EQS-News: HomeToGo gibt Ausblick für 2024 bekannt: Starkes Wachstum der IFRS-Umsätze von >35% ggü. VJ auf €>220 Mio. bei deutlichem Wachstum des bereinigten EBITDA. Öffentl. Aktienrückkaufangebot bekanntgegeben

HomeToGo veröffentlicht Ausblick für 2024: Starkes Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse von >35% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €>220 Mio. bei deutlichem Wachstum des bereinigten EBITDA. Öffentliches Aktienrückkaufangebot bekanntgegeben Luxemburg, 26. März 2024 - HomeToGo SE (Frankfurter Wertpapierbörse: HTG), der SaaS-enabled Marktplatz mit der weltweit größten Auswahl an Ferienhäusern und -wohnungen, hat heute seinen Geschäftsbericht und die Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 sowie den Ausblick für das Geschäftsjahr 2024 veröffentlicht. Des Weiteren hat der Vorstand seine Absicht bekanntgegeben, vorbehaltlich finaler Gremienzustimmung, das bestehende Aktienrückkaufprogramm von HomeToGo durch ein öffentliches Aktienrückkaufangebot zu ergänzen, um die Effektivität des Rückkaufs zu erhöhen ohne das Gesamtvolumen des Aktienrückkaufprogramms auszuweiten. Finanz-Highlights: Vorstellung des Ausblicks für das GJ/24: Ziel ist beschleunigtes Wachstum bei verbesserter Profitabilität Steigerung der Buchungserlöse auf €>250 Mio. (>30% ggü. dem Vorjahreszeitraum) im Vergleich zu €190,1 Mio. im GJ/23 Wachstum der IFRS-Umsatzerlöse auf €>220 Mio. (>35% ggü. dem Vorjahreszeitraum) im Vergleich zu €162,0 Mio. im GJ/23 Steigerung des bereinigten EBITDA auf €>10 Mio. (>400% ggü. dem Vorjahreszeitraum) im Vergleich zu €1,8 Mio. im GJ/23

Finanzergebnisse für das GJ/23: Buchungserlöse von €190,1 Mio. im GJ/23 (16% ggü. dem Vorjahreszeitraum) übertreffen die GJ/23-Finanzprognose. Der Auftragsbestand der Buchungserlöse [1] erreichte eine Rekordhöhe von €37,5 Mio. zum Anfang des Jahres 2024 (16% ggü. dem Vorjahreszeitraum) - und das trotz HomeToGos klarer Ausrichtung auf die zentralen Profitabilitätsziele. Dies schafft eine starke Grundlage für ein beschleunigtes Wachstum im GJ/24. Die IFRS-Umsatzerlöse stiegen ggü. dem Vorjahreszeitraum um 10% auf €162,0 Mio. und erreichten damit das obere Ende der GJ/23-Finanzprognose. Der Bereich Subscriptions & Services verzeichnete ggü. dem Vorjahreszeitraum eine anhaltend starke Wachstumsdynamik von 48% auf €35,1 Mio., und macht inzwischen etwa 22% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo-Gruppe aus. Das bereinigte EBITDA stieg aufgrund der weiter verbesserten Marketingeffizienz im GJ/23 deutlich auf €1,8 Mio., was einen absoluten Anstieg von €22,5 Mio. im Vergleich zu -€20,7 Mio. im Vorjahr bedeutet. Starke Verbesserung des Free Cash Flows [2] um €21,9 Mio. in 2023 auf -€17,9 Mio. im GJ/23, verglichen mit -€39,8 Mio. im Vorjahr.

Öffentliches Aktienrückkaufangebot Vor dem Hintergrund einer starken Cash-Position und der sich stark verbessernden Cash-Generierung soll das Angebot das laufende börsenbasierte €10 Mio.-Aktienrückkaufprogramm von HomeToGo, das am 13. September 2023 angekündigt wurde, ergänzen und dessen Wirksamkeit erhöhen. Das Volumen des öffentlichen Aktienrückkaufangebots würde auf das laufende Aktienrückkaufprogramm angerechnet werden. Weitere Details werden zu gegebener Zeit nach finaler Gremienzustimmung veröffentlicht.

Operative Highlights im Geschäftsjahr 2023: Einführung von HomeToGo_PRO, der neuen B2B-Marke und des neuen B2B-Geschäftssegments, welches einen besonderen Schwerpunkt auf SaaS-Lösungen für die Anbieterseite von Ferienhausvermietungen legt. HomeToGo startet die Segmentberichterstattung für die beiden Segmente Marktplatz und HomeToGo_PRO ab dem 1. Quartal 2024.

