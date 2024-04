EQS-News: BDT Media Automation GmbH: ausgezeichneter Start ins Jahr 2024 mit Umsatzverdoppelung // Meilenstein bei neuer Finanzstruktur erreicht // Werk in Mexiko eingeweiht und erfolgreich angelaufen

EQS-News: BDT Media Automation GmbH / Schlagwort(e): Sonstiges

BDT Media Automation GmbH: ausgezeichneter Start ins Jahr 2024 mit Umsatzverdoppelung // Meilenstein bei neuer Finanzstruktur erreicht // Werk in Mexiko eingeweiht und erfolgreich angelaufen



Rottweil, 9. April 2024. Die BDT Media Automation GmbH (BDT), ein weltweit führender Entwickler und Hersteller von hochspezialisierten Systemen zur Datenspeicherautomation (Storage Automation) sowie von Zuführungs- und Ausgabemodulen für Drucker- und Verpackungssysteme (Print Media Handling), ist mit starkem Wachstum in das Jahr 2024 gestartet. Auf der Grundlage eines schon sehr wachstumsstarken Geschäftsverlaufs 2023 mit einem Umsatzplus von 75 % (nach vorläufigen Zahlen) konnte BDT in den Monaten Januar und Februar 2024 erneut stark zulegen und die Umsätze gegenüber der Vorjahresperiode nochmals verdoppeln.

Dr. Holger Rath, Geschäftsführer der BDT Media Automation GmbH: „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, diesen starken Wachstumskurs, den wir seit 2022 umsetzen, mit zusätzlichen Maßnahmen zu unterlegen und abzusichern. So haben wir jetzt in Mexiko den Umzug in das neue Produktionswerk in Guadalajara erfolgreich realisieren können. Die um nahezu 100 % erweiterten Fertigungskapazitäten dienen uns auch für den Ausbau des Geschäfts mit einem der weltweilt führenden Cloud-Dienstleister aus den USA. Zusätzlich haben wir unsere Finanzstruktur strategisch neu aufgestellt, indem wir zum 31. März zwei Finanzdarlehen planmäßig getilgt haben und dadurch jetzt frei von verzinslichen Darlehen sind. Die Ausnahme bilden unsere zwei börsennotierten Unternehmensanleihen, die wir als zentrale Säule unserer Fremdkapitalseite sehen.“

Das neue Produktionswerk in Guadalajara wurde am 27. Februar 2024 im Beisein zahlreicher Entscheider aus Politik und Wirtschaft wie dem deutschen Konsulat, lokalen Wirtschaftsförderungsgesellschaften, Handelsbehörden und Beratungsfirmen wie KPMG und WMP Advisors feierlich eröffnet. Der Hochlauf der Produktion ist bereits seit Beginn dieses Jahres erfolgt. Die BDT-Gruppe verfügt bereits seit dem Jahr 1999 über Erfahrung in Mexiko und adressiert von dort vor allem den US-amerikanischen Markt. Mit dem ausgebauten Produktionsstandort, an den auch etablierte Service- und Logistik-Kapazitäten vom bisherigen Standort umziehen, kann BDT die Fertigung insbesondere im wachstumsstarken Cloud-Storage-Geschäft deutlich erhöhen. Damit werden auch die Kapazitäten in Deutschland entlastet und frei für zusätzliche Aufträge. Der Standort in Mexiko ist auch von zentraler Bedeutung für die ESG-Anstrengungen der BDT-Gruppe. Die dort produzierten Tape-Libraries für den Einsatz in großen Rechenzentren für die Datenarchivierung sorgen nachweisbar für eine erhebliche Energieeinsparung bei den Kunden und war u. a. ein Aspekt, welcher der Klassifizierung der Anleihe 2023/2028 als Green Bond zu Grunde lag.

Zum Abschluss der Neuausrichtung der Finanzstruktur hat BDT planmäßig zum 31. März 2024 Darlehen im Gesamtvolumen von 5,1 Mio. Euro getilgt. Damit konnte BDT das selbst gesteckte Ziel, bei den zinstragenden Verbindlichkeiten zur Finanzierung des weiteren Wachstums nahezu ausschließlich auf börsennotierte Unternehmensanleihen zu setzen, bereits jetzt in vollem Umfang erreichen. Dr. Holger Rath: „Seit der erstmaligen Begebung einer börsennotierten Unternehmensanleihe 2012 hat sich dieses Instrument für uns als stabile Säule in der Unternehmensfinanzierung erwiesen. Unternehmensanleihen geben uns die notwendige Flexibilität für unsere Wachstumsinvestitionen. Beispielsweise sind jetzt auch wesentliche Mittel des Green Bond in den Ausbau unseres Produktionsstandorts in Mexiko geflossen, wodurch sich uns ganz neue Potenziale in Nordamerika eröffnen, insbesondere auch mit unserem Hyperscaler-Kunden aus den USA, einem der weltweilt führenden Cloud-Dienstleister. Wir erwarten aufgrund der bisherigen positiven Dynamik und Marktprognosen, dass das Cloud-Storage-Geschäft auch zukünftig ein starker Wachstumstreiber sein wird, so dass wir hier unbedingt weiter investieren wollen. Intensive Gespräche und Verhandlungen auch mit asiatischen Cloud-Service-Providern und Hyperscalern haben wir vor Ort im Januar 2024 in sehr guter Atmosphäre geführt. Unser Ziel ist, Ende 2024 mit den Serienlieferungen im Cloud-Storage-Bereich in den asiatischen Markt zu starten.“ Zur Wachstumsfinanzierung dient auch die laufende Platzierung des 11,5 % Green Bond 2023/2028 (ISIN: DE000A351YN0).



Soweit diese Mitteilung zukunftsgerichtete Aussagen enthält, beruhen diese Aussagen auf Planungen, Schätzungen und Prognosen, die BDT derzeit zur Verfügung stehen. Zukunftsgerichtete Aussagen beziehen sich deshalb nur auf den Tag, an dem sie gemacht werden. BDT übernimmt keine Verpflichtung, solche Aussagen angesichts neuer Informationen oder künftiger Ereignisse zu aktualisieren bzw. weiterzuentwickeln. Zukunftsgerichtete Aussagen beinhalten naturgemäß Risiken und Unsicherheitsfaktoren. Eine Vielzahl wichtiger Faktoren kann dazu beitragen, dass die tatsächlichen Ergebnisse erheblich von zukunftsgerichteten Aussagen abweichen.



Über die BDT-Gruppe:

Als weltweit tätiges Technologieunternehmen und OEM-Partner entwickelt und produziert die BDT Media Automation GmbH Datenspeicherlösungen zum Sichern und Archivieren von großen Datenvolumen sowie Papier- und Medienhandhabungs-Applikationen für Druckersysteme zum Zuführen oder Ablegen von Papier und anderen Medien. Über 30 aktive Patente, die zum Teil weltweit Gültigkeit haben, und jahrelange Partnerschaften mit den führenden IT- und Bürotechnik-Anbietern belegen den Erfolg und die Innovationskraft des Unternehmens. Gegründet im Jahr 1967, beschäftigt die BDT-Gruppe heute insgesamt rund 210 Mitarbeiter am Hauptsitz in Rottweil sowie an Entwicklungs-, Fertigungs- und Servicestandorten in Deutschland, den USA, China und Singapur.

www.bdt.de



Kontakt:

BDT Media Automation GmbH /// Tel.: +49 (741) 248-162 /// E-Mail: anleihe@bdt.de

Better Orange IR & HV AG // Tel.: +49 (89) 889 690 625 /// E-Mail: linh.chung@better-orange.de

