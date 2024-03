EQS-News: VIB Vermögen AG erwirbt acht Immobilien von Branicks

EQS-News: VIB Vermögen AG / Schlagwort(e): Immobilien

VIB Vermögen AG erwirbt acht Immobilien von Branicks



26.03.2024 / 16:26 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



VIB Vermögen AG erwirbt acht Immobilien von Branicks Annualisiertes Mietvolumen der acht Immobilien von rund 13 Mio. Euro

Transaktion stärkt operatives Geschäft weiter

Zuversicht für positive Performance auch im Geschäftsjahr 2024 Neuburg/Donau, 26. März 2024. Die VIB Vermögen AG (VIB), eine auf Entwicklung, Erwerb und Verwaltung von Gewerbeimmobilien spezialisierte Gesellschaft, erwirbt im Rahmen eines Share Deals 89,9% an sieben Immobilien-Gesellschaften mit insgesamt acht Immobilien von der Muttergesellschaft Branicks Group AG für einen Kaufpreis von rund 99 Mio. Euro. Die acht Immobilien erwirtschaften annualisierte Mieten von rund 13 Mio. Euro. Die Transaktion stärkt die erfolgreiche, wertgenerierende Aufstellung und die Einnahmen aus Vermietung der VIB weiter. Am 14. März 2024 hatte die VIB auf Basis vorläufiger Zahlen Ergebnisse für das Geschäftsjahr veröffentlicht, die über dem Niveau des Vorjahres und am oberen Ende der kommunizierten Zielvorgabe lagen. „Die substanziellen Mieteinnahmen der erworbenen Assets werden uns dabei helfen, auch in 2024 eine positive Performance zu erzielen“, kommentierte Dirk Oehme, Vorstandssprecher der VIB Vermögen AG, die Transaktion. Die Veröffentlichung des Jahres- und Konzernabschlusses sowie des Geschäftsberichts für das Geschäftsjahr 2023 ist für 30. April 2024 terminiert. Kontakt



VIB Vermögen AG

Investor Relations:

Tilly-Park 1

86633 Neuburg/Donau

Tel.: + 49 (0)8431 9077-961

Fax: + 49 (0)8431 9077-1961

E-Mail: anja.landes-schell@vib-ag.de





Profil der VIB Vermögen AG

Die VIB Vermögen AG ist eine auf die Entwicklung, den Erwerb und die Verwaltung von modernen und nachhaltig profitablen Gewerbeimmobilien spezialisierte mittelständische Gesellschaft, die seit mehr als 30 Jahren erfolgreich am Markt tätig ist. Der Fokus liegt dabei auf Immobilien aus der Assetklasse Logistik und Light Industrial. Seit 2005 notieren die Aktien der VIB an den Börsen München (m:access) und Frankfurt (Open Market). Das breit angelegte Geschäftsmodell der VIB umfasst neben Direkterwerben auch das komplette Spektrum von Eigenentwicklungen und Nachverdichtungen, im Rahmen einer „Develop-or-Buy-and-Hold“-Strategie: Zum einen erwirbt die VIB Vermögen AG bereits vermietete Immobilien, zum anderen entwickelt sie von Grund auf neue Immobilien, um diese dauerhaft in den eigenen Bestand zu übernehmen und daraus Mieterlöse zu erzielen. Gleichzeitig gehören selektive Verkäufe zur Gesamtstrategie. Zudem bietet die VIB umfassende Dienstleistungen und Lösungen im Bereich des Immobilienmanagements für institutionelle Investoren an und ist an Gesellschaften mit Immobilienvermögen beteiligt.

26.03.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com