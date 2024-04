GNW-Adhoc: iTeos präsentiert präklinische Daten zu EOS-984 auf der Jahrestagung 2024 der American Association for Cancer Research und zeigt die Wiederherstellung der T-Zell-Aktivität durch Unterdrückung von Adenosin

^WATERTOWN, Massachusetts, und GOSSELIES, Belgien, April 07, 2024 (GLOBE

NEWSWIRE) -- iTeos Therapeutics, Inc. (Nasdaq: ITOS), ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet, hat heute eine Posterpräsentation präklinischer Daten zu EOS-984 auf der Jahrestagung der American Association for Cancer Research (AACR) angekündigt, die vom 5. bis 10. April 2024 in San Diego, Kalifornien, stattfindet. EOS-984 ist der potenziell erste niedermolekulare Inhibitor seiner Klasse, der auf den equilibrativen Nukleosid-Transporter 1 (ENT1) in der Onkologie abzielt. Basierend auf der Entdeckung und Charakterisierung von ENT1 in der Adenosin- vermittelten Immunsuppression ermöglicht dieser neuartige Mechanismus die intrazelluläre Akkumulation von Adenosin, welches dann die Proliferation und die Effektorfunktion von T-Zellen in der Tumormikroumgebung mit hohem Adenosin- Gehalt unterdrückt. In Mausmodellen führte die Deletion von ENT1 zu einer wirksamen Kontrolle der Tumorproliferation und zu einer erhöhten Häufigkeit von CD8+ T-Zellen, Proliferation und Zytokinproduktion in Tumoren, was die Rolle von ENT1 beim Tumorwachstum weiter unterstützt. In präklinischen Studien ermöglichte die Blockade der intrazellulären Adenosin-Akkumulation durch EOS-984 die Proliferation von Gedächtnis-T-Zellen und TILs trotz hoher Adenosin- Konzentrationen, was zu einer Wiederherstellung der T-Zell-Funktion und einer verstärkten Abtötung von Tumorzellen führte. Darüber hinaus führte die Kombination von EOS-984 mit einer Anti-PD-1-Therapie zu einer synergistischen Kontrolle des Tumorwachstums in einem humanisierten Mausmodell für dreifach negativen Brustkrebs, der gegen eine Anti-PD-1-Blockade resistent ist. Aufgrund seines Wirkmechanismus hat EOS-984 Potenzial als Kombinationspartner über die Anti-PD-1-Therapie hinaus, einschließlich anderer immunonkologischer Wirkstoffe, Zelltherapien und bispezifischer T-Zell-Engager. EOS-984 befindet sich derzeit in der Dosis-Eskalationsphase einer Phase-I-Studie bei fortgeschrittenen malignen Erkrankungen. Topline-Daten aus der Phase-I- Studie werden in der zweiten Jahreshälfte 2024 erwartet. Die Abstracts sind auf der Website der AACR unter folgender Adresse verfügbar: www.aacr.org (http://www.aacr.org/). Die Poster werden in der Rubrik ?Investors" auf der Website des Unternehmens unter www.iteostherapeutics.com (http://www.iteostherapeutics.com/) archiviert. Einzelheiten zur Posterpräsentation Titel: ?Inhibition of equilibrative nucleoside transporter 1 relieves intracellular adenosine-mediated immune suppression" (Hemmung des equilibrativen Nukleosid-Transporters 1 vermindert intrazelluläre Adenosin-vermittelte Immunsuppression) Titel der Sitzung: Experimental and Molecular Therapeutics: Tumor Microenvironment (Experimentelle und molekulare Therapeutika: Tumor- Mikroumgebung) Abstract-Nr.: 734 Datum und Uhrzeit: Sonntag, 7. April 2024, 13:30 Uhr - 17:00 Uhr PT Ort: Poster Section 29 (Posterabschnitt 29) Über iTeos Therapeutics, Inc. iTeos Therapeutics ist ein biopharmazeutisches Unternehmen im Bereich der klinischen Forschung, das Pionierarbeit bei der Erforschung und Entwicklung einer neuen Generation von immunonkologischen Therapeutika für Patienten leistet. Basierend auf einem tiefgreifenden Verständnis der Tumorimmunologie und der immunsuppressiven Signalwege entwickelt iTeos Therapeutics neue Produktkandidaten, die das Potenzial haben, die Immunantwort gegen Krebs wiederherzustellen. Die innovative Pipeline des Unternehmens umfasst drei Programme in der klinischen Phase, die auf neuartige, validierte immunsuppressive Signalwege abzielen und mit optimierten pharmakologischen Eigenschaften entwickelt wurden, um die klinischen Ergebnisse zu verbessern, darunter die TIGIT/CD226-Achse und der Adenosin-Signalweg. iTeos Therapeutics hat seinen Hauptsitz in Watertown, MA, und ein Forschungszentrum in Gosselies, Belgien. Über EOS-984 EOS-984 ist der potenziell erste niedermolekulare Wirkstoff