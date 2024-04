Vorteile durch Technische Analyse: Martin Goersch und Jörg Scherer im Gespräch

Sondersendung zur Chartanalyse

Jörg Scherer von der HSBC und Martin Goersch diskutieren in dieser Sendung interessante Aspekte der Charttechnik und der technischen Analyse. Dabei werden unter anderem Gold und Silber sowie die Gold/ Silver Ratio aus der Langfristperspektive betrachtet, sowie verblüffende mittelfristige Statistiken zum Dax besprochen.

Darüber hinaus wird die statistische Signifikanz von alten Börsenweisheiten wie „sell in may and go away“ untersucht sowie technisch relevante Filtermöglichkeiten auf der HSBC-Webseite vorgestellt. Eine Stunde geballte Erfahrung zweier Chartanalysten hier für Euch im Video.

Direkt zum Video auf YouTube