Die aktuelle Krypto-Rally ("Bullrun") zeichnet sich bisher durch eine bemerkenswerte Stabilität aus, in der die Korrekturen vergleichsweise mild ausfallen. Mit einer maximalen Korrektur von weniger als 20 Prozent seit den Tiefstständen des FTX-Dramas im November 2022 unterscheidet sich das aktuelle Marktverhalten deutlich von früheren Bullenmärkten, in denen Rückgänge von 25 bis 30 Prozent in den heißen Phasen 2013, 2017 und 2020 oder sogar 50-60 Prozent in der Zwischenrally 2019 üblich waren.

Diese Resilienz deutet darauf hin, dass der Markt sich auf einem soliden Fundament befindet. Unterstützt wird er durch die Einführung der Bitcoin-ETFs und der extremen Nachfrage der institutionellen Investoren. Die vergangene Rally war von erheblicher Spekulation geprägt, die durch die Exzesse der Geldmengenausweitung im Zuge der Corona-Krise befeuert worden war.

Das Allzeithoch war stets eine Herausforderung

Während Bitcoin an einem Ausbruch über dem Allzeithoch arbeitet, zeigen Daten der On-Chain-Datenanalyse-Firma Glassnode, dass langfristige Halter beginnen, ihre Gewinne zu realisieren. Das ist ein typisches Verhalten in solchen Marktphasen, welches auch jetzt wieder das Bild prägt.

Langfristige Halter, die teils seit Jahren im Markt sind, sitzen einmal mehr auf erheblichen Gewinnen und fangen an, ihr Ausgabeverhalten zu verändern. Auch wenn die Überzeugung bei diesen alteingesessenen Marktteilnehmern hoch bleibt, ist es nicht überraschend, dass sie nun ein Teil der Bestände mit Gewinn veräußern.

Diese Marktdynamik trägt dazu bei, dass der Übergang über das letzte Allzeithoch nicht ohne Hindernisse vonstattengeht. Die Ausbruchsphase über das 2017er-Allzeithoch hat zwischen November und Dezember 2020 stattgefunden und sich über etwa einen Monat hinweg gezogen. Die Ausbruchsphase über das 2013er-Allzeithoch Anfang 2017 hat sich sogar über einen Zeitraum von mehr als drei Monaten gezogen.

Hinzu kommt, dass dieser Zyklus ein Novum erzeugt hat und Bitcoin sein Allzeithoch diesmal bereits vor dem Halving das erste Mal überschritten hat. Das Halving ist ein wichtiges Narrativ innerhalb eines Bullruns und liefert Treibstoff für Optimismus, da die Neuerzeugungsrate von Bitcoin halbiert wird und sich somit preisseitig positiv auf das Verhältnis zwischen Angebot und Nachfrage auswirkt.

Allerdings war das eigentliche Halving in den vergangenen Zyklen stets ein „Nicht-Ereignis“ und war gefolgt von einer längeren Konsolidierungsphase. Das könnte dafür sprechen, dass sich die derzeitige Ausbruchsphase über das letzte Allzeithoch noch eine Weile hinziehen kann.

Übergang in die „finale“ Phase dieses Bitcoin-Zyklus

Einen großen Einfluss werden weiterhin die makroökonomischen Entwicklungen – vor allem die Geldpolitik – nehmen. Die Zeichen stehen auf erneute Liquiditätsausweitung, selbst wenn die Federal Reserve die Zinsen weiterhin oben halten wird. Dies wird die Attraktivität von Bitcoin hochhalten.

Hinzu kommt, dass die Bitcoin-ETFs für eine stetige Nachfrage nach Bitcoin sorgen, da sich über sie die Schleusen für die Wall Street hinein in den Krypto-Sektor geöffnet haben. Hier könnte der Faktor noch zum Tragen kommen, dass bisher nur ein kleiner Teil der Wall Street wirklich angefangen hat, in Bitcoin einzusteigen und ein großer Teil der institutionellen Welle erst noch bevorstehen könnte.

Sobald die Ausbruchsphase über das letzte Allzeithoch gelungen ist und Bitcoin in seine Preisfindungsphase übergeht, startet – zumindest anhand historischer Preismuster – die „Euphorie“-Phase eines Bullenmarktes, die geprägt ist von extremer Preisvolatilität – grötenteils nach oben. Diese Phase kann sich über einen Zeitraum von bis zu einem Jahr erstrecken. Das wird jedoch ebenfalls von der makroökonomischen Entwicklung und der Länge des derzeitigen Liquiditätszyklus abhängen, der im letzten Jahr eingesetzt hat.

Denken Sie langfristig!

Sie sind auf der Suche nach einer Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Aufbau eines starken Krypto-Portfolios, die alle Schritte vom initialen Verständnis des Krypto-Sektors bis hin zur praktischen Umsetzung effizient und kompakt abdeckt? Dann kann mein Krypto-Portfolio-Guide Ihnen weiterhelfen.