ROUNDUP/Aktien New York Schluss: Lethargie zum Wochenstart

NEW YORK (dpa-AFX) - Die Anleger an den US-Aktienmärkten haben es zu Beginn der neuen Börsenwoche ruhig angehen lassen. Der Dow Jones Industrial schloss am Montag 0,03 Prozent tiefer bei 38 892,80 Punkten. Für den marktbreiten S&P 500 ging es um 0,04 Prozent auf 5202,39 Zähler runter. Der technologielastige Nasdaq 100 sank um 0,05 Prozent auf 18 100,19 Punkte.

Bremsend wirkte der Renditeanstieg am Anleihenmarkt, der die gedämpfte Hoffnung auf sinkende Leitzinsen der US-Notenbank Fed widerspiegelt. Auf neue fundamentale Impulse müssen sich Anleger wohl bis Mittwoch gedulden, wenn die US-Inflationsdaten auf der Agenda stehen. Zudem veröffentlicht die Fed zur Wochenmitte ihre Mitschrift zur jüngsten Zinssitzung, aus der sich möglicherweise Hinweise auf den künftigen geldpolitischen Kurs ableiten lassen.

Beim Flugzeugbauer Boeing reißen die Pannen nicht ab. Eine Passagiermaschine der US-Fluggesellschaft Southwest Airlines verlor während des Starts in Denver eine Abdeckung eines ihrer Triebwerke. Die Boeing-Aktien büßten letztlich 0,9 Prozent ein.

Tesla-Aktien bügelten den Kursrutsch vom Freitag aus und gewannen als Spitzenreiter im Nasdaq 100 knapp fünf Prozent. Der Hersteller von E-Autos will sein seit Langem in Aussicht gestelltes Robotaxi im August vorstellen. Firmenchef Elon Musk kündigte die Präsentation auf seiner Online-Plattform X an.

Der Anstieg von Kryptowährungen beschleunigte sich am Montag. Der Bitcoin überwand wieder die Marke von 72 000 US-Dollar. Das befeuerte die Kurse börsennotierter Plattformbetreiber wie Coinbase , dessen Kurs um 6,7 Prozent stieg.

Der Euro hielt sein Niveau aus dem späten europäischen Handel im US-Geschäft weitgehend. Zuletzt wurde die Gemeinschaftswährung bei 1,0857 US-Dollar gehandelt. Die Europäische Zentralbank hatte den Referenzkurs auf 1,0823 (Freitag: 1,0841) Dollar festgesetzt. Der Dollar hatte damit 0,9239 (0,9224) Euro gekostet.

US-Staatsanleihen knüpften an ihre schwache Tendenz vom Freitag an. Der Terminkontrakt für zehnjährige Anleihen (T-Note-Future) fiel zuletzt um 0,37 Prozent auf 109,25 Punkte. Die Rendite zehnjähriger Staatspapiere stieg im Gegenzug auf 4,42 Prozent./edh/he