Orascom Development Holding ('ODH') hat die konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.

Orascom Development Holding ("ODH") (SIX ODHN.SW) hat die konsolidierten Finanzergebnisse für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlicht.

ODH erzielte im Geschäftsjahr 2023 trotz des schwierigen Geschäftsumfeldes eine gute Gesamtleistung mit einem Immobilienumsatz von CHF 704.2 Millionen und einem Reingewinn von CHF 54.4 Millionen.

Wichtigste Kennzahlen GJ 2023

Der Gesamtumsatz blieb gut und widerstandsfähig und lag bei CHF 655.2 Millionen.

Bereinigtes EBITDA von CHF 174.4 Millionen, bei einer Marge von 26.6%.

Der Reingewinn erhöhte sich um 6.0% auf CHF 54.4 Millionen.

Trotz der Abwertung des EGP blieben die Immobilienverkäufe mit CHF 704.2 Millionen nahezu stabil, ein Indiz für die erfreuliche operative Leistung.

Das Hospitality-Portfolio erreichte solide Ergebnisse mit einem Anstieg des Umsatzes um 19.4% auf CHF 170.1 Millionen, trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten.

Erfüllung Mindestbauverpflichtung im Oman durch die Erweiterung des Al Fanar Hotels in Hawana Salalah um 123 Zimmer.

Wichtigste Kennzahlen Q4 2023

Der Gesamtumsatz erhöhte sich um 0,9% und erreichte CHF 232.4 Millionen.

Bereinigtes EBITDA von CHF 61.1 Millionen, mit einer Marge von 26.3%.

Der Reingewinn stieg um 50.3% und lag bei CHF 26.6 Millionen.

Altdorf, 26 März 2024 – Das Geschäftsjahr 2023 war für ODH herausfordernd. ODH hat seine Dynamik trotz des ausserordentlichen globalen Drucks, der steigenden Inflation und der geopolitischen Instabilität sowie der Abwertung des EGP, was die operativen Ergebnisse erheblich beeinträchtigt hat, beibehalten. Das diversifizierte Geschäftsmodell hat es dem zugrundeliegenden Kerngeschäft ermöglicht, 2023 eine gute Performance zu erbringen. Das Jahr endete sehr gut, gestützt auf das flexible und dynamische Geschäftsmodell, dass es ermöglicht, Strategien anzupassen und gleichzeitig neue Produkte einzuführen, die auf die Kunden zugeschnitten sind. Dadurch waren ODH in der Lage, den wirtschaftlichen Gegenwind zu bewältigen und den Wachstumskurs beizubehalten. Wir werden unsere Strategie weiterverfolgen, nachdem sie sich auch in früheren Zyklen als erfolgreich erwiesen hat. Für 2024 hat ODH das Ziel, das profitable Wachstum zu beschleunigen und ein noch agileres und kosteneffizienteres Unternehmen zu schaffen, das zusätzlichen Wert generiert.

Finanzbericht

GJ 2023:

ODH hatte ein erfolgreiches Geschäftsjahr, verzeichnete jedoch einen Rückschlag aufgrund der Währungsumrechnung ihrer ägyptischen Tochtergesellschaft, verursacht durch die Abwertung des EGP. Trotz eines Umsatzrückgangs von 5.0% auf CHF 655.2 Millionen Vergleich zu CHF 689.7 Millionen vor einem Jahr blieb die Rentabilität des Unternehmens gut, mit einem Bruttogewinn von CHF 188.9 Millionen und einer Bruttogewinnmarge von 28.8% gegenüber 30.8% im Vorjahr. Obwohl sich die operative Leistung in Ägypten mit einem Anstieg des Umsatzes und des Nettogewinns um 49% bzw. 64% deutlich verbesserte, wirkte sich die erhebliche Abwertung des EGP um ca. 63% im Laufe des Jahres negativ auf die Erfolgsrechnung des Unternehmens aus. Der Grundstücksverkauf in El Gouna und der Anstieg der wiederkehrenden Einnahmen der Gruppe um 6.6% auf CHF 241.7 Millionen konnten den Rückgang teilweise ausgleichen, vor allem im Immobiliensegment.

