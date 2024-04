Aufzughersteller Schindler wächst zum Jahresauftakt - China schwach

Quelle: (c) Copyright Thomson Reuters 2024. Click For Restrictions - https://agency.reuters.com/en/copyright.html

Zürich (Reuters) - Der Schweizer Aufzug- und Rolltreppenhersteller Schindler hat im ersten Quartal bei Umsatz und Bestellungen zugelegt.

Die Verkaufserlöse wuchsen unter Ausschluss von Wechselkurseinflüssen gegenüber der Vorjahresperiode um 1,1 Prozent auf 2,67 Milliarden Franken und der Auftragseingang zog 2,5 Prozent auf 2,79 Milliarden an, teilte das Unternehmen am Donnerstag mit. Ein Umsatzrückgang im Neuanlagengeschäft wurde durch Zuwächse bei Modernisierungen und im Servicegeschäft kompensiert. Gewachsen ist das Unternehmen in den Regionen EMEA und Amerika, während im wichtigen Markt China vor allem der Absatz neuer Anlagen schwach blieb.

Unter dem Strich stand nach drei Monaten mit 232 Millionen Franken um 9,4 Prozent mehr Nettogewinn. Im gesamten Jahr rechnet das Unternehmen weiterhin mit einem währungsbereinigten Umsatzzuwachs um einen niedrigen einstelligen Prozentbetrag und einer Betriebsgewinnmarge (Ebit) von elf Prozent. Nach drei Monaten waren es 10,9 Prozent und im gesamten Jahr 2023 waren es 10,3 Prozent.

