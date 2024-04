Trading-Chance Wacker Chemie: Long-Gewinn mitnehmen und drehen?

Werbung

Die Chemiebranche hat es weiterhin schwer, auch bei Wacker Chemie wird man 2024 nicht auf Rosen gebettet sein. Dementsprechend läuft die Aktie in einem intakten Abwärtstrend, dessen obere Begrenzung nach einer Aufwärtskorrektur, die wir seit dem 17. Januar mit einem Long-Trade begleitet hatten, nahe gekommen ist. Da ließe es sich überlegen, den respektablen Gewinn auf der Long-Seite mitzunehmen und wieder trendkonform auf die Short-Seite zu wechseln.

Wo genau eine Aktie drehen wird kann man nie vorhersagen, d.h. wir hatten am 17. Januar neben dem Faktor, dass die Charttechnik eine ideale Basis für eine Aufwärts-Korrektur auswies, einfach Glück, die Wacker Chemie-Aktie genau am Tief zu erwischen. Aber jetzt nahen gleich mehrere charttechnische Hürden. Und man würde sich zu Recht fragen, was die bullische Seite motivieren könnte, einen Versuch zu wagen, diese Hürde zu nehmen und dann damit auch noch erfolgreich zu sein, denn:

Der Ausblick auf 2024 fiel trübe aus

Wacker Chemie hatte bereits Ende Januar vorläufige Ergebnisse für 2023 vorgelegt, die einen Umsatzrückgang um 22 Prozent und einen Rückgang des Gewinns vor Zinsen, Steuern und Abschreibungen (EBITDA) um fast 61 Prozent auswiesen, was beides unter den ohnehin niedrigen Prognosen der Experten lag. Mitte März dann folgte der Ausblick auf 2024, der nicht avisiert, dass man im laufenden Jahr von diesem gedrückten Level wegkommen wird. Den Umsatz sieht Wacker zwischen 6,0 und 6,5 Milliarden Euro nach den schwachen 6,4 Milliarden im Vorjahr, für das EBITDA peilt man 600 bis 800 Millionen nach 824 Millionen im Vorjahr an.

Zwar dürfte Wacker Chemie von der sogenannten „Pandemiebereitschaft“ der Bundesregierung profitieren, weil man zu den Unternehmen gehört, die Teil einer Art „Task Force“ zur schnellen Bereitstellung ggf. nötiger Impfstoffe sind. Aber die Analysten sehen das durchaus nicht als „Game Changer“. Zwar hoben mehrere Analysten das Kursziel für die Aktie an, im Schnitt hat sich dieses Ziel aber dadurch kaum nach oben bewegt und liegt derzeit um 135 Euro. Aber selbst dieser Level müsste erst einmal erreicht werden, was nicht nur angesichts der trüben Perspektive für das laufende Jahr fraglich ist, auch die Charttechnik dürfte da ein Wörtchen mitreden:

Die Zone naht, an der sich die Bären normalerweise zurückmelden

Wir sehen im Chart, dass die Aktie seit dem 17. Januar, als wir unseren Long-Trade vorgestellt hatten, in einem Aufwärtstrendkanal läuft. Der Haken dabei aus Sicht der Bullen: Dieser Kanal bewegt sich innerhalb eines übergeordneten Abwärtstrendkanals und lässt sich daher als eine „bärische Flagge“ einordnen, d.h. eine Gegenbewegung innerhalb eines bärischen Trends. Und dessen entscheidende, obere Widerstände sind jetzt in Schlagdistanz gekommen:

Quelle: marketmaker pp4

Das wäre zunächst die bei aktuell knapp 118 Euro verlaufende 200-Tage-Linie. Das ist ein wichtiger, potenzieller Widerstand, aber in diesem Fall nur die erste von mehreren Hürden. Es folgt die obere Begrenzung des mittelfristigen Abwärtstrendkanals bei momentan 121,70 Euro. Und knapp darüber wartet, als eine Art „Fangseil“ gegen bullische Attacken, die Widerstandszone 126,05/127,30 Euro. Da durchzukommen, dürfte knifflig werden, daher wäre es auf jeden Fall einen Gedanken wert, den aktuell erfreuliche 65 Prozent ausmachenden Long-Gewinn jetzt einzustreichen und wieder auf die Short-Seite zu wechseln.

Rückkehr zur Trendfolge nahe an der Abwärtstrendlinie

Wir stellen Ihnen hierfür ein Knock Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor, das mit einem Basispreis und K.O.-Level von 148,852 Euro momentan einen Hebel von 3,35 ausweist. Den Stop Loss würden wir bei 129 Euro in der Aktie ansetzen, das entspricht einem Kurs von ca. 1,96 Euro im Zertifikat. Die WKN dieses Short-Zertifikats auf Wacker Chemie lautet PD7M01.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 117,97 Euro, 121,70 Euro, 126,05 Euro, 127,30 Euro

Unterstützungen: 114,20 Euro, 90,34 Euro, 84,30 Euro

Knock-Out Zertifikat Short auf Wacker Chemie

Basiswert Wacker Chemie WKN PD7M01 ISIN DE000PD7M017 Basispreis 148,852 Euro K.O.-Schwelle 148,852 Euro Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,35 Stop Loss Zertifikat 1,96 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.