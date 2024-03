EQS-News: STAIDIUM U.S. demonstriert seine KI-gestützte Streaming-Technologie bei ausgewähltem MLS NEXT PRO Spiel

EQS-News: SPORTTOTAL AG / Schlagwort(e): Expansion

STAIDIUM U.S. demonstriert seine KI-gestützte Streaming-Technologie bei ausgewähltem MLS NEXT PRO Spiel



28.03.2024

Das reguläre Saisonspiel der MLS NEXT PRO wird im Rahmen des MLS Innovation Lab-Programms von STAIDIUM U.S. mit einem vollautomatisierten und KI-basierten Kamerasystem live gestreamt.

DALLAS (28. März 2024) – STAIDIUM U.S., ein führender Anbieter von automatisierter, auf Künstlicher Intelligenz (KI) basierender Technologie für das Streaming von Sport-Events, hat angekündigt, das reguläre Saisonspiel Orlando City B gegen Inter Miami II der MLS NEXT PRO zu übertragen. Das Spiel wird im Rahmen des Generation adidas Cup 2024, dem wichtigsten internationalen Jugendfußballturnier, das von der Major League Soccer und MLS NEXT ausgerichtet wird, stattfinden.

Der diesjährige Generation adidas Cup bietet das internationalste Teilnehmerfeld in der 15-jährigen Geschichte des Wettbewerbs. Alle MLS-Akademien und 49 verschiedene Club-Akademien aus rekordverdächtigen 15 Ländern von vier verschiedenen Kontinenten sind mit insgesamt 80 Mannschaften (jeweils 40 in den Altersgruppen U17 und U15) vertreten.

Im Rahmen des kürzlich gestarteten MLS Innovation Lab hat MLS NEXT Pro eine Partnerschaft mit STAIDIUM U.S. geschlossen, um die KI- und 5G-fähige Kamera zu testen, um Live-Streams und automatisierte Sendeproduktionen von Spielen der regulären Saison anzubieten. Über eine OTT-Plattform werden Live-Streams, Highlights und erweiterte Spiel- und Spieleranalysen angeboten.

Den Unternehmen des MLS Innovation Lab Programms werden zahlreiche Testmöglichkeiten zur Verfügung stehen. So wird das MLS NEXT Pro-Spiel Orlando gegen Miami den Unternehmen eine reale Umgebung bieten, in der sie ihre Produkte auf den Prüfstand stellen können. Nach Abschluss aller Tests werden Unternehmen des MLS Innovation Lab Programms ausgewählt, um sie den MLS-Führungskräften und -Eigentümern zu präsentieren. Die vielversprechendsten Unternehmen haben die Möglichkeit, langfristige strategische Partnerschaften einzugehen und Investitionen von der Liga zu erhalten.

Um mehr über STAIDIUM U.S. zu erfahren, besuchen Sie: https://staidium.tv.





Über SPORTTOTAL AG/STAIDIUM INC

STAIDIUM U.S. ist eine einhundertprozentige Tochter der SPORTTOTAL AG mit Sitz in Köln. Die SPORTTOTAL AG (ISIN: DE000A1EMG56) ist ein Technologie- und Medienunternehmen, das im schnell skalierbaren Digitalgeschäft mit Streaming-Plattformen und Communities, im margenstarken nationalen und internationalen Projektgeschäft sowie im Geschäft mit Live-Events wächst. Das 1979 gegründete Unternehmen betreibt mit sporttotal.tv in Deutschland ein hochfrequentiertes, wachstumsstarkes Portal für Online-Sportvideos und Live-Streaming. Dabei stattet das Unternehmen Sportvereine mit einer speziellen Kameratechnik aus, die es erlaubt, Sportereignisse in hoher Qualität und vollautomatisch live auf sporttotal.tv zu übertragen. Zum weiteren Leistungsportfolio der SPORTTOTAL AG zählt die technische Ausrüstung von Rennstrecken und Sportstätten sowie die Produktion und Vermarktung von Sportevents wie dem ADAC RAVENOL 24-Stunden-Rennen am Nürburgring. Darüber hinaus ist die SPORTTOTAL AG mit ihrem für die Deutsche Telekom betriebenen Medienhaus “FORTY10” mit linearen TV-Kanälen aktiv und hat erfolgreich die FIFA-Fußball-Weltmeisterschaft 2022 für MagentaTV übertragen.



Über MLS NEXT

Die 2020 gegründete MLS NEXT ist die höchste Spielklasse für Jugendspieler in Nordamerika. MLS NEXT Spieler erhalten das beste Training und Coaching, um sich auf ihre Zukunft vorzubereiten, sowohl im Fußball als auch im Leben. Im Laufe einer Saison veranstaltet MLS NEXT vier große Events im ganzen Land, darunter den Generation adidas Cup, bei dem MLS-Akademien in einem einwöchigen Turnier gegen die besten internationalen Clubs antreten. Die Mitgliedschaft für die Saison 2023-24 umfasst 29 MLS-Akademien, 114 Elite-Akademien (143 Vereine insgesamt), 677 Teams und über 15.000 Spieler in den USA und Kanada.

Um mehr über MLS NEXT zu erfahren, besuchen Sie: www.mlssoccer.com/mlsnext.



Über das MLS Innovation Lab

Das MLS Innovation Lab ist die jüngste Initiative der Major League Soccer, die als weltweit führend in Sachen Innovation anerkannt ist. Das Programm soll die nächste Generation an Sporttechnologieunternehmen identifizieren und fördern, indem es das MLS-Ökosystem nutzt, darunter MLS NEXT FEST, Generation adidas Cup, MLS NEXT Cup und das MLS NEXT All-Star Game. Jedes Jahr wird eine Gruppe von Unternehmen eingeladen, sich in dieser Testumgebung zu präsentieren und die rasche Entwicklung neuer Produkte und Technologien zu fördern. Die MLS bietet direkten Zugang zu ihrem Fachwissen und ihrem Netzwerk, um die Entwicklung der Teilnehmer voranzubringen.

Um mehr über das MLS Innovation Lab Programm zu erfahren, besuchen Sie: www.MLSsoccer.com/InnovationLab.

Über MLS NEXT Pro

Die 2022 von der Major League Soccer ins Leben gerufene MLS NEXT Pro ist eine professionelle Männerfußball-Liga in den Vereinigten Staaten und Kanada, die den Weg der Profispieler von der MLS NEXT zu den ersten Mannschaften der MLS ermöglicht. MLS NEXT Pro feiert 2024 seine dritte Saison mit 29 Mannschaften. Die meisten Spiele der MLS NEXT Pro werden aktuell im Rahmen der Partnerschaft zwischen Apple und der MLS auf Apple TV übertragen.

Um mehr über MLS NEXT PRO zu erfahren, besuchen Sie: www.mlsnextpro.com.





Kontakt:

SPORTTOTAL AG

Am Coloneum 2

50829 Köln

Tel: +49 (0) 221 7 88 77 0

E-Mail: investorrelations@sporttotal.com

