Protembis gibt den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde über 30 Millionen Euro und die Aufnahme von Dr. Keith D Dawkins in den Vorstand bekannt

Die Finanzierung und die Verstärkung des Vorstandes bringen Schwung in die Vorbereitungen für den Beginn der IDE-Zulassungsstudie

Protembis GmbH (Protembis), ein aufstrebendes Privatunternehmen für kardiovaskuläre Medizinprodukte, gab heute den Abschluss einer Serie-B-Finanzierungsrunde in Höhe von 30 Millionen Euro bekannt, um die Patientenrekrutierung in der PROTEMBO Investigational Device Exemption (IDE) Zulassungsstudie (NCT05873816) zu unterstützen. Die Finanzierungsrunde wurde in zwei separaten Kapitalerhöhungen strukturiert, die beide abgeschlossen wurden. Sie wurde von einem europäischen Konsortium von VC-Investoren angeführt, darunter Segulah Medical Acceleration aus Schweden, XGEN Venture aus Italien und TechVision Fund aus Deutschland. Zu den weiteren Investoren gehören Coparion, mehrere große Family Offices, Angel-Investoren und ein multinationaler Medizintechnikkonzern.

"Wir freuen uns, den Abschluss der Finanzierungsrunde bekannt geben zu können, und möchten unseren bestehenden und neuen Investoren für ihr Vertrauen danken", so Karl von Mangoldt und Conrad Rasmus, Co-CEOs von Protembis. "Es spiegelt die Tatsache wider, dass der Bereich des zerebralen Embolieschutzes in vollem Gange ist und dass das zukünftige Wachstum von jüngeren und risikoärmeren Patienten angetrieben wird, die bei der Entscheidung für einen Transkatheter-Aortenklappenersatz keine Toleranz für das Risiko einer Hirnverletzung haben."

Darüber hinaus ist Protembis stolz darauf, die Aufnahme von Keith D. Dawkins, MD, in den Vorstand bekannt zu geben. Dr. Dawkins verfügt über mehr als 35 Jahre Erfahrung im kardiovaskulären Bereich. Er war über 20 Jahre lang als praktizierender interventioneller Kardiologe in Großbritannien tätig, hat als Fulbright-Stipendiat an der Stanford University geforscht, war Präsident der britischen Gesellschaft für kardiovaskuläre Interventionen und ist Autor von mehr als 750 akademischen Veröffentlichungen und Präsentationen. Dr. Dawkins ist seit 2019 Chief Medical Officer (CMO) von Shockwave (NASDAQ:SWAV). Zuvor war er seit 2008 in leitender Position als Global CMO bei Boston Scientific tätig. Darüber hinaus ist er Mitglied der Aufsichtsräte von Ventric Health LLC und JenaValve Technology Inc. sowie Vorsitzender von InnovHeart s.r.l. Dr. Dawkins wird sein bedeutendes Fachwissen in die klinischen Strategien von Protembis und die vorkommerziellen Programme einbringen, sobald die IDE-Studie abgeschlossen ist.

"Eine so visionäre Führungspersönlichkeit wie Dr. Dawkins in unseren Verwaltungsrat zu holen, ist ein aufregender Hinweis auf die Möglichkeiten, die der zerebrale Embolieschutz für zukünftige Transkathetertherapien bietet. Wir freuen uns auf eine enge Zusammenarbeit, während sich das Feld weiterentwickelt und unsere Überlegenheitsstudie an Dynamik gewinnt", sagte Azin Parhizgar, PhD, Vorsitzende des Verwaltungsrats.

"Als langjähriger Verfechter der Notwendigkeit, das Gehirn vor allen neuen Läsionen während des Transkatheter-Aortenklappenersatzes zu schützen, freue ich mich sehr, bei Protembis mitzuarbeiten", sagte Dr. Dawkins. "Das ProtEmbo-System und das klinische Studiendesign sind beide neuartig und ich bin zuversichtlich, dass sie den Bereich des zerebralen Embolieschutzes stark verändern und viele der aktuellen Probleme, die die Ärzteschaft beunruhigen, beseitigen oder abmildern werden."

Über ProtEmbo ® und Protembis

Das ProtEmbo ® Cerebral Protection System ist ein intra-aortales Filtergerät, das das gesamte Gehirn vor Emboliematerial schützt, das während eines Transkatheter-Aortenklappenersatzes (TAVR) freigesetzt wird. Es handelt sich um ein flaches, nicht thrombogenes System, das alle zerebralen Gefäße abschirmt und für eine optimale Platzierung und Stabilität durch die linke Radialarterie eingebracht wird. Dies ist eine ideale Zugangsstelle, die es Ärzten ermöglicht, Störungen der TAVR-Geräte zu vermeiden, die normalerweise durch die Oberschenkelarterie eingeführt werden.

Protembis ist ein aufstrebendes Medizintechnikunternehmen in Privatbesitz, das das ProtEmbo ®Cerebral Protection System entwickelt hat. Das Unternehmen hat sich zum Ziel gesetzt, eine einfache und zuverlässige Lösung zum Schutz von Patienten vor Hirnverletzungen während linksseitiger Herzoperationen anzubieten, um die Lebensqualität der Patienten zu verbessern und die mit Hirnverletzungen während solcher Eingriffe verbundenen Gesundheitskosten zu senken. Das ProtEmbo-System befindet sich derzeit in der klinischen Erprobung.