Das bereinigte EBITDA von ODH sank im Berichtsjahr um 6.6% auf CHF 174.4 Millionen, mit einer Marge von 26.6%, verglichen mit CHF 186.7 Millionen und einer Marge von 27.1% im Vorjahr. Die allgemeinen und administrativen Kosten sanken um 26.0% auf CHF 32.7 Millionen. Übrige Gewinne und Verluste wiesen einen Verlust von CHF 20.2 Millionen auf, der hauptsächlich auf einen einmaligen Wechselkursverlust im Zusammenhang mit der Abwertung des EGP gegenüber ausländischen Währungen zurückzuführen ist. ODHs Anteil an assoziierten Unternehmen wies einen Gewinn von CHF 5.8 Millionen aus gegenüber CHF 23.7 Millionen im Jahr 2022. Die geringere Performance der Beteiligung an Andermatt Swiss Alps führte zu einem Gewinn von CHF 1.6 Millionen im Vergleich zu CHF 16.9 Millionen im Vorjahr, in dem einmalige Transaktionen enthalten waren. Die Finanzkosten stiegen um 32.5% auf CHF 50.1 Millionen, ausgelöst durch das höhere Zinsumfeld. Trotz des herausfordernden weltweiten Marktumfelds schloss ODH das Jahr auf einer soliden Grundlage ab, mit einem Nettogewinn von CHF 54.4 Millionen, und damit 6.0% als die im Vorjahr erreichten CHF 51.3 Millionen.

Q4 2023:

ODH hat im 4. Quartal 2023 ein starkes operatives und finanzielles Ergebnis erzielt. Der Umsatz stieg im Vergleich zu Q4 2022 um 0.9% auf CHF 232.4 Millionen, und das adjustierte EBITDA blieb mit CHF 61.1 Millionen und einer Marge von 26.3% solide. Obwohl der Anteil an assoziierten Unternehmen einen Gewinn von CHF 6.0 Millionen auswies, der von CHF 12.7 Millionen im Q4 2022 zurückging, vor allem aufgrund einer geringeren Performance unseres Anteils an Andermatt Swiss Alps während des Quartals, stieg das EBITDA um 37.7% und erreichte CHF 58.1 Millionen. Darüber hinaus erhöhte sich der Nettogewinn um 50.3% auf CHF 26.6 Millionen, verglichen mit CHF 17.7 Millionen vor einem Jahr.

Immobilien: Trotz Abwertung des EGP und steigender Baukosten weiterhin solide und widerstandsfähig

Im vierten Quartal 2023 erzielte ODH neue Immobilienverkäufe im Wert von CHF 236.1 Millionen, was den Verkaufswert für das Geschäftsjahr 2023 auf CHF 704.2 Millionen erhöhte und damit fast auf dem gleichen Niveau wie im Vorjahr lag. Die Netto-Immobilienverkäufe der ägyptischen Tochtergesellschaft verbesserten sich im Jahr 2023 deutlich, gemessen in Ägyptischen Pfund (EGP). Obwohl sich diese operative Steigerung bei der Umrechnung in Franken nicht vollständig im Wert der von ODH unter Vertrag genommenen Einheiten widerspiegelte, ist es erwähnenswert, dass der Netto-Immobilienumsatz von ODE im Vergleich zum Vorjahr in lokaler Währung um ca. 75% auf EGP 19.5 Milliarden zunahm. O West leistete in der Berichtsperiode den grössten Beitrag zu den neuen Verkäufen der Gruppe (38%), gefolgt von El Gouna (32%), Lustica Bay (13%), Makadi Heights (11%), Oman (5%) und Grossbritannien (2%). Der Umsatz aus dem Immobiliengeschäft ging um 13.3% zurück und lag im Geschäftsjahr 2023 bei CHF 402.0 Millionen. Darüber hinaus sank das bereinigte EBITDA im gleichen Zeitraum um 24.4% auf CHF 132.1 Millionen. Die gesamten abgegrenzten Erträge aus Immobilien, die erst bis im Jahr 2027 verbucht werden, stiegen um 6.7% auf CHF 743.1 Millionen.

