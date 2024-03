Und sie fällt doch: So stellst du dich auf niedrigere Inflation ein – mit Zinsanalystin Birgit Henseler

Die Teuerungsrate in Deutschland lag vergangenen Monat mit 2,5 Prozent im Jahresvergleich so niedrig wie seit knapp drei Jahren nicht mehr, wie vergangene Woche veröffentlichte Daten zeigen.

Hält der Trend an, könnten die Zentralbanken bald damit beginnen, die Leitzinsen zu senken. In dieser Episode spricht Georg mit Bondmarkt-Analystin Birgit Henseler von der DZ Bank darüber, wie du dich am Anleihemarkt darauf einstellen kannst und wieso die Laufzeit von Bonds und Bond-ETFs dabei besonders wichtig ist.

Eine ausführliche Analyse dazu, wie sich die Laufzeit auf Anleihen beziehungsweise Anleihe-ETFs auswirken und mit welchen Wertpapieren du dir das aktuelle Zinsniveau sichern kannst, findest du hier.

