Im Format Chartzeit freemium geht es um eure Wünsche. Martin Goersch analysiert Aktien, die ihr euch in den Youtube-Kommentaren wünscht. Heute geht es um das Stromerzeugungsunternehmen Constellation Energy. In den letzten 52 Wochen hat die Aktie 150 Prozent zugelegt. Allein seit Anfang des Jahres stehen +65 Prozent auf der Kurstafel. Kann das so weitergehen? Womit müssen Investoren jetzt rechnen?