Hotels: Trotz der anhaltenden Spannungen im Nahen Osten hat das Hotelportfolio sehr gute Ergebnisse erzielt, mit einem Anstieg des Umsatzes um 19.4% auf CHF 170.1 Millionen

Das starke Wachstum im Jahr 2023 spiegelt die positive Entwicklung unserer Hotels über das gesamte Jahr hinweg und bestätigt unsere Widerstandsfähigkeit und Führungsrolle in den Märkten inmitten verschiedener globaler makro- und geopolitischer Herausforderungen, insbesondere im Nahen Osten. Die Nachfrage nach unseren Hotels blieb das ganze Jahr über robust. 2.7 Millionen Gäste genossen das einzigartige Produktangebot, ein deutlicher Anstieg von 15% im Vergleich zum Vorjahr. Der Erfolg der Hotels ist auf das Engagement, aussergewöhnliche Gästeerlebnisse zu bieten, und auf die Fähigkeit, sich schnell an veränderte Marktbedingungen anzupassen, zurückzuführen. Die Hotels verzeichneten im Quartalsvergleich einen Anstieg der Nachfrage, wobei der Umsatz um 8.7% auf CHF 45.9 Millionen im Vergleich zum Q4 2022 zunahm. Dies führte zu einem Anstieg des Bruttogewinns auf CHF 20.5 Millionen, ein Plus von 12.0% gegenüber dem Q4 2022. Im Laufe des Jahres 2023 verzeichneten wir eine robuste Belegungsrate und ein deutliches Wachstum der durchschnittlichen Zimmerpreise in den Hotels, so dass der Umsatz im Jahresvergleich um 19.4% auf CHF 170.1 Millionen anstieg und damit das Niveau vor Covid übertraf. Dies wiederum führte zu einem Anstieg des Bruttogewinns im Geschäftsjahr 2023 um 42.9% auf CHF 72.5 Millionen. Die Beschleunigung des TRevPAR-Wachstums vergrösserte den operativen Leverage und führte dazu, dass ein bereinigtes EBITDA von CHF 54.1 Millionen erwirtschaftet wurde, 64.9% mehr als im Vorjahr und einer Marge von 31.8% entsprechend. Das Wachstum, das wir im Berichtszeitraum verzeichneten, ist hauptsächlich auf die gut abgestimmte Preis- und Marketingstrategie zurückzuführen, die wir in allen unseren Hotels umgesetzt haben.

Kommerzielle Vermögenswerte mit wiederkehrenden Erträgen: Wachstum durch verstärkte Aktivitäten in den verschiedenen Reisezielen

Das Segment der gewerblichen Vermögenswerte bleibt eine zentrale Cashflow-Quelle, die eine entscheidende Rolle bei der Finanzierung des Wachstums der Gruppe spielt und unser Geschäft vor zyklischen Abschwächungen schützt, die aufgrund unvorhersehbarer Ereignisse auftreten können. Im Jahr 2023 wirkte sich die Abwertung des EGP jedoch negativ auf die Ergebnisse des Segments aus und führte zu einem Rückgang der Erträge um 14.5% auf CHF 71.6 Millionen.

Details zu den Destinationen

El Gouna, Rotes Meer:

Die Zahlen haben sich in der lokalen Währung weiter verbessert, während sie in CHF aufgrund der Abwertung des EGP tiefer ausfielen. Im Berichtsjahr blieben die Verkäufe neuer Immobilien mit CHF 222.1 Millionen im Vergleich zum Vorjahr stabil. Der durchschnittliche Verkaufspreis stieg um 3.5% und lag bei CHF 3.768/m2. In lokaler Währung erhöhte sich der Nettoumsatz um 71.2% auf EGP 7.6 Milliarden, den höchsten Wert seit der Gründung, während die durchschnittlichen Verkaufspreise um 78.6% zunahmen. Bauseitig wurden 2023 insgesamt 388 Einheiten ausgeliefert und es ist geplant, im Jahr 2024 etwa 370 Einheiten auszuliefern, begünstigt durch ein beschleunigtes Bautempo.

Das bewährte Geschäftsmodell der Hotels in El Gouna lieferte gute Ergebnisse. Die Belegungsrate verbesserte sich im FY 2023 auf 73% gegenüber 70% im FY 2022. Eine gute Auslastung und ein Wachstum der durchschnittlichen Zimmerpreise von 2.4% trugen dazu bei, dass der Umsatz der Hotels in El Gouna Hotels im Vergleich zum Vorjahr um 9.1% auf CHF 80.1 Millionen stieg. In EGP erhöhte sich der Umsatz im Vergleich zum Vorjahr um hohe 88.4%. Der Bruttogewinn der Hotels in El Gouna erhöhte sich im Vergleich zum Vorjahr um 22.4% auf CHF 45.4 Millionen. Obwohl wir von der Abwertung des EGP betroffen sind, konnte der durchschnittliche Zimmerpreis in den Hotels um 2.7% auf CHF 84 erhöht werden. Entwicklungsseitig wurde der Teilprozess für die Hotels Sheraton und Ocean View abgeschlossen und wir kommen mit dem Bauprozess voran, um das Hotel Casa Cook El Gouna bis 2024 um 29 neue Zimmer zu erweitern. Der Gesamtumsatz von El Gouna im Geschäftsjahr 2023 sank um 13.1% auf CHF 290.2 Millionen, während er in Lokalwährung um 49.6% zunahm.

