Nutzungsänderungen und die Umwandlung von Einzelhandels- in Wohnimmobilien haben an Attraktivität gewonnen und bieten eine wirtschaftlich tragfähige Option, um Leerstände zu beseitigen, Standorte an die aktuelle Nachfrage anzupassen und Stadtzentren neu zu beleben.

Fachmarktzentren waren ein besonders starker Bereich und setzten die positive Entwicklung der letzten Jahre fort. Mit einem Nettozuwachs an Einheiten von 0,4 % 2023 waren sie der einzige Standorttyp, der eine positive Gesamtveränderung verzeichnete. Die Nachfrage nach Fachmarktzentren blieb hoch und führte zu einem Rückgang der Leerstandsquote um 1,4 % im Vergleich zum Vorjahr. Weitere Rückgänge werden erwartet, da die Einzelhändler ihr Angebot außerhalb der Stadt weiter ausbauen und Investoren in diesem Bereich ein gewisses Mietwachstum erwarten können.

Während die Konkurrenz durch den außerstädtischen Einzelhandel zu einem Rückgang der Einheiten in Einkaufszentren um 1,3 % führte, verbesserte sich der Leerstand um 0,5 %, was die anhaltenden Bemühungen widerspiegelt, nach der Pandemie neue Nutzer anzuziehen und langfristig leerstehende Flächen in andere Nutzungen umzuwandeln. Die Analyse von Green Street zeigt, dass ein starker, erlebnisorientierter Mietermix der Schlüssel zu florierenden Einkaufszentren ist; dementsprechend lag der Schwerpunkt vieler Einzelhändler in diesem Sektor auf der Schaffung von Erlebniswelten in den Geschäften und der Bevorzugung gut sichtbarer Spitzenlagen.

Frisöre, Nagelstudios und Schönheitssalons gehörten 2023 zu den am schnellsten wachsenden Kategorien, was die anhaltende Nachfrage nach Dienstleistungen für die Körperpflege widerspiegelt. Convenience-Stores expandierten ebenfalls weiter, wobei C-Store-Formate ideal positioniert sind, um den von den Lebenshaltungskosten beeinflussten Einkaufstrends nach häufigeren Fahrten und kleineren Warenkörben gerecht zu werden. Green Street prognostiziert, dass die Gemeinschaftsversorgung weiterhin ein wichtiges Thema in der lokalen Einzelhandelsstrategie sein wird, da Entwicklungsprojekte mit gemischter Nutzung nach Änderungen der britischen Planungsvorschriften leichter zu realisieren sind.

Trotz des wirtschaftlichen Gegenwinds 2023 deuten die jüngsten Daten auf eine bemerkenswerte Widerstandsfähigkeit des britischen Einzelhandels- und Freizeitsektors hin. Während Inflation und Zinssätze nachlassen und Raum für Wachstum schaffen, bleibt die Unsicherheit in Form von erwarteten wirtschaftlichen und politischen Veränderungen bestehen. Green Street und LDC gehen davon aus, dass Flexibilität und eine sorgfältige Strategie es den agilen Einzelhändlern und Entwicklern ermöglichen werden, alle anstehenden Herausforderungen zu meistern und Chancen zu erkennen.

Hinweise für Redakteure

Bitte wenden Sie sich an die LDC-Pressestelle, wenn Sie zusätzliche Daten oder Interviews wünschen: press@localdatacompany.com oder 07889591487 .

Der vollständige Bericht wird am Donnerstag, den 21.März, auf der LDC-Website zum Download zur Verfügung stehen. Bitte besuchen Sie www.localdatacompany.com/insights/reports um eine Kopie zu erhalten.

Der vollständige Bericht wird weitere Einzelheiten enthalten über:

Eröffnungen und Schließungen

Leerstandsquoten

Performance von Ketten-Einzelhandelsunternehmen im Vergleich zu unabhängigen

Wachsende und schrumpfende Einzelhandels- und Freizeitkategorien

Hotspots für Büros im Zentrum Londons

Langfristige Leerstandsquoten

Wiederbesetzung von ehemaligen Arcadia-Standorten und Kaufhäusern

Das Potenzial für die Nutzungsänderung und Neupositionierung von Einzelhandelsobjekten, einschließlich der Umwandlung von Einzelhandels- in Wohnimmobilien

Methodik

Die Local Data Company besucht über 3.300 Städte (Einzelhandelszentren und staatlich definierte Einzelhandelskerne), Fachmarktzentren und Einkaufszentren in England, Schottland und Wales.

Die Städte werden je nach Größe und Fluktuation in einem 6- bis 12-monatigen Zyklus aktualisiert, wobei sowohl eine Feldstudie als auch ein Büroforschungsteam die Veränderungen auf dem lokalen Markt verfolgen.

Jedes Zentrum wurde physisch begangen und jedes Gebäude als leer stehend, besetzt oder abgerissen erfasst, wie es am Tag der Erhebung festgestellt wurde. Leerstehende Einheiten sind Einheiten, in denen am Tag der Erhebung kein Geschäft betrieben wurde.

Der Begriff "Einzelhandel" bezieht sich auf den Einzelhandel mit Waren des täglichen Bedarfs, den Vergleichseinzelhandel und den Dienstleistungseinzelhandel, während sich der Begriff "Freizeit" auf Freizeitziele bezieht, d. h. auf Unterhaltungseinrichtungen, Restaurants, Bars, Kneipen und Clubs, Cafés und Fast-Food-Lokale.

Die GB-Leerstandsquote analysiert die 650 wichtigsten Stadtzentren in England, Wales und Schottland.

Über die Local Data Company

The Local Data Company ist Großbritanniens genauestes Unternehmen für Standortanalysen im Einzelhandel. Wir verfolgen die Eröffnungen und Schließungen jedes Einzelhandels- und Freizeitgeschäfts im ganzen Land. Unsere Daten, Analysen und Erkenntnisse unterstützen die Strategie und Entscheidungsfindung von Unternehmen aus den Bereichen Einzelhandel, Freizeit, Out-of-Home-Medien, Investitionen, Immobilien und Finanzdienstleistungen. Weitere Informationen finden Sie unter www.localdatacompany.com.

Über Green Street

Green Street ist der führende Anbieter von handlungsorientierten Recherchen, Nachrichten, Daten, Analysen und Beratungsdienstleistungen für Gewerbeimmobilien in den USA und Europa. Seit mehr als 35 Jahren liefert Green Street unvergleichliche Informationen und zuverlässige Daten über die öffentlichen und privaten Immobilienmärkte und hilft Investoren, Banken, Kreditgebern und anderen Branchenteilnehmern bei der Optimierung von Investitions- und strategischen Entscheidungen. Das Unternehmen bietet exklusive Marktinformationen, schlussfolgernde Erkenntnisse und vorausschauende Analysen über eine SaaS-Plattform. Um mehr zu erfahren, besuchen Sie bitte www.greenstreet.com .

