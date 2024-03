EQS-Adhoc: New Work SE: Großaktionär Burda Digital SE stockt seine Beteiligung an der New Work SE auf rund 74% auf

EQS-Ad-hoc: New Work SE / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

New Work SE: Großaktionär Burda Digital SE stockt seine Beteiligung an der New Work SE auf rund 74% auf



27.03.2024 / 20:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Die New Work SE (ISIN DE000NWRK013) hat heute als Ergebnis der jährlichen, von externen Dienstleistern erstellten Aktionärsermittlung (Shareholder Identification) festgestellt, dass die Burda DigitalSE ihre Beteiligung an der Gesellschaft auf rund 74% aufgestockt hat.

Ende der Insiderinformation

Sprache: Deutsch Unternehmen: New Work SE Am Strandkai 1 20457 Hamburg Deutschland Telefon: +49 (0)40 419 131-793 Fax: +49 (0)40 419 131-44 E-Mail: ir@new-work.se Internet: https://www.new-work.se ISIN: DE000NWRK013 WKN: NWRK01 Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1869195

