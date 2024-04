EQS-News: wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033

EQS-News: Wienerberger AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung

wienerberger sichert sich attraktive langfristige Finanzierung bis 2033



09.04.2024 / 08:30 CET/CEST

Neue Kreditlinie über 600 Mio. € dient zur Finanzierung der neu erworbenen Dach-Geschäftsaktivitäten von Terreal sowie zur Refinanzierung der demnächst fälligen Anleihe

Wien, 09. April 2024 – Im Anschluss an das erfolgreiche Closing der Terreal Akquisition, der größten Übernahme in der über 200-jährigen Unternehmensgeschichte, gibt wienerberger nun den Abschluss einer langfristigen Kreditfinanzierung in Höhe von 600 Mio. € bekannt. Der neue Kredit dient der vollständigen Refinanzierung einer seit Closing der Terreal Transaktion gezogenen Brückenfinanzierung sowie der im Mai 2024 anstehenden Fälligkeit der Unternehmensanleihe 2018-24 in Höhe von 250 Mio. €.

„Die langfristige Kreditfinanzierung ist ein wesentlicher Baustein im Finanzierungsportfolio der wienerberger. Sie sichert uns eine starke Liquidität zu attraktiven Konditionen und ermöglicht die Fortsetzung unserer nachhaltigen wertschaffenden Wachstumsstrategie im sich stark entwickelnden Renovierungs- und Sanierungsmarkt sowie im Bereich Infrastruktur für Wasser- und Energiemanagement“, erklärt Heimo Scheuch, CEO der wienerberger.

Der neue Kredit hat eine Laufzeit von neun Jahren und wurde als Club Deal mit fünf langjährigen wienerberger Partnerbanken unter Refinanzierung durch die Oesterreichische Kontrollbank AG umgesetzt.

Durch die professionelle und konstruktive Zusammenarbeit aller Stakeholder konnte so bereits wenige Wochen nach dem erfolgreichen Terreal Closing die bestehende Brückenfinanzierung vollständig durch diese Langfristfinanzierung ersetzt werden. Die neue Finanzierung ist vor dem Hintergrund stark rückläufiger Zinserwartungen noch vollständig variabel verzinst und wird abhängig von der weiteren Marktentwicklung um eine langfristige Zinsabsicherung ergänzt. Die Finanzierung enthält flexibel angepasste Rückzahlungsraten bis ins Jahr 2033 und optimiert damit das Fälligkeitsprofil von wienerberger.



wienerberger

wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, ökologischen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit ermöglicht wienerberger mit seinen Lösungen energieeffizientes, gesundes, klimafreundliches und leistbares Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) zählt das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa. Mit der Akquisition von Meridian Brick hat wienerberger seine Position als ein führender Anbieter von Fassadenprodukten in Nordamerika weiter ausgebaut. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2023 einen Umsatz von rund 4,2 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 811 Mio. €.



