eM Client launcht mobile App seines E-Mail-Clients

eM Client, Entwickler eines multifunktionalen E-Mail-Clients für Windows und macOS mit schlichtem Design und einer intuitiven Benutzeroberfläche, launcht eine mobile Version seines E-Mail-Clients für iOS und Android. Die mobile App bietet für die E-Mail-Kommunikation eine breite Auswahl an Funktionen, die bisher in vergleichbaren mobilen E-Mail-Client-Apps nicht verfügbar waren und die dem Funktions- und Service-Umfang der Desktop-Version des E-Mail-Clients von eM Client um nichts nachsteht. Die mobile App kann in Verbindung mit praktisch jedem E-Mail-Dienstanbieter und jeder gängigen Technologie, beispielsweise IMAP, POP3 oder Exchange, genutzt werden.

Die App verfügt über erweiterte Funktionen wie die Etiketten für E-Mails, Vorlagen, Signaturen, eine Quicktextfunktion für das Einfügen von vordefinierten Kurztexten und Optionen zum Zurückstellen von Nachrichten und der Nachverfolgung von Antworten. Chat-Unterstützung, allgemeine und Favoriten-Ordner, eine erweiterte Suchfunktion sowie die Möglichkeit zur automatischen Sofortübersetzung eingehender Nachrichten komplettieren die Funktionsvielfalt der mobilen App. eM Client bietet außerdem Unterstützung für Push-Benachrichtigungen, sodass Nutzer:innen bei Bedarf immer sofort über neu eingegangene Nachrichten informiert werden.

eM Client für iOS und Android legt zudem einen starken Fokus auf Sicherheit und Datenschutz. Die App unterstützt nicht nur State-of-the-Art-Sicherheitsfunktionen, sondern bietet auch einen zuverlässigen Schutz gegen Phishing und Tracking-Pixel sowie die bislang umfassendste Verschlüsselungsfunktion unter den aktuell verfügbaren mobilen E-Mail-Client-Apps: Sie ist die einzige mobile App ihrer Art, die sowohl PGP- als auch S/MIME-Verschlüsselung bietet, einschließlich der Option zum Download von Zertifikaten und öffentlichen Schlüsseln aus Online-Verzeichnissen wie eM Keybook, keys.openPGP.com oder Proton. Die Verschlüsselung kann einfach direkt über die Benutzeroberfläche eingerichtet werden.

Die Benutzeroberfläche ist intuitiv und entspricht in ihrem optischen und funktionalen Design der Desktop-Anwendung von eM Client. Genau wie in der Desktop-Version kann sie individuell an spezifische Nutzeranforderungen angepasst werden. Bestehende Konten und Einstellungen können schnell und einfach per QR-Code in die mobile App migriert werden.

Zusätzlich zur bereits unterstützten E-Mail-Kommunikation wird eM Client in den kommenden Wochen noch Unterstützung für die Verwaltung von Kalendern, Kontakten, Aufgaben und Notizen hinzufügen, sodass der Funktionsumfang der mobilen App komplett dem der eM Client Desktop-Version entspricht.

Über eM Client

eM Client (www.emclient.com) wurde im Jahr 2006 mit einem klaren Ziel gegründet: Einen modernen E-Mail-Client zu entwickeln, der stets mit den neuesten Technologien kompatibel ist und alle wichtigen E-Mail-Anbieter unterstützt. eM Client kombiniert umfangreiche Funktionen mit einer modernen und intuitiven Benutzeroberfläche. Mehr als 1.500.000 private Nutzer:innen und Unternehmen weltweit profitieren bereits von der Funktionsvielfalt und dem professionellen Support von eM Client.

