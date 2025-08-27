Werbung ausblenden

EQS-PVR: TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

EQS Group · Uhr

EQS Stimmrechtsmitteilung: TUI AG
TUI AG: Veröffentlichung gemäß § 40 Abs. 1 WpHG mit dem Ziel der europaweiten Verbreitung

27.08.2025 / 14:37 CET/CEST
Veröffentlichung einer Stimmrechtsmitteilung übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Stimmrechtsmitteilung

1. Angaben zum Emittenten
Name: TUI AG
Straße, Hausnr.: Karl-Wiechert-Allee 23
PLZ: 30625
Ort: Hannover
Deutschland
Legal Entity Identifier (LEI): 529900SL2WSPV293B552

2. Grund der Mitteilung
X Erwerb bzw. Veräußerung von Aktien mit Stimmrechten
  Erwerb bzw. Veräußerung von Instrumenten
  Änderung der Gesamtzahl der Stimmrechte
  Sonstiger Grund:

3. Angaben zum Mitteilungspflichtigen
Juristische Person: Ministry of Finance on behalf of the state of Norway
Registrierter Sitz, Staat: Oslo, Norwegen

4. Namen der Aktionäre
mit 3% oder mehr Stimmrechten, wenn abweichend von 3.
Norges Bank

5. Datum der Schwellenberührung:
25.08.2025

6. Gesamtstimmrechtsanteile
  Anteil Stimmrechte
(Summe 7.a.)		 Anteil Instrumente
(Summe 7.b.1.+ 7.b.2.)		 Summe Anteile
(Summe 7.a. + 7.b.)		 Gesamtzahl der Stimmrechte nach § 41 WpHG
neu 3,000383305291 % 0,42 % 3,42 % 507431033
letzte Mitteilung 2,62 % 0,07 % 2,68 % /

7. Einzelheiten zu den Stimmrechtsbeständen
a. Stimmrechte (§§ 33, 34 WpHG)
ISIN absolut in %
  direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)		 direkt
(§ 33 WpHG)		 zugerechnet
(§ 34 WpHG)
DE000TUAG505 0 15224876 0,00 % 3,00 %
Summe 15224876 3,000383305291 %

b.1. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 1 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
Geliehene Aktien (Rückübertragungsanspruch) n/a At any time 2130811 0,42 %
    Summe 2130811 0,42 %

b.2. Instrumente i.S.d. § 38 Abs. 1 Nr. 2 WpHG
Art des Instruments Fälligkeit / Verfall Ausübungszeitraum / Laufzeit Barausgleich oder physische Abwicklung Stimmrechte absolut Stimmrechte in %
CFD n/a At any time Bar 11692 0 %
      Summe 11692 0,002304155489 %

8. Informationen in Bezug auf den Mitteilungspflichtigen
  Mitteilungspflichtiger (3.) wird weder beherrscht noch beherrscht Mitteilungspflichtiger andere Unternehmen, die Stimmrechte des Emittenten (1.) halten oder denen Stimmrechte des Emittenten zugerechnet werden.
X Vollständige Kette der Tochterunternehmen, beginnend mit der obersten beherrschenden Person oder dem obersten beherrschenden Unternehmen:

Unternehmen Stimmrechte in %, wenn 3% oder höher Instrumente in %, wenn 5% oder höher Summe in %, wenn 5% oder höher
State of Norway % % %
Norges Bank 3,00 % % %

9. Bei Vollmacht gemäß § 34 Abs. 3 WpHG
(nur möglich bei einer Zurechnung nach § 34 Abs. 1 Satz 1 Nr. 6 WpHG)

Datum der Hauptversammlung:
Gesamtstimmrechtsanteile (6.) nach der Hauptversammlung:
Anteil Stimmrechte Anteil Instrumente Summe Anteile
% % %

10. Sonstige Informationen:
 

Datum
26.08.2025


27.08.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Medienarchiv unter https://eqs-news.com

Sprache: Deutsch
Unternehmen: TUI AG
Karl-Wiechert-Allee 23
30625 Hannover
Deutschland
Internet: www.tuigroup.com

Ende der Mitteilung EQS News-Service

2189350  27.08.2025 CET/CEST

