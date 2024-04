Trading-Chance Nike: Genug „Krise“ eingepreist?

Werbung

Die am Abend des 21. März vorgelegten Quartalsergebnisse des US-Sportartikelherstellers Nike lagen über den Prognosen und waren besser als im Vorjahreszeitraum. Die Reaktion der Aktie: massive Abgaben. Und das nur, weil Nike in Bezug auf die kommenden Monate vorsichtig blieb. Das deutet an, dass die Trader bereits so viel Krise in den Kurs eingepreist haben, dass sich der Gedanke aufdrängt, antizyklisch Long zu gehen.

Aufgrund des zum Kalender verschobenen, immer am 31. Mai endenden Geschäftsjahres kamen die Zahlen zum dritten Quartal des Geschäftsjahres 2023/2024 bei Nike Ende März … und waren eigentlich erfreulich. Zwar hinkt der Gewinn den Top-Jahren 2021 und 202 hinterher, aber das geht ja der gesamten Branche so. Und der Gewinn pro Aktie, war der ein Problem?

Auf diesem Kurslevel gehen den Bären die Argumente aus

Nein, denn der lag nicht nur mit 0,77 US-Dollar über der durchschnittlichen Analystenprognose von 0,74 US-Dollar, das gelang auch schon zum dritten Mal in Folge. Und auch, wenn ein nur verhaltener Optimismus seitens des Unternehmens für das laufende Jahr 2024 nicht gerade dazu animiert, hier unlimitiert und massiv zuzulangen: Als Argument dafür, die Aktie, wie dann am 22. März, dem Tag nach der am Vorabend vorgelegten Quartalsbilanz geschehen, wie eine heiße Kartoffel fallen zu lassen, taugt das nun wirklich nicht.

Es scheint, als hätten sich die Bären nun einmal auf Nike eingeschossen. Das führt immer dazu, dass die potenziellen Käufer vorsichtig bleiben. Auf der anderen Seite gehen der Aktie dadurch so langsam die Verkäufer aus, zumal das Schließen von Short-Positionen bedingt, dass die Short-Seller die Aktie kaufen müssen, um die Position zu neutralisieren und so den Baisse-Gewinn zu kassieren. Und auf dem derzeitigen Level steigt die Wahrscheinlichkeit dafür, wie der Chart zeigt. Hinzu kommt:

Unterstützungszone erreicht

Während die Aktie sich gerade bei 91 US-Dollar nach einem massiven Abstieg seit Dezember zu stabilisieren versucht, liegt das durchschnittliche Kursziel der Analysten mit 110 US-Dollar deutlich über dem Kurs … was sogar überzeugte Bären locken könnte, es auch mal auf der Gegenseite zu probieren, zumal:

Quelle: marketmaker pp4

Die Nike-Aktie hätte jetzt eine gute Basis für eine markantere Gegenbewegung nach oben, im Idealfall sogar für die Aufwärtswende. Wir sehen im Chart, dass der Kurs derzeit versucht, sich über dem Jahrestief 2023 bei 88,66 US-Dollar zu stabilisieren. Gelänge das nicht, würde bereits bei 82,22 US-Dollar die nächste, noch markantere Auffanglinie in Form des 2022er-Jahrestiefs warten. Und angesichts des Umstands, dass Nike schon jetzt markttechnisch überverkauft ist, liegt der Gedanke an einen spekulativen Long-Trade nahe.

Antizyklisch Long für Risikofreudige

Wir stellen Ihnen für diese Trading-Chance ein Knock Out-Zertifikat Long mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas vor. Das Zertifikat hat einen Basispreis und K.O.-Level bei 55,789 US-Dollar, daraus errechnet sich aktuell ein Hebel von 2,5. Den Stop Loss würden wir bei 79,50 US-Dollar in der Aktie platzieren, das entspricht im Zertifikat beim aktuellen Euro/US-Dollar-Umrechnungskurs von 1,0860 US-Dollar derzeit einem Kurs von ca. 2,16 Euro. Die WKN dieses Long-Zertifikats auf Nike lautet PE2XD6.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 103,80 US-Dollar, 123,39 US-Dollar, 128,68 US-Dollar, 131,31 US-Dollar

Unterstützungen: 88,66 US-Dollar, 82,22 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Long auf Nike

Basiswert Nike WKN PE2XD6 ISIN DE000PE2XD68 Basispreis 55,789 US-Dollar K.O.-Schwelle 55,789 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Long Emittent BNP Paribas Hebel 2,5 Stop Loss Zertifikat 2,16 Euro

Disclaimer: Die Trading-Chance ist ein Service der onvista media GmbH in Kooperation mit dem Dienstleister RealMoneyTrader. Für die Produktauswahl und den Inhalt des Artikels ist allein der genannte Dienstleister verantwortlich. Der Dienstleister versichert, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden. Wir weisen Sie darauf hin, dass die onvista media GmbH aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation mit angezeigten Emittenten von Zertifikaten eingegangen ist. Weiterhin empfehlen wir Interessenten vor einem möglichen Investment in die in diesem Artikel genannten Finanzinstrumente den jeweils relevanten und rechtlich ausschließlich maßgeblichen Wertpapierprospekt (Basisprospekt, die dazugehörigen Endgültigen Bedingungen sowie etwaige Nachträge dazu) auf der Seite des jeweiligen Emittenten oder Ihrer depotführenden Stelle oder Handelspartner zu lesen, um sich möglichst umfassend zu informieren. Insbesondere gilt dies für die Risiken eines möglichen Investments in die genannten Wertpapiere. Die Darstellung und der Service sind eine Werbemitteilung und erfüllen nicht die Voraussetzungen an einen unabhängigen Research bzw. eine Anlageempfehlung.