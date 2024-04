ANALYSE-FLASH: Goldman hebt Ziel für Unicredit auf 44,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Broker) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat das Kursziel für Unicredit von 41,50 auf 44,70 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bei den am 7. Mai anstehenden Quartalszahlen der Bank dürften der Ausblick auf den Zinsüberschuss, die künftige Ertragsdynamik sowie das Thema Fusionen und Übernahmen im Fokus stehen, schrieb Analyst Chris Hallam in einem am Montag vorliegenden Ausblick. Er hob seine Schätzungen für den Zinsüberschuss und das Ergebnis je Aktie an./gl/zb

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.04.2024 / 18:46 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

-----------------------

dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX

-----------------------