Unterzeichnung der verbindlichen Dokumente für die bisher größte Akquisition HomeToGos und Einstieg in die Branche der Themenreisen und Hotelangebote für Kurzreisen durch die Übernahme der DACH-Marktführer für Themenreisen, Kurz Mal Weg und Kurzurlaub.

Vorstellung von HomeToGo Modes, einer neuen Produktreihe, die es Reisenden mit Hilfe von kuratierten Sucherlebnissen ermöglicht, noch schneller, einfacher und bequemer die perfekte Ferienunterkunft zu finden. HomeToGo ist der erste Marktplatz mit Spezialisierung auf Ferienhausvermietung, der mit seinem ersten Mode, dem AI Mode, ein AI-Produkt einführte.

Erreichen eines branchenführenden ESG-Risk-Ratings von Morningstar Sustainalytics ("Geringes Risiko" / 16 Punkte), das HomeToGo vor Unternehmen mit ähnlichen Geschäftsmodellen platziert und sein Engagement für nachhaltige Geschäftspraktiken unterstreicht. Neben der bisherigen organischen und anorganischen Erfolgsbilanz von HomeToGo wird erwartet, dass das Wachstum des Unternehmens von einer weiteren erheblichen Steigerung der Rentabilität begleitet wird: HomeToGo strebt an, im GJ/24 ein bereinigtes EBITDA von mindestens €10 Mio. zu erzielen, was einer Wachstumsrate von mehr als 400% im Vergleich zum Vorjahreszeitraum entsprechen würde. Auch weiterhin wird HomeToGo sich auf weitere, profitable M&A-Möglichkeiten konzentrieren, um sein organisches Wachstum zu ergänzen. Dr. Patrick Andrae, Mitgründer & CEO von HomeToGo: „Im Zuge unseres Börsengangs im September 2021 hat HomeToGo dem Markt versprochen, dass wir im Geschäftsjahr 2023 den Break-even beim bereinigten EBITDA erreichen würden. Heute bestätigen wir, dass wir dieses Ziel nicht nur erreicht, sondern sogar übertroffen haben, indem wir unsere wiederkehrende Nachfrage schnell gesteigert, unsere Marketingeffizienz verbessert und die strategischen Prioritäten des Unternehmens vorangetrieben haben. HomeToGo ist heute besser aufgestellt als je zuvor: Wir haben bereits zu Beginn des Jahres 2024 neue Rekorde aufgestellt, wie den größten jemals erreichten Auftragsbestand bei den Buchungserlösen und der höchsten jährlichen CPA-Take-Rate in 2023. Nun liegt unser Fokus auf dem Erzielen eines beschleunigten Wachstums bei verbesserter Rentabilität. Wir werden unseren Reisenden über unseren Marktplatz und unseren Partnern über unsere HomeToGo_PRO B2B-Lösungen weiterhin ein unvergleichliches Erlebnis bieten. Während wir unsere Position als führender Anbieter von AI-Lösungen im Bereich der Ferienhausvermietung weiter stärken, planen wir außerdem, unsere Markenbekanntheit mit Hilfe von kosteneffizienten Kampagnen, wie z. B. unserer jüngsten, viral-gegangenen Partnerschaft mit Eggo in den USA, und vielem mehr, zu steigern. 2024 wird ein weiteres Jahr voller neuer Höhenflüge für HomeToGo sein - wir freuen uns darauf und sind bestens auf das nächste Kapitel unserer Reise vorbereitet." Rückblick auf GJ/23 und Q4/23 Im GJ/23 stiegen die IFRS-Umsatzerlöse auf €162,0 Mio. (10% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €146,8 Mio in 2022.) und erreichten damit das obere Ende der GJ/23-Finanzprognose. HomeToGos profitables Geschäft aus Software & Services verzeichnete im Jahr 2023 ein anhaltend starkes Wachstum mit IFRS-Umsatzerlösen von €35,1 Mio. (48% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €23,7 Mio. in 2022), was etwa 22% der gesamten IFRS-Umsatzerlöse der HomeToGo-Gruppe entspricht. Mit Blick auf das Geschäftsjahr 2024 werden die Software- und Servicelösungen von HomeToGo unter HomeToGo_PRO, der neuen B2B-Marke und neuem B2B-Geschäftssegment, ausgewiesen, deren besonderer Schwerpunkt auf SaaS-Lösungen für die Anbieterseite von Ferienhausvermietungen liegt. Darüber hinaus erreichte HomeToGo neue Rekord-Buchungserlöse in Höhe von €190,1 Mio. (16% ggü. dem Vorjahreszeitraum mit €163,7 Mio. in 2022) und begann das Jahr 2024 mit einem neuen Rekordwert des Auftragsbestands bei den Buchungserlösen in Höhe von €37,5 Mio. (ggü. €32,5 Mio. zu Beginn des Jahres 2023). Die CPA-Take-Rate kletterte in 2023 auf einen neuen Jahresrekordwert von 10,9% (+1,3%-Pkt. ggü. dem Vorjahreszeitraum vs. 9,6% im Jahr 2022), basierend auf verbesserten Bedingungen mit bestehenden und neuen Partnern. Mit einem bereinigten EBITDA von €1,8 Mio. (gegenüber -€20,7 Mio. im Jahr 2022) und einer absoluten Verbesserung von mehr als €22 Mio. aufgrund der gesteigerten Marketingeffizienz im Laufe des Jahres 2023 hat HomeToGo seine Finanzprognose für das Geschäftsjahr 2023 übertroffen. In Q4/23 stiegen die IFRS-Umsatzerlöse um 14% ggü. dem Vorjahreszeitraum auf €23,5 Mio. (gegenüber €20,7 Mio. in Q4/22). Die Buchungserlöse fielen um 7% niedriger aus als in Q4/22, da das Geschäft opportunistisch auf das Erreichen der obersten Priorität für 2023 ausgerichtet wurde: das Erreichen des Break-even beim bereinigten EBITDA. In Q4/23 verbesserte sich das bereinigte EBITDA im Vergleich zum Vorjahreszeitraum um signifikante €13,2 Mio. oder 82%, was auf ein sehr effizientes Marketing und das allgemeine Kostenbewusstsein im Unternehmen zurückzuführen ist. Ergebnisse für das Geschäftsjahr 2023: Jahresgeschäftsbericht, Pressekonferenz, und Präsentation