seiner Klasse, der auf den equilibrativen Nukleosid-Transporter 1 (ENT1) abzielt, um die immunsuppressive Wirkung von Adenosin zu hemmen und die Proliferation von Immunzellen wiederherzustellen. Der therapeutische Kandidat hat das Potenzial, die tiefgreifende immunsuppressive Wirkung von Adenosin auf T- und B-Zellen vollständig umzukehren und befindet sich in Phase I der Entwicklung. Veröffentlichung von Informationen im Internet iTeos Therapeutics veröffentlicht regelmäßig Informationen, die für Investoren von Bedeutung sein könnten, in der Rubrik ?Investors" auf seiner Website unter www.iteostherapeutics.com (http://www.iteostherapeutics.com/). Das Unternehmen ermutigt Investoren und potenzielle Investoren, die Website regelmäßig zu besuchen, um wichtige Informationen über iTeos Therapeutics zu erhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen. Alle Aussagen, die nicht ausschließlich auf historischen Fakten beruhen, sind zukunftsgerichtete Aussagen. Wörter wie ?glauben", ?antizipieren", ?planen", ?erwarten", ?werden", ?können", ?beabsichtigen", ?vorbereiten", ?sehen", ?potenziell", ?möglich" und ähnliche Ausdrücke sollen zukunftsgerichtete Aussagen kennzeichnen. Zu diesen zukunftsgerichteten Aussagen gehören Aussagen über den potenziellen Nutzen von EOS-984, das Potenzial von EOS-984, der erste Wirkstoff seiner Klasse zu sein, und das Potenzial von EOS-984 als Kombinationspartner über die Anti-PD-1- Therapie hinaus, einschließlich anderer immunonkologischer Wirkstoffe, Zelltherapien und bispezifischer T-Zell-Engager. Diese zukunftsgerichteten Aussagen sind mit Risiken und Unsicherheiten verbunden, von denen viele außerhalb des Einflussbereichs von iTeos liegen. Die tatsächlichen Ergebnisse können aufgrund dieser Risiken und Unsicherheiten erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen genannten oder implizierten Ergebnissen abweichen. Zu den bekannten Risikofaktoren gehören die folgenden: der Erfolg in präklinischen Tests und frühen klinischen Studien ist keine Garantie für den Erfolg in späteren klinischen Studien; die Daten für unsere Produktkandidaten sind möglicherweise nicht ausreichend, um die behördliche Genehmigung für den Übergang zu späteren klinischen Phasen oder die Zulassung für die Vermarktung der Produkte zu erhalten; iTeos ist möglicherweise nicht in der Lage, seine Geschäftspläne zu erfüllen, einschließlich der Einhaltung erwarteter oder geplanter Meilensteine und Zeitpläne für die Zulassung, Forschungs- und klinische Entwicklungspläne und die Markteinführung seiner Produktkandidaten, und zwar aus verschiedenen Gründen, von denen einige außerhalb der Kontrolle von iTeos liegen könnten, einschließlich möglicher Beschränkungen der finanziellen und sonstigen Ressourcen des Unternehmens, Herstellungsbeschränkungen, die möglicherweise nicht rechtzeitig vorhergesehen oder behoben werden können, negative Entwicklungen auf dem Gebiet der Immunonkologie, wie z. B. unerwünschte Ereignisse oder enttäuschende Ergebnisse, auch im Zusammenhang mit Therapien von Wettbewerbern, und Entscheidungen von Behörden, Gerichten oder Ämtern, wie z. B. Entscheidungen des US-Patentamts im Zusammenhang mit Patenten, die unsere Produktkandidaten abdecken; und die Risiken, die unter der Überschrift ?Risikofaktoren" im Jahresbericht von iTeos auf Formblatt 10-K für das am 31. Dezember 2023 endende Geschäftsjahr beschrieben sind, der bei der Securities and Exchange Commission (SEC) eingereicht wurde, sowie andere vom Unternehmen bei der SEC eingereichte Dokumente, deren Durchsicht wir Ihnen empfehlen. Jedes der oben genannten Risiken könnte iTeos als Unternehmen, sein operatives Ergebnis sowie den Handelspreis seiner Stammaktien wesentlich und nachteilig beeinflussen. Wir warnen Investoren davor, sich in hohem Maße auf die zukunftsgerichteten Aussagen in dieser Pressemitteilung zu verlassen. iTeos übernimmt keine Verpflichtung, seine zukunftsgerichteten Aussagen öffentlich zu aktualisieren, es sei denn, dies ist gesetzlich vorgeschrieben. Um weitere Informationen zu erhalten, wenden Sie sich bitte an: Anlegerkontakt: Carl Mauch iTeos Therapeutics, Inc. carl.mauch@iteostherapeutics.com (mailto:carl.mauch@iteostherapeutics.com) Medienkontakt: media@iteostherapeutics.com (mailto:media@iteostherapeutics.com) °