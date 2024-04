Kinaxis begrüsst neuen Partner für Lösungserweiterung Elixum

Durch die Integration mit Kinaxis erhalten Unternehmen neue, fortschrittliche KI-gesteuerte Supply-Chain-Orchestrierungsfunktionen zur Umgestaltung ihrer Lieferketten

Kinaxis® (TSX:KXS), der führende Anbieter von Supply-Chain-Management-Lösungen, begrüßt seinen neuesten Solution-Extension (SolEx)-Partner Elixum im Kinaxis-Partner-Ökosystem. Durch die Integration der Supply Chain Avatar®-Lösung in Kinaxis erhalten Unternehmen neue, fortschrittliche, KI-gesteuerte Supply-Chain-Orchestrierungsfunktionen, die es ihnen ermöglichen, Entscheidungen in Echtzeit und mit noch nie dagewesener Geschwindigkeit zu treffen.

"Wir freuen uns sehr, ein wichtiger Partner von Kinaxis und seinen Kunden zu sein", sagte Bastian Kunze, Chief Revenue Officer bei Elixum. "Unsere Lösung hilft Unternehmen, die besten Entscheidungen in Echtzeit zu treffen und umzusetzen, und wird nahtlos in die bereits robuste RapidResponse-Plattform von Kinaxis integriert."

Kinaxis bietet eine breite Palette von Anwendungen, die eine durchgängige Orchestrierung der Lieferkette unterstützen; Supply Chain Avatar fördert die Fähigkeit von Kinaxis, Barrieren zu überwinden und Anwendern dabei zu helfen, die Auswirkungen von Planungsstrategien über die gesamte Lieferkette hinweg leicht zu verstehen.

"Unsere Partner werden auf der Grundlage von Vertrauen und dem Wert, den sie unseren Kunden bringen, ausgewählt", sagte Conrad Mandala, Senior Vice President, Global Partner Organization bei Kinaxis. "Wir freuen uns sehr, Elixum in unserem Programm begrüßen zu dürfen, und wir freuen uns darauf, unseren Kunden mit Supply Chain Avatar noch mehr zu bieten."

Das Kinaxis PartnerLink-Programm - zu dem Systemintegratoren, Cloud-Partner, Solution-Extension-Partner und Value-Added-Reseller gehören - ist ein robustes Ökosystem von Unternehmen, die von der Leistungsfähigkeit der End-to-End-Supply-Chain-Orchestrierung als Mittel zur Beschleunigung der strategischen Transformation und Optimierung globaler Lieferketten überzeugt sind.

Um mehr über Kinaxis und seine Partner zu erfahren, besuchen Sie bitte kinaxis.com/partners.

Über Kinaxis

Kinaxis ist global führend im Bereich Management der Lieferkette. Wir betreuen Lieferketten und die Menschen, die diese verantworten. Unserer Software vertrauen bekannte globale Marken, denn sie bietet Flexibilität und ermöglicht schnelles Reagieren, so wie es das moderne, dynamische Umfeld erfordert. Wir verbinden unsere patentierte Paralleltechnik mit einer auf den Menschen fokussierten Herangehensweise an KI. So versetzen wir Unternehmen jeglicher Größe in die Lage, ihre End-to-End-Lieferkette zu steuern, angefangen bei der mehrjährigen strategischen Planung, über die praktische Ausführung bis hin zur Auslieferung auf der letzten Meile. Mehr erfahren Sie unter kinaxis.com oder folgen Sie uns auf LinkedIn.

Über Elixum

Elixum läutet eine neue Ära im Betriebs- und Lieferkettenmanagement ein. Mit Supply Chain Avatar® vereinen wir Advanced Planning & Scheduling-Funktionen der nächsten Generation mit einer KI-gestützten kognitiven Engine, die Entscheidungsunterstützung und Automatisierung auf einem noch nie dagewesenen Leistungsniveau ermöglicht - für alle Planungsebenen, Prozesse und Entscheidungsebenen. Avatar ermöglicht den Aufbau, die Planung, die Simulation und die Optimierung belastbarer und nachhaltiger Lieferkettennetzwerke auf eine vollständig integrierte, kollaborative und visualisierte Weise. Die flexiblen und komponierbaren Cloud-nativen Anwendungen ermöglichen es Ihnen, Entscheidungen in Echtzeit auf der Grundlage wertvoller Szenarien zu treffen und auszuführen. www.elixum.com