Dr. Patrick Andrae, Mitgründer und CEO, und Steffen Schneider, CFO, werden die Ergebnisse des abgelaufenen Geschäftsjahres und den Ausblick in einer Telefonkonferenz um 10:00 Uhr MEZ präsentieren, gefolgt von einer Q&A-Runde für Analyst*innen und Investor*innen. Die Präsentation wird als Live-Audio-Webcast in englischer Sprache unter folgendem Link zur Verfügung stehen: https://www.webcast-eqs.com/hometogo-2023-fy Interessierte Teilnehmer können sich vorab für die Telefonkonferenz - einschließlich der Teilnahme an der Q&A-Runde - unter folgendem Link anmelden: https://services.choruscall.it/DiamondPassRegistration/register?confirmationNumber=1888257&linkSecurityString=3f443c322 Im Anschluss an die Telefonkonferenz wird eine Aufzeichnung des Audio-Webcasts auf der Investoren-Website von HomeToGo zur Verfügung gestellt: ir.hometogo.de HomeToGo GJ/23 und Q4/23 Ergebnisse HomeToGo Gruppe GJ/23 vs. GJ/22

relativ / absolut Q4/23 ggü. Q4/22

relativ / absolut Buchungserlöse €190,1m 16% / +€26,4m €29,3m -7% /-€2,1m davon Onsite €81,2m 6% €10,5m -28% Anteil Onsite-Geschäft 54% ±0pp 53% -9pp davon Subscriptions & Services €39,0m 74% €9,6m 23% IFRS-Umsatzerlöse €162,0m 10% / +€15,2m €23,5m 14% / +€2,8m davon Subscriptions & Services €35,1m 48% €8,1m 14% Anteil Subscriptions & Services 22% +6pp 35% +0pp Bereinigtes EBITDA €1,8m n.a. / +€22,5m -€2,9m 82% / +€13,2m Bereinigte EBITDA Marge 1,1% +15pp -12,3% +65pp Free Cash Flow -€17,9m 55% / +€21,9m €4,6m n.a. / +€10,2m CPA-Take-Rate 10,9% +1,3pp 10,1% +0,2pp Auftragsbestand der Buchungserlöse[3] €37,5m 16% Über HomeToGo

HomeToGo wurde 2014 mit der Idee gegründet, einzigartige Ferienunterkünfte für alle leicht zugänglich zu machen. Seitdem ist HomeToGo zum weltweit größten SaaS-enabled Marktplatz für Ferienhäuser und -wohnungen gewachsen. Mit mehr als 15 Millionen Angeboten von tausenden von globalen Partnern bringt der AI-gestützte Marktplatz von HomeToGo Angebote und Nachfrage gezielt zusammen, um Reisende für jede Art des Urlaubs auf der ganzen Welt mit der perfekten Ferienunterkunft zu verbinden. Als Go_To-Plattform für Ferienhäuser und -wohnungen bietet HomeToGo die weltweit größte Auswahl an Ferienunterkünften, gepaart mit einem einfachen, zuverlässigen und intuitiven Produkterlebnis. HomeToGo_PRO, der B2B-Geschäftsbereich von HomeToGo, bietet eine Vielzahl an innovativen Software- und Servicelösungen, einschließlich Subscriptions für den gesamten Reisemarkt und umfasst einen speziellen Fokus auf SaaS-Lösungen, für Anbieter von Ferienhäusern. Während sich der eingetragene Sitz der HomeToGo SE in Luxemburg befindet, liegt der Hauptsitz der HomeToGo GmbH in Berlin, Deutschland. HomeToGo betreibt lokalisierte Webseiten und Apps in 25 Ländern. Die HomeToGo SE notiert an der Frankfurter Wertpapierbörse unter dem Ticker-Symbol „HTG". Weitere Informationen finden Sie unter https://www.hometogo.de/ueber-uns/ Ansprechpartnerin für Medien

