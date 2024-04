EQS-News: Hauptversammlung 2024 von Redcare Pharmacy bestätigt alle Punkte der Tagesordnung. Dirk Brüse und Lode Fastré neue Mitglieder des Vorstands.

EQS-News: Redcare Pharmacy N.V. / Schlagwort(e): Hauptversammlung/Personalie

Hauptversammlung 2024 von Redcare Pharmacy bestätigt alle Punkte der Tagesordnung. Dirk Brüse und Lode Fastré neue Mitglieder des Vorstands.



18.04.2024 / 09:00 CET/CEST

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.





Hauptversammlung 2024 von Redcare Pharmacy bestätigt alle Punkte der Tagesordnung. Dirk Brüse und Lode Fastré neue Mitglieder des Vorstands.

Sevenum, die Niederlande, 18. April 2024. Auf der gestrigen Hauptversammlung von Redcare Pharmacy stimmten die Shareholder mit absoluter Mehrheit allen Agendapunkten – einschließlich der Ernennung von Dirk Brüse zum neuen Chief Commercial Officer und Lode Fastré zum neuen Chief Information Officer des Unternehmens – zu.

Zudem wurden die ehemaligen Vorstandsmitglieder und Mitgründer Stephan Weber (CCO) und Marc Fischer (CIO) von der Haftung für die Wahrnehmung ihrer Aufgaben als Vorstandsmitglieder entbunden.

Als langjährige Mitglieder des Senior Managements von Redcare Pharmacy wurden sowohl Dirk Brüse als auch Lode Fastré über viele Jahre als Nachfolger von Stephan Weber und Marc Fischer aufgebaut und sind nun bereit, ihre neuen Rollen anzutreten. Diese Übergabe der Führungsverantwortung erfolgt zu einem optimalen Zeitpunkt und unterstreicht das Bekenntnis von Redcare Pharmacy zu Kontinuität, Stabilität und nachhaltigen Wachstum. Stephan Weber und Marc Fischer werden das Unternehmen weiterhin bis zum 1. Oktober 2026 in beratender Funktion unterstützen.

Olaf Heinrich, CEO von Redcare Pharmacy, äußert sich zufrieden über die Zustimmung der Investor:innen: "Wir freuen uns sehr, dass unsere Shareholder die Ernennung von Dirk Brüse und Lode Fastré bestätigt haben. Mit beiden haben wir zwei starke Führungskräfte aus unseren eigenen Reihen, die die Vision und Kultur von Redcare verkörpern und zugleich über das notwendige Know-how verfügen, um unsere Wachstumsziele weiter voranzutreiben."

Weitere Tagesordnungspunkte der diesjährigen Hauptversammlung waren die erneutel Bestellung von Björn Söder als Mitglied des Aufsichtsrats für eine weitere und damit vierte Amtszeit von zwei Jahren sowie die Wiederbestellung von Jasper Eenhorst als Mitglied des Vorstands und CFO des Unternehmens für eine weitere Amtszeit von vier Jahren.

Die Geschäftsstrategie von Redcare Pharmacy hat sich auch im ersten Quartal dieses Jahres erneut als erfolgreich erwiesen. Das Unternehmen wird am 25. April 2024 offizielle Zahlen für Q1 veröffentlichen.

Weitere Informationen zu den Beschlüssen, einschließlich detaillierter Abstimmungsergebnisse, finden Sie auf unserer Corporate Site.



Ansprechpartnerin Investor Relations:

Monica Ambrosi (Associate Director, Investor Relations)

investors@redcare-pharmacy.com

Ansprechpartner Presse:

Sven Schirmer (Director, Corporate Communications)

press@redcare-pharmacy.com

Über Redcare Pharmacy.

Ursprünglich im Jahr 2001 gegründet, ist Redcare Pharmacy (bisher bekannt als Shop Apotheke Europe) heute die führende Online-Apotheke in Europa und aktuell in sieben Ländern aktiv: Deutschland, Österreich, Frankreich, Belgien, Italien, den Niederlanden und der Schweiz.

Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Sevenum, in der Nähe der niederländischen Stadt Venlo und im Herzen Europas, mit weiteren Standorten in Köln, Berlin, München, Tongeren, Warschau, Mailand, Lille und Eindhoven.

Als die One-Stop-Pharmacy der Zukunft bietet Redcare Pharmacy über 11 Millionen aktiven Kund:innen ein vielseitiges Sortiment von über 150.000 Produkten zu fairen Preisen. Neben rezeptfreien Medikamenten, Nahrungsergänzungsmitteln, Beauty- und Körperpflegeprodukten sowie einer umfangreichen Auswahl an gesundheitsbezogenen Artikeln in allen Märkten, bietet das Unternehmen auch verschreibungspflichtige Medikamente für Kund:innen in Deutschland, der Schweiz und in den Niederlanden an.

Redcare Pharmacy N.V. ist seit 2016 an der Börse Frankfurt (Prime Standard) gelistet. Seit dem 19. Juni 2023 ist das Unternehmen Mitglied im Auswahlindex MDAX.

18.04.2024 CET/CEST Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com



Sprache: Deutsch Unternehmen: Redcare Pharmacy N.V. Erik de Rodeweg 11-13 5975 WD Sevenum Niederlande Telefon: 0800 - 200 800 300 Fax: 0800 - 90 70 90 20 E-Mail: investors@redcare-pharmacy.com Internet: www.redcare-pharmacy.com ISIN: NL0012044747, DE000A19Y072 WKN: A2AR94, A19Y072 Indizes: MDAX Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate Exchange EQS News ID: 1882967

Ende der Mitteilung EQS News-Service

1882967 18.04.2024 CET/CEST