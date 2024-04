Cicor Technologies Ltd / Schlagwort(e): Fusionen & Übernahmen

Cicor hat die Übernahme von TT Electronics IoT Solutions Ltd. erfolgreich abgeschlossen und wird zum führenden Anbieter von High-End-Elektronik in Grossbritannien



02.04.2024 / 07:00 CET/CEST





Bronschhofen, 2. April 2024 – Die Cicor Gruppe (SIX Swiss Exchange: CICN) hat die Übernahme von TT Electronics IoT Solutions Ltd. mit drei Produktionsstätten in Grossbritannien und China erfolgreich abgeschlossen.

Durch die Kombination der von TT Electronics PLC übernommenen Standorte mit den Cicor Unternehmen Axis Electronics (Integration 2021) und STS Defence (Integration 2024) entsteht der neue Marktführer im britischen EMS-Markt. Zudem wird Cicor zu einem europäischen Marktführer in der Produktion von High-End-Elektronik für den Sektor Luft-/Raumfahrt und Verteidigung. Mit dieser Akquisition ist Cicor einen weiteren Schritt bei der Strategieumsetzung hin zum europäischen Marktführer in den Kernmärkten Medizintechnik, Industrie sowie Luft-/Raumfahrt und Verteidigung vorangekommen. TT Electronics IoT Solutions Ltd. beschäftigt an den Standorten Hartlepool und Newport in Grossbritannien und Dongguan in China mehr als 500 Mitarbeitende und verfügt über eine Produktionsfläche von insgesamt rund 25.000 Quadratmetern. Im vergangenen Geschäftsjahr erzielten die akquirierten Einheiten einen Umsatz von GBP 70,2 Millionen mit einer mittleren einstelligen operativen Marge ("adjusted EBITDA"). Cicor erwartet, dass die EBITDA-Marge der akquirierten Unternehmen nach Abschluss des Integrationsprozesses auf ein Niveau angehoben wird, das dem der Cicor Gruppe nahekommt. Die akquirierten britischen Produktionsstätten schaffen die dringend benötigten Wachstumskapazitäten für die lokale Fertigung in Grossbritannien. Der Produktionsstandort in Dongguan wird in das asiatische Produktionsnetzwerk der Cicor Gruppe integriert.

Kontakt Cicor Management AG Gebenloostrasse 15 CH-9552 Bronschhofen



Media & Investor Relations Telefon +41 71 913 73 00 E-mail: media@cicor.com

Die Cicor Gruppe ist ein weltweit tätiger Anbieter elektronischer Gesamtlösungen, von der Forschung und Entwicklung über die Produktion bis hin zum Supply Chain Management. Mit rund 3'200 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an 20 Standorten bedient Cicor führende Unternehmen aus den Bereichen Medizin, Industrie sowie Luft- und Raumfahrt & Verteidigung. Durch die Kombination von kundenspezifischen Entwicklungslösungen, Hightech-Komponenten und der Herstellung von elektronischen Geräten, schafft Cicor einen Mehrwert für ihre Kunden. Die Aktien der Cicor Technologies Ltd. werden an der SIX Swiss Exchange gehandelt (CICN). Für weitere Informationen besuchen Sie bitte die Website www.cicor.com.

Ende der Medienmitteilungen



Sprache: Deutsch Unternehmen: Cicor Technologies Ltd c/o Cicor Management AG, Gebenloostraße 15 9552 Bronschhofen Schweiz Telefon: +41719137300 Fax: +41719137301 E-Mail: info@cicor.com Internet: www.cicor.com ISIN: CH0008702190 Valorennummer: 870219 Börsen: SIX Swiss Exchange EQS News ID: 1870007

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1870007 02.04.2024 CET/CEST