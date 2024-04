GNW-Adhoc: AI-Media revolutioniert Untertitelung für DAZN mit KI-gestütztem LEXI Tool Kit

^LONDON, April 05, 2024 (GLOBE NEWSWIRE) -- AI-Media, ein weltweit führender

Anbieter von End-to-End-Lösungen für die Untertitelung, freut sich, seine neu geschlossene Partnerschaft mit DAZN, der globalen Streaming-Plattform für Sportunterhaltung, bekannt zu geben. Im Rahmen dieser Zusammenarbeit stellt AI- Media mithilfe der verschiedenen Lösungen aus dem KI-gestützten LEXI Tool Kit mehrsprachige und übersetzte Untertitel für Live-Übertragungen und aufgezeichnete Inhalte bereit. Die DAZN Group ist eine Medienplattform für Sportinhalte mit den weltweit größten Zuwachsraten, und diese Partnerschaft markiert einen bedeutenden Moment in ihrem Engagement für Inklusivität und Zugänglichkeit ihrer Inhalte. DAZN nutzt das LEXI Tool Kit von AI-Media für die nahtlose Integration von Live- Untertiteln in seine umfangreichen und vielfältigen Premium-Sportinhalte und bereichert damit das Zuschauererlebnis für Millionen von Menschen weltweit. Zu den wichtigsten Highlights dieser Partnerschaft gehören: Hochmoderne Technologie: LEXI 3.0, die neueste AI-Media-Lösung für die automatische Untertitelung, bietet innovative Funktionen wie Sprecheridentifizierung und KI-gestützte Untertitelplatzierung, die eine Genauigkeit von mehr als 98 % gewährleisten. Das erweiterte Vokabular von LEXI berücksichtigt regionsspezifische Besonderheiten, einschließlich schwierig auszusprechender Wörter und komplexer Schreibweisen, und verbessert so die Qualität der Untertitelung von Sportinhalten. Umfassende Komplettlösung: DAZN setzt für die Bereitstellung von LEXI Live- Untertiteln auf den Alta IP-Videountertitelungs-Encoder von AI-Media. Alta bietet eine virtualisierte, API-gestützte Softwarelösung, die auf IP- Videoumgebungen zugeschnitten ist und eine nahtlose Integration gewährleistet. Erweiterte Sprachunterstützung: Die anfängliche Einführung umfasst spanische und englische Untertitel für die EMEA- und US-Märkte, mit Plänen für weitere Sprachen durch LEXI Translate, die Französisch, Deutsch, Italienisch, Arabisch, Japanisch und mehr umfassen. Dies unterstützt die globale Expansionsstrategie von DAZN für seine 120 Kanäle, die ein breites Publikum auf der ganzen Welt ansprechen. Unterstützung für FAST-Channels auf Abruf: DAZN hat die LEXI Recorded-Lösung von AI-Media für die Untertitelung von aufgezeichneten Inhalten in seinen FAST- Channels (Free Ad-Supported Streaming TV) implementiert. LEXI Recorded ist eine neu eingeführte Lösung aus dem LEXI Tool Kit, die schnelle, hochpräzise und kostengünstige Untertitel bereitstellt - unerlässlich für zeitkritische Untertitelungsanwendungen von aufgezeichneten Inhalten mit hohem Volumen wie in diesem Fall. Kosteneffiziente Lösung: Die Umstellung von der kostspieligen menschlichen Untertitelung auf die LEXI-Plattform von AI-Media ermöglicht es DAZN, mehrsprachige Untertitel auf verschiedenen Kanälen zu den gleichen Kosten bereitzustellen wie bei einer menschlichen Untertitelung. Dies verbessert die Zugänglichkeit und optimiert gleichzeitig die Ressourcen. Mark Lovatt, General Manager of Global Strategic Accounts bei AI-Media, äußerte sich begeistert über die Partnerschaft: ?Wir freuen uns, mit dieser neuen Vereinbarung den DAZN-Zuschauern dank unserer LEXI Tool Kit-Lösungen mehrsprachige Untertitel für Live-Übertragungen und Aufzeichnungen anbieten zu können. Die Wahl von AI-Media für die automatische Untertitelung mithilfe von LEXI unterstreicht den Einfluss von künstlicher Intelligenz auf die Branche. Als führender Anbieter für die automatische