Nordson EFD bringt neue automatisierte 3-Achsen-Fluid-Dosiersysteme auf den Markt

Die neuesten automatisierten Lösungen für den Flüssigkeitsauftrag bieten verbesserte Bewegung, Wiederholgenauigkeit und Nutzlast.

Nordson EFD, eine Gesellschaft von Nordson (NASDAQ: NDSN ) und führender Hersteller von Präzisionssystemen für den Flüssigkeitsauftrag, ist stolz darauf, die neuen GVPlus- und PROX-Produktfamilien für den automatisierten Flüssigkeitsauftrag vorzustellen. Beide Roboterlösungen konzentrieren sich auf Verbesserungen in den Bereichen Bewegung, Arbeitsraum, Wiederholgenauigkeit, Nutzlast, Einrichtung und Bildverarbeitungstechnologie.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte. Die vollständige Mitteilung hier ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305460011/de/

The GV Series offers market-leading dimensional positional accuracy and deposit placement repeatability. (Photo: Business Wire)

Die neue GVPlus-Lösung für die automatisierte Flüssigkeitsdosierung bietet eine verbesserte Wiederholgenauigkeit, größere Nutzlasten mit vereinfachten Einrichtungsanforderungen und überlegene Bildverarbeitungsfunktionen. Die Wiederholgenauigkeit ist jetzt mit 8 ¼m die beste ihrer Klasse, was sie auf ±0,008 mm verbessert. Die Einrichtung des Roboters wird durch einen neuen doppelten Montageflansch vereinfacht, der eine Werkzeugtraglast von bis zu 4,5 kg (10 lbs) ermöglicht.

In Verbindung mit dem Arbeitsbereich von 400 mm x 400 mm bietet die GVPlus-Familie von Flüssigkeitsdosierrobotern eine größere Vielseitigkeit bei der Konfiguration für verschiedene Arten von Anwendungen. Verbesserungen an der CCD-Smart-Vision-Kamera liefern qualitativ hochwertige Bilder selbst auf schwierigen Oberflächen wie Glas, Spiegeln, Kunststoffen und undurchsichtigen, klaren Oberflächen. Um die Genauigkeit zu gewährleisten, bestätigt die EFD-eigene Dosiersoftware und passt sich automatisch an, wenn während des Prozesses Abweichungen auftreten.

Wie die GVPlus-Lösungen bieten auch die neuen PROX-Automatisierungslösungen für die Dosierung von Flüssigkeiten verbesserte Bewegungsabläufe, Wiederholgenauigkeit, Bildverarbeitung und einen größeren Arbeitsbereich. Die Roboter werden von neuen Linearmotoren angetrieben, die eine höhere Betätigungsgeschwindigkeit, einen geringeren Wartungsaufwand und eine höhere Lebensdauer bieten. Die PROX-Systeme bieten eine klassenbeste Wiederholgenauigkeit der der X-, Y- und Z-Achse von ±0,003 mm; der Arbeitsbereich wurde auf 500 mm x 500 mm erweitert.

Das Bildverarbeitungssystem, eine CCD-Smart-Vision-Kamera, liefert präzise, qualitativ hochwertige Bilder, die durch die EFD-eigene DispenseMotion"-Software bestätigt werden, die sich automatisch an prozessinterne Schwankungen anpasst. Die CCD-Kamera arbeitet auf anspruchsvollen Oberflächen wie Glas, Spiegeln, Kunststoffen und undurchsichtigen, klaren Oberflächen.

"Mit diesen Verbesserungen der automatisierten Dosierproduktlinie von Nordson EFD profitieren die Hersteller von einer höheren Genauigkeit bei der Platzierung des Flüssigkeitsauftrags sowie von einer größeren Vielseitigkeit, die sich aus dem größeren Arbeitsbereich und der stärkeren, haltbareren X-, Y- und Z-Bewegung des Roboterwerkzeugs ergibt", so Claude Bergeron, Product Line Manager, Automated Dispensing Systems, Nordson EFD. "Diese Verbesserungen werden ihnen helfen, die Anforderungen an eine qualitativ hochwertige Produktion mit höheren Stückzahlen zu erfüllen."

Weitere Informationen über Nordson EFD finden Sie unter nordsonefd.com , LinkedIn , E-Mail unter info@nordsonefd.com, oder rufen Sie uns an: 401.431.7000 oder 800.556.3484.

Über Nordson EFD

Nordson EFD entwickelt und fertigt Präzisionsflüssigkeitsdosiersysteme für Tischmontageprozesse und automatisierte Montagelinien. EFD-Dosiersysteme ermöglichen es Herstellern, jedes Mal die gleiche Menge an Klebstoff, Schmiermittel oder anderen Montageflüssigkeiten auf jedes Teil aufzutragen und helfen so Unternehmen in einer Vielzahl von Branchen, den Durchsatz zu erhöhen, die Qualität zu verbessern und ihre Produktionskosten zu senken. Zu den weiteren Möglichkeiten des Flüssigkeitsmanagements gehören hochwertige Kartuschen für die Verpackung von Ein- und Zweikomponentenmaterialien. Das Unternehmen ist auch ein führender Formulierer von Speziallotpasten für Dosier- und Druckanwendungen in der Elektronikindustrie.

Über Nordson Corporation

Nordson entwickelt, fertigt und vermarktet differenzierte Produkte und Systeme für die Dosierung und Verarbeitung von Klebstoffen, Beschichtungen, Polymeren, Dichtstoffen und Biomaterialien sowie für das Management von Flüssigkeiten, die Prüfung und Inspektion der Qualität, die Behandlung von Oberflächen und die Aushärtung. Diese Produkte werden durch umfassendes Anwendungs-Know-how und direkten weltweiten Vertrieb und Service unterstützt. Wir beliefern eine Vielzahl von Endmärkten in den Bereichen Verbrauchsgüter, Gebrauchsgüter und Technologie, darunter Verpackung, Vliesstoffe, Elektronik, Medizin, Haushaltsgeräte, Energie, Transport, Bauwesen und allgemeine Produktmontage und -veredelung. Das 1954 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz in Westlake, Ohio, hat Niederlassungen und Supportbüros in mehr als 30 Ländern. Besuchen Sie Nordson im Internet nordson.com.

Die Ausgangssprache, in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle und autorisierte Version. Übersetzungen werden zur besseren Verständigung mitgeliefert. Nur die Sprachversion, die im Original veröffentlicht wurde, ist rechtsgültig. Gleichen Sie deshalb Übersetzungen mit der originalen Sprachversion der Veröffentlichung ab.

Originalversion auf businesswire.com ansehen: https://www.businesswire.com/news/home/20240305460011/de/

James Rawstron

Stratege für Content-Marketing

+1-401-431-7100 (USA)

james.rawstron@nordsonefd.com

Weitere Informationen:

Nordson EFD

Global

Natalie Tomasso

+1-401-431-7173; natalie.tomasso@nordsonefd.com

Europa

+44 (0) 1582 666334; infoefd.europe@nordsonefd.com

China

+86 (21) 3866 9006; china@nordsonefd.com

Japan

+81 (03) 5762 2760; japan@nordsonefd.com

Korea

+82 (31) 7368321; korea@nordsonefd.com

Südostasien

+65 6796 9522; sin-mal@nordsonefd.com

Indien

+91 80 4021 3600; india@nordsonefd.com