Inflation über den Zielen | Wall Street schwach.

Die Verbraucherpreise lagen im März auf breiter Front leicht über den Erwartungen der Wall Street. Eine Zinssenkung im Juni ist unwahrscheinlich. Neben den März-Verbraucherpreisen und der anbrechenden Berichtssaison, stehen geopolitische Entwicklungen im Fokus. Irans Führungsspitze betont erneut, dass wegen Israels Angriff auf das Konsulat in Syrien ein Vergeltungsschlag stattfinden wird. Was China betrifft, hat die Ratingagentur Fitch das Niveau des Ratings von stabil auf negativ abgestuft. Am Kapitalmarkt wird das allerdings keine Reaktion verursachen.



00:00 Intro

00:20 Überblick

01:02 Verbraucherpreise | Miet- & Benzinpreiskomponente

03:33 Fazit | Geopolitische Risiken | Bonitätsaussichten China

05:53 Delta Air

07:10 KKR | WD-40

08:17 Alibaba | ByteDance | NetEase | Taiwan Semi

09:39 Boeing

11:45 Autoindustrie (u.a. GM, Tesla)

12:52 Heute Abend | China

14:28 Google | Intel | Robotaxi | Musk zur AI

17:30 Sitzungsprotokoll FED | Auktion Staatsanleihen

18:40 Danke für die Geburtstagswünsche