O West, Ägypten:

Im Geschäftsjahr 2023 sank der Netto-Immobilienumsatz um 7.5% und erreichte CHF 267.9 Millionen. Der durchschnittliche Verkaufspreis lag bei CHF 1.691/m2. Die Verkäufe in EGP erhöhten sich im Vergleich zum Vorjahr um erfreuliche 59.7% auf EGP 9.2 Milliarden, der höchste Wert seit dem Start des Projekts. An Kunden wurden 283 Einheiten ausgeliefert und es ist geplant, im Jahr 2024 über 1’000 Einheiten zu übergeben. Die kontinuierliche Beschleunigung der Bauarbeiten und bei der Beschaffung von Rohstoffen hat dazu beigetragen, eine mögliche Inflation abzumildern. Der Bau des O West Clubs schreitet voran, und wir planen, ihn in der ersten Hälfte des Jahres 2024 teilweise in Betrieb zu nehmen. In Franken gingen der Gesamtumsatz von O West um 19.9% zurück und lag bei CHF 116.9 Millionen CHF, während er in Lokalwährung um 38.2% zunahm.

Hawana Salalah und Jebal Sifah, Oman:

Im Jahr 2023 begann das Monsunwetter der omanischen "Khareef"-Saison später als üblich erst Mitte Oktober, was sich auf die Auslastung der Hotels auswirkte. Trotzdem konnten die Hotels in Hawana den positiven Trend beibehalten, mit einem Anstieg des Umsatzes um 57% von CHF 27 Millionen im Vorjahr auf CHF 42.4 Millionen im Berichtsjahr. Die Belegungsrate erhöhte sich um 20 Basispunkte auf 61%, der TRevPAR um 57.4% auf CHF 107 und der Bruttogewinn pro Zimmer um 208.3% auf CHF 37. Die Hotels verzeichneten einen hohen Anstieg des Bruttogewinns von 195.9% auf CHF 14.5 Millionen. Der Bau von 123 weiteren Zimmern im Al Fanar Hotel wurde bis Dezember 2023 abgeschlossen. Damit haben wir die Mindestbauverpflichtungen des Omans erfüllt. Im Bereich Immobilien gingen die Nettoimmobilienverkäufe um 39.0% zurück und erreichten CHF 22.5 Millionen, während der Immobilienumsatz um 13.9% auf CHF 17.4 Millionen zurückging. Der Gesamtumsatz von Hawana Salalah erhöhte sich um 25.4% auf CHF 64.1 Millionen. Die Destination Jebal Sifah verzeichnete einen Rückgang der Immobilienverkäufe, was zu einem Jahresendwert von CHF 11.1 Millionen im Geschäftsjahr 2023 führte, ein Rückgang von 32.3% gegenüber Vorjahr. Dieser Rückgang wirkte sich auch auf die Gesamtleistung der Destination aus. Der Gesamtumsatz in Jebel Sifah sank um 8.4% gesunken und lag im Berichtsjahr bei CHF 25.0 Millionen.

Luštica Bay, Montenegro:

Im 4. Quartal 2023 hat die Destination bemerkenswerte Fortschritte erzielt. Es wurden zusätzliche Aktivitäten eingeleitet, um die Attraktivität des Ortes insgesamt zu steigern, und die regionalen Verkaufsanstrengungen unterstützten diese Bemühungen und trugen zur allgemeinen Verbesserung bei. Die Netto-Immobilienverkäufe blieben gut und betrugen im Berichtsjahr CHF 87.9 Millionen im gegenüber CHF 90.1 Millionen im Vorjahr, was einem leichten Rückgang von 2.4% entspricht. Hervorzuheben ist, dass in den Umsatzzahlen des Jahres 2022 ein Grossauftrag im Wert von CHF 45 Millionen enthalten war. Die durchschnittlichen Verkaufspreise verzeichneten ein zweistelliges Wachstum von 33.7% auf CHF 7.599/m2. Es ist ausserdem gelungen, das Bautempo im Q4 2023 zu beschleunigen und im Berichtszeitraum 60 Einheiten auszuliefern. Im Hospitality Bereich erzielte The Chedi Hotel Umsatzwachstum von 14.9% auf CHF 7.7 Millionen, begünstigt durch den Anstieg des durchschnittlichen Zimmerpreises, der sich um 57.0% auf CHF 292 erhöhte. Die Hotels verzeichneten im Berichtsjahr einen deutlichen Anstieg des Bruttogewinns um 140.0% auf CHF 1.2 Millionen. Der Gesamtumsatz von Luštica Bay erhöhte sich um 49.2% auf CHF 66.4 Millionen.

