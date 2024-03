Aktien New York Ausblick: Nach kleinen Rücksetzern zurück auf der Rekordstrecke

NEW YORK (dpa-AFX) - Vor Inflationsdaten am Freitag und einem verhaltenen Geschäft in den vorangegangenen Tagen dürften die US-Börsen zur Wochenmitte neuen Schwung erhalten. Mit Blick auf Konjunkturdaten bleibt es am Mittwoch zwar ruhig, doch aus der US-Notenbank Fed will sich Direktoriumsmitglied Christopher Waller zu Wort melden. Er gilt als Vertreter einer straffen Linie mit im Zweifel höheren Leitzinsen. Allerdings sind die Anleger in letzter Zeit wieder unbesorgter, nachdem die Fed vor einer Woche die Leitzinshöhe zwar beibehalten, aber zugleich weiterhin drei Zinssenkungsschritte in diesem Jahr signalisiert hatte.

Der Broker IG berechnete den Dow Jones Industrial rund eine Stunde vor dem Handelsstart 0,5 Prozent höher auf 39 473 Punkte. Am Donnerstag hatte der bekannteste Wall-Street-Index bei knapp 39 900 Zählern sein letztes Rekordhoch erreicht. Seither hält er sich recht stabil auf dem erreichten Niveau.

Für den von Technologietiteln dominierten Nasdaq 100 zeichnet sich laut IG am Mittwoch ebenfalls ein Plus von 0,5 Prozent auf 18 303 Zähler ab. Auch dieser Index und der S&P 500 hatten am Donnerstag eine neue Bestmarke erzielt und seitdem minimal geschwächelt.

Die Anleger warten auf Daten zu den Einkommen der US-Haushalte und zu dem von der Fed stark beachteten Inflationsmaß PCE, denn dieses ist der bevorzugter Preisindikator der US-Zentralbank. In den vergangenen Monaten ging der Preisauftrieb im Trend zwar deutlich zurück, bleibt aber dennoch hartnäckig. Fachleute sprechen sinnbildlich von der "letzten Meile", auf der sich die weitere Verringerung der Teuerung hin zum Zweiprozent-Ziel der Fed schwierig gestaltet.

Unter den Einzelwerten dürften aus dem Dow vor allem die Aktien des Pharmakonzerns Merck & Co im Blick stehen. Sie zogen vorbörslich um etwas mehr als 5 Prozent nach oben, nachdem Merck seitens der US-Gesundheitsbehörde FDA die Genehmigung eines mit hohen Erwartungen verknüpften Medikaments erhalten hatte. Nun darf mit der Vermarktung von Sotatercept begonnen werden. Das unter dem Namen Winrevair in den Handel kommende Mittel dient der Behandlung einer seltenen und gefährlichen Form von Bluthochdruck. Experten zufolge könnte das Medikament zu einem Verkaufsschlager werden. Analysten wie etwa die von JPMorgan und Jefferies äußerten sich positiv.

Nio gaben unterdessen vorbörslich um etwas mehr als 3 Prozent nach. Das in den USA notierte chinesische Elektroauto-Start-up senkte seine Schätzung für Auslieferungen im ersten Quartal. Das Unternehmen geht nun davon aus, rund 30 000 Fahrzeuge auszuliefern. Bisher waren 31 000 bis 33 000 Fahrzeugauslieferungen avisiert worden.

Weiter im Fokus dürfte außerdem tags zuvor erstmals gehandelte Aktie von Trump Media & Technology stehen. Statt eines klassischen Börsengangs hatte sich die Social-Media-Plattform von einem bereits börsennotierten Unternehmen ohne eigenen Geschäftszweck übernehmen lassen. Dieses als Spac bekannte Konstrukt war in diesem Fall Digital World Acquisition. Nachdem das Papier am Vortag kurz nach dem Handelsstart zeitweise um fast 60 Prozent hochgesprungen war, blieb zum Handelsschluss nur noch ein Plus von 16 Prozent übrig. Das vorbörsliche Plus am zweiten Handelstag beträgt aktuell rund 14 Prozent./ck/jha/