Diese neuen Features helfen dir, dein Portfolio zu optimieren

In den letzten Wochen sind dir sicher einige Neuerungen bei uns aufgefallen. Wir haben eine Menge neuer Funktionen und Services für dich hinzugefügt. Damit du den Überblick behältst, haben wir das Wichtigste aus dem März für dich zusammengefasst.

1. Mehr Power fürs Portfolio

Ab sofort kannst du dir direkt im Chart deines Portfolios oder einzelner Depots deine Käufe und Verkäufe anzeigen lassen. So kannst du leichter erkennen, wie einzelne Kauf- und Verkaufsentscheidungen die Wertentwicklung beeinflusst haben. Das hilft dir dabei, deine Anlageentscheidungen zu verbessern.

Aktiviere dafür das Bedienelement "Transaktionen" oberhalb des Charts.

Schalte die Transaktionen zu und erfahre, welche Auswirkungen deine Entscheidungen haben. · Quelle: onvista

Außerdem sind unsere Portfolio-Charts nun mit einem Benchmark-Vergleich ausgestattet.

Im Chart deines Portfolios oder einzelner Depots kannst du also künftig Aktien, Indizes und alle anderen auf onvista verfügbaren Werte über das Suchfeld „Benchmarks wählen” suchen und im Chart hinterlegen. So kannst du sehen, wie gut dein Depot im Vergleich mit diesen Wertpapieren abschneidet.

Schneller Performance-Check mit dem Benchmark-Vergleich. · Quelle: onvista

Durch den Vergleich kannst du auf einen Blick feststellen, ob sich dein Portfolio über- oder unterdurchschnittlich entwickelt. Dies ist wichtig, um die Effektivität deiner Anlagestrategie beurteilen zu können.

Diese Funktion stand ganz oben auf der Wunschliste unserer Portfolio-Nutzer. Dies haben wir uns zu Herzen genommen und sie für dich zur Verfügung gestellt!

Hinweis: Die Benchmark-Funktion ist nur für Plus- und Pro-Abonnenten verfügbar!

Und noch mehr Portfolio-Power!

Damit du deine Dividenden und Fondsausschüttungen tracken kannst, haben wir unser Portfolio um den Bereich Erträge beziehungsweise Erträgekalender erweitert: Mit den neuen Funktionen hast du dein passives Einkommen als Gesamtertrag oder übersichtlich herunter gebrochen auf einzelne Positionen immer im Blick und weißt, welche Zinsen, Dividenden oder Ausschüttungen du zu erwarten hast.

Die neue Erträge-Funktion · Quelle: onvista

Neben den großen Updates hast du vielleicht einige kleinere Änderungen am Portfolio entdeckt. Kein Wunder, denn wir sammeln aktiv das Feedback unserer Nutzer und optimieren, was das Zeug hält!

Wenn auch dir etwas auffällt, gib uns gerne unter service@onvista.de Bescheid!

2. Neue Handelssysteme im Premium-Paket

Du bist Premium-Nutzer? Dann sind dir sicher unsere neuen Handelssysteme aufgefallen.

Als aktiver Trader mit einer offensiven und chancenorientierten Strategie bist du zum Beispiel im Handelssystem Chance Germany 40 oder Chance Germany 100 richtig. Du erhältst in deinem my onvista regelmäßig neue Kauf- und Verkaufssignale mit präzisen Kurszielen, die du als Limit Order in deinem Depot einstellen kannst.

Wenn du eine langfristige Investment-Strategie für deinen Vermögensaufbau bevorzugst, dann sind die Handelssysteme Invest Germany 40 oder Invest Germany 100 die richtige Wahl für dich. Diese Systeme sind ideal für Anleger mit mittel- bis langfristigen Anlagestrategien. Die Frequenz neuer Kaufsignale ist im Vergleich zu den oben genannten Chance-Systemen geringer. Die Kauf- und Verkaufssignale gelten für die gesamte Woche.

Alle wichtigen Informationen findest du auf unseren Produktseiten der Handelssysteme.

Du willst noch mehr Inspiration? Wir haben unsere neusten Premium-Analysen an einem Ort in unseren Apps gebündelt. Alle Trading-Impulse, Bilanz- und Chartzeit-Analysen findest du nun in der Seitenleiste unter dem Menüpunkt "Premium-Analysen".

Lass dir keine Chance mehr entgehen!

Handlich: Die Premium-Analysen noch kompakter in unseren Apps. · Quelle: onvista

Wichtig: Die Premium-Analysen sind nur für Plus- und Pro-Abonnenten verfügbar!

3. Unser Hörtipp: Zins & Zaster

Du hältst Anleihen für langweilig, renditeschwach und kompliziert? Oder du hast diese Anlageklasse bisher noch gar nicht auf dem Radar? Dann bist du bei Zins & Zaster genau richtig!

Die Podcast-Hosts Sophie Schimansky und Georg Buschmann sprechen jeden Mittwoch über ein aktuelles Thema aus der Welt der Zinsen und Anleihen – pointiert, fundiert und vor allem immer so, dass es alle verstehen.

Alle Episoden findest du hier und überall, wo es Podcasts gibt.

Oder sind dir Anleihen zu kompliziert, du möchtest in deinem Portfolio aber trotzdem den Bondmarkt abdecken?

Schau dir die Meistgesuchten Anleihen- und Geldmarkt-ETFs an. · Quelle: onvista

Dann schau doch mal auf der Anleihen-Startseite vorbei. Unter Meistgesuchte Anleihe-ETFs findest du die Flaggschiffe des Anleihen-ETF-Markts. Und wenn du nach Alternativen zum Tagesgeld sucht, wirst du vielleicht in der Liste der Meistgesuchten Geldmarkt-ETFs fündig. Lass dich inspirieren!

Du hast Fragen, Feedback, Frühlingsgrüße?

Wende dich sehr gerne an unseren Support unter service@onvista.de. Wir helfen dir gerne weiter, damit du keine Chance mehr verpasst!

Dein onvista media-Team aus Köln