Makadi Heights, Ägypten:

Makadi Heights verzeichnete einen signifikanten Anstieg der Immobilienverkäufe und damit den höchsten Umsatz seit dem Start des Projekts sowohl in CHF als auch in EGP, wobei die Zahlen in CHF um 63.3% auf CHF 78.4 Millionen zunahmen. Auch die Anzahl der verkauften Einheiten stieg im Jahr 2023 deutlich um 93.8% auf 434. Die Bautätigkeit wurden beschleunigt, und alle 400 geplanten Einheiten wurden im Berichtszeitraum ausgeliefert. Der Gesamtumsatz von Makadi Heights ging um 4.7 % zurück, was hauptsächlich auf die Abwertung des EGP zurückzuführen ist, und lag bei CHF 30.6 Millionen. In EGP erhöhte sich der Umsatz dagegen im Jahresvergleich um 64.5%.

Taba Heights, Ägypten:

Taba Heights ist weiterhin eine Herausforderung für die Gruppe. Die kontinuierlichen Bemühungen, die Wahrnehmung des Reiseziels auf der internationalen Reisekarte wiederherzustellen, haben zu positiven Ergebnissen geführt. Leider wurde dieser Fortschritt durch den Krieg in Gaza unterbrochen. Wir konzentrieren uns darauf, den Liquiditätsbedarf kurz- und mittelfristig zu minimieren und gleichzeitig dafür zu sorgen, dass das Reiseziel nach der Wiederaufnahme des Tourismus erneut funktionieren kann. Wir sind weiterhin bestrebt, einen umsichtigen Ansatz zu verfolgen, um die Auswirkungen der aktuellen Krise abzufedern. Der Gesamtumsatz von Taba belief sich im Geschäftsjahr 2023 auf CHF 14.0 Millionen, was einem Anstieg von 35.9% gegenüber dem Vorjahr entspricht. Aktuell ist nur eines unserer sechs Hotels in Betrieb und die Auslastung ist minimal.

Über Orascom Development Holding AG:

Orascom Development Holding ist ein führender internationaler Projektentwickler, der sich auf lebendige, integrierte Städte in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika spezialisiert hat. Seit mehr als 30 Jahren ist Orascom Development ein Pionier bei der Schaffung von Reisezielen, an denen Menschen inspiriert werden, zu leben, zu arbeiten und sich zu amüsieren. Von der fantastischen ägyptischen Küstenstadt El Gouna am Roten Meer bis hin zur atemberaubenden Ganzjahres-Bergdestination Andermatt in den Schweizer Alpen ist jede der Masterplan-Destinationen ein Zeugnis für das Engagement von Orascom Development in der Gestaltung von schönen Orten. Die integrierten Städte verbinden harmonisch Wohngebiete mit privaten Villen und Apartments, Hotels und preisgekrönten Freizeit- und Geschäftseinrichtungen - darunter Golfplätze, Yachthäfen, Sportanlagen, Einzelhandelsgeschäfte und Restaurants.

Orascom Development besitzt eine Landfläche von mehr als 100 Millionen Quadratmetern, von denen fast 40% bereits erschlossen sind oder sich in der Entwicklung zu florierenden Destinationen in Ägypten (El Gouna, Makadi Heights, O West, Taba Heights und Byoum), in den GCC-Staaten (The Cove in den Vereinigten Arabischen Emiraten und Jebel Sifah und Hawana Salalah in Oman) und in Europa (Andermatt Swiss Alps in der Schweiz, Luštica Bay in Montenegro und West Carclaze Garden Village in Grossbritannien) befinden. Das Hotelportfolio von Orascom Development umfasst 33 Premium- und Luxushotels mit mehr als 7.000 Zimmern in Europa, dem Nahen Osten und Nordafrika. Die Aktien von ODH sind an der SIX Swiss Exchange kotiert.

Für weitere Informationen siehe auch https://www.orascomdh.com/.