Caroline Burns

press@hometogo.com Ansprechpartner für Investoren

Sebastian Grabert

+49 157 501 63731

IR@hometogo.com Disclaimer Diese Pressemitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf noch eine Aufforderung zur Abgabe eines Angebots zum Verkauf von Aktien der HomeToGo SE in den Vereinigten Staaten von Amerika, Deutschland oder einer anderen Gerichtsbarkeit dar. Forward-Looking Statements

Bestimmte Aussagen in dieser Mitteilung können „zukunftsgerichtete Aussagen" darstellen, die mit einer Reihe von Risiken und Ungewissheiten verbunden sind. Zukunftsgerichtete Aussagen sind im Allgemeinen an der Verwendung der Wörter „können", „werden", „sollten", „planen", „erwarten", „antizipieren", „schätzen", „glauben", „beabsichtigen", „projizieren", „Ziel" oder „anvisieren" oder der Verneinung dieser Wörter oder anderer Variationen dieser Wörter oder vergleichbarer Terminologie erkennbar. Zukunftsgerichtete Aussagen beruhen auf Annahmen, Prognosen, Schätzungen, Projektionen, Meinungen oder Plänen, die von Natur aus mit erheblichen Risiken sowie Ungewissheiten und Eventualitäten behaftet sind, die sich ändern können. HomeToGo SE übernimmt weder jetzt noch zukünftig Gewähr dafür, dass zukunftsgerichtete Aussagen tatsächlich eintreten oder sich als richtig erweisen werden. Die tatsächliche künftige Geschäfts-, Finanz- und Ertragslage sowie die Aussichten können erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen prognostizierten oder vorausgesagten Ergebnissen abweichen. Weder HomeToGo SE noch die mit ihr verbundenen Unternehmen übernehmen eine Verpflichtung zur Aktualisierung der in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen oder anderen Informationen, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen, und erwarten auch nicht, diese öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sofern dies nicht gesetzlich vorgeschrieben ist. Verwendung von Nicht-IFRS-Leistungskennzahlen

Diese Mitteilung enthält bestimmte Finanzkennzahlen, die nicht in Übereinstimmung mit IFRS erstellt worden sind und möglicherweise Posten ausschließen, die für das Verständnis und die Bewertung der Ertragslage des Unternehmens von Bedeutung sind. Diese Kennzahlen sollten nicht isoliert oder als Alternative zu Profitabilitäts-, Liquiditäts- oder Leistungskennzahlen nach IFRS betrachtet werden. Bezüglich der alternativen Leistungskennzahlen bereinigtes EBITDA, Buchungserlöse, Free Cash Flow, Onsite-Buchungserlöse, Onsite-Anteil und CPA-Take-Rate verweist das Unternehmen auf die entsprechenden Definitionen, die auf der IR-Website unter IR Resources veröffentlicht sind (http://ir.hometogo.de/). [1] Buchungserlöse vor Stornierung, die in FY/23 oder früher generiert wurden, mit IFRS-Umsatzerfassung basierend auf dem Check-in-Datum im Jahr 2024. Der in dieser Pressemitteilung benutzte Begriff “Auftragsbestand der Buchungserlöse” bezieht sich auf den Wert des Auftragsbestands am 1. Januar 2024 und schließt Akquisitionen ein, die im Januar 2024 abgeschlossen wurden. [2]Free Cash Flow ist definiert als Nettomittelabfluss aus operativer Tätigkeit zuzüglich Nettozinsergebnis and abzüglich Investitionsausgaben, die als Nettoinvestitionen in Sachanlagen, immaterielle und selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte definiert sind. [3] Buchungserlöse vor Stornierung, die in FY/23 oder früher generiert wurden, mit IFRS-Umsatzerfassung basierend auf dem Check-in-Datum im Jahr 2024. Der Wert des Auftragsbestands bezieht sich auf den 1. Januar 2024 und schließt Akquisitionen ein, die im Januar 2024 abgeschlossen wurden.