Untertitelung sind wir einzigartig positioniert, um DAZN hochwertige Untertitel zu geringeren Kosten zur Verfügung zu stellen. Diese Partnerschaft ist ein Meilenstein in der Ausweitung unseres globalen Sportmarkts, und wir freuen uns auf die Zusammenarbeit mit DAZN und darauf, ihre Inhalte durch unsere führende automatische Untertitelung für alle Zuschauer zugänglich zu machen." James Pearce, SVP Broadcast & Streaming bei DAZN, lobte die Partnerschaft mit den Worten: ?DAZN ist führend bei der Nutzung von Technologie, um die Unterhaltung und das Zuschauererlebnis der Fans zu verbessern. Diese Partnerschaft mit AI-Media ist ein weiteres Beispiel dafür, wie DAZN erstklassige technologische Lösungen dazu nutzt, die Dienste und Produkte anzubieten, die unsere Kundinnen und Kunden sich wünschen und von uns erwarten. Bei DAZN geht es darum, die Wahlmöglichkeiten der Kundinnen und Kunden in den Mittelpunkt unseres Angebots zu stellen. Wir werden daher hart daran arbeiten, dieses Angebot auf alle unsere Dienste auszuweiten, und freuen uns darauf, dieses Vorhaben gemeinsam mit AI-Media voranzutreiben." Da AI-Media seine Präsenz auf dem globalen Sportmarkt weiter ausbaut, ist diese Partnerschaft ein Beispiel für das Engagement beider Organisationen, Inhalte für ein vielfältiges Publikum weltweit zugänglich zu machen. Durch innovative Technologien und strategische Kooperationen wie diese bleibt AI-Media Vorreiter bei der Förderung einer positiven Veränderung im Hinblick auf die Barrierefreiheit in der Medienlandschaft. Über AI-Media: AI-Media wurde 2003 in Australien gegründet und ist ein führendes Technologieunternehmen, das sich auf innovative Lösungen für Untertitelungs- Workflows spezialisiert hat. Als globaler Marktführer stellt AI-Media hochwertige KI-gestützte Lösungen für die Untertitelung und Übersetzung von Live-Übertragungen und aufgezeichneten Inhalten für ein breites Spektrum von Kunden und Märkten auf der ganzen Welt bereit. Im Februar 2024 konnte AI-Media zum ersten Mal bahnbrechende Daten präsentieren, die die Überlegenheit seines KI-Produkts LEXI bei der automatischen Untertitelung gegenüber herkömmlichen menschlichen Workflows belegen. Dieser Meilenstein festigt die Position von AI- Media als führender Anbieter von KI-Technologie für Workflow-Lösungen zur Live- Untertitelung und die Untertitelung aufgezeichneter Inhalte. AI-Media (ASX: AIM) hat sich zum Ziel gesetzt, seine umfassende Branchenerfahrung und hochentwickelte KI-Technologie für die Entwicklung von Lösungen zur Optimierung und Vereinfachung von Prozessen zu nutzen. Damit ermöglicht AI-Media führenden Sendern, Unternehmen und Regierungsbehörden weltweit die nahtlose Zugänglichkeit und Inklusion ihrer Inhalte. Weitere Informationen zu AI-Media finden Sie unter AI-Media.tv (https://hubs.ly/Q02rBC4p0). Über DAZN: DAZN ist die Heimat des europäischen Fußballs, des Frauenfußballs, des Boxens und des MMA sowie der NFL (ohne USA). DAZN baut die ultimative Plattform für Sportunterhaltung auf, die auf Premium-Sportrechten, weltweit führender Technologie und einem Multi-Plattform-Vertrieb basiert. DAZN möchte allen Fans rund um den Globus die Möglichkeit geben, Inhalte zu streamen, Informationen zu verfolgen, Wetten abzuschließen, Spiele zu spielen, sich auszutauschen, Kontakte zu knüpfen, Tickets und Merchandise-Artikel zu kaufen - mit einem Konto, einer Wallet und einer App an einem einzigen Ort. Weitere Informationen über DAZN, unsere Produkte, unser Team und unsere Leistungen finden Sie unter dazngroup.com (https://dazngroup.com/). Ein Foto zu dieser Mitteilung ist verfügbar unter https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/fac37fd7-88bf-4157- b159-f7cfa3047bd0 °