Abgestürzter Hidden-Champion der Chipbranche – Jetzt einsteigen?!

Bei dem Halbleiter-Zulieferer Aixtron (WKN: A0WMPJ) ging es in den letzten Jahren steil aufwärts. Getrieben von einer steigenden Nachfrage nach den Anlagen des Unternehmens stiegen Umsätze und Gewinne mit rasanten Raten. Auch der Aktienkurs explodierte und legte von Anfang 2020 bis Ende 2023 um satte 351 % zu. Seit Jahresbeginn fiel die Aktie jedoch um 39 % (Stand aller Angaben: 06.04.2024) – obwohl das Börsenumfeld freundlich ist und die allgemeine Nachfrage in der Halbleiterbranche anzieht. Ist die Aixtron-Aktie damit jetzt attraktiv?

Geschäftsmodell des Hidden-Champion

Wir beginnen mit einem kurzen Blick auf das Geschäft des Unternehmens aus Herzogenrath. Aixtron bezeichnet sich selbst als Marktführer für Depositionsanlagen für die Halbleiterindustrie. Diese hochkomplexen Anlagen werden von Unternehmen wie Infineon oder Samsung genutzt, um ultradünne Schichten von Atomen auf Halbleiterwafern aufzubringen.

Die Leistungshalbleiter werden schlussendlich in unterschiedlichsten Bereichen eingesetzt. Sie finden zum Beispiel bei der Stromversorgung von Rechenzentren oder von E-Autos Anwendung, werden in Chips für 5G Mobilfunknetzte verbaut oder finden sich in Lasern oder Sensorik von Autos wieder.

Starke Geschäftsentwicklung der letzten Jahre

Entsprechend gut hat sich das Geschäft bei Aixtron in den letzten Jahren entwickelt. Besonders die Umsätze mit Anlagen zur Verarbeitung von Chips auf Basis von Siliziumkarbid und Galliumnitrid wuchsen rasant (in 2023 wurden 74 % der Anlagenerlöse mit diesen Spezialmaschinen erzielt, im Vorjahr waren es noch 42 %). Diese Chips verarbeiten Strom effizienter und helfen so zum Beispiel die Reichweite von E-Autos zu verlängern oder diese schneller zu laden. So konnte sich Aixtron in den letzten Jahren der Zyklik der Halbleiterindustrie entziehen und konstant wachsen.

in Mio. Euro 2018 2019 2020 2021 2022 2023 Umsatz 267 260 269 429 463 630 EBIT 42 39 35 99 105 157

Quelle: Investor Relations Aixtron

Weitere Aussichten

Auch der Auftragseingang legte im Jahr 2023 zu. Im Gesamtjahr betrug das Plus 9 %, im vierten Quartal 2023 sogar 28 %. Dies lässt darauf schließen, dass sich die Wachstumsgeschichte der letzten Jahre fortsetzen könnte. Das Management prognostiziert für 2024 im Mittelwert ein Umsatzwachstum von 7 %. Auch im Jahr 2025 soll sich das „starke Umsatzwachstum“ fortsetzen.

Das scheint mir plausibel. Denn die Nachfrage nach modernen Halbleitern steigt getrieben durch die Digitalisierung und Vernetzung unserer Welt langfristig an. Entsprechend haben Chiphersteller wie Intel, TSMC oder Wolfspeed angekündigt in den nächsten Jahren viele Mrd. US-Dollar in neue Fabriken zu investieren, um die steigende Nachfrage bedienen zu können. Ich kann mir gut vorstellen, dass diese Fabriken auch mit Anlagen von Aixtron ausgestattet werden.

Bewertung und mein Fazit

Die langfristigen Aussichten für Aixtron erscheinen mir also gut. Dass der Aktienkurs kurzfristig stark gefallen ist, verunsichert mich nicht. Im Gegenteil. Bezogen auf das starke Ergebnis aus 2023 liegt das KGV nun bei 18 nachdem es in den letzten Jahren öfter über 30 lag. Diese Bewertung finde ich attraktiv für ein Unternehmen, welches technologisch so stark aufgestellt scheint und mit schönen Raten wächst. Darüber hinaus verfügt Aixtron über keine Finanzverbindlichkeiten und sollte so auch Schwächephase gut überstehen können. Ich überlege, in den nächsten Wochen eine erste Position bei Aixtron aufzubauen.

