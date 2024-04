ANALYSE-FLASH: Hauck Aufhäuser IB hebt Ziel für Cancom auf 44,20 Euro - 'Buy'

HAMBURG (dpa-AFX Broker) - Hauck Aufhäuser Investment Banking hat das Kursziel für Cancom nach Zahlen von 40,00 auf 44,20 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Im zweiten Halbjahr dürfte es bei dem IT-Dienstleister geschäftlich aufwärtsgehen, schrieb Analyst Tim Wunderlich in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies spiegele sich in dem jüngsten Kursanstieg wider. Zu den guten Aussichten geselle sich das Aktienrückkaufprogramm./mf/edh

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.04.2024 / 08:14 / MESZ

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2024 / 08:14 / MESZ

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------