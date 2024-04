Fusionen von KI-Projekten | Die Zukunft von AI und Blockchain mit @MissCryptoGer

Direkt zum Video auf YouTube

► Frei-Ticket für die Invest sichern: https://t1p.de/v9j3b



Zum Video "RWAs" mit Sven Wagenknecht ► https://youtu.be/VGSOUJrPr64

Zum Video "Airdrop" mit DailyBucks ► https://youtu.be/V8y_9Lgz22w



📈 Exklusive Infos direkt vom Parkett ► Abonniere kostenlos unsere Börsen-Newsletter: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/service/newsletter/newsletter/



► Darum geht's im Video: Dr. Stephanie Morgenroth (Miss Crypto) und der "Richy" Richard Dittrich (Chief Customer Experience Officer) diskutieren in diesem Video über den Zusammenhang zwischen künstlicher Intelligenz und Blockchain. Sie beleuchten Themen wie Rechenleistung, dezentrale Datenmärkte und die Unterschiede zwischen zentralisierten und dezentralisierten Projekten. Die Bedeutung von Governance-Token und Tokenomics wird ebenfalls diskutiert, sowie die Frage, ob KI-Coins im nächsten Bullenmarkt relevant sein werden.



Timestamps:

00:00 ► Einführung in das Thema KI und Blockchain

05:23 ► Dezentrale Datenmärkte

10:02 ► Fusionen von KI-Projekten

15:30 ► Einsatz von KI in Projekten

26:04 ► Die Zukunft von AI und Blockchain



► Bitte beachte unsere rechtlichen Hinweise und die Angaben zu möglichen Interessenskonflikten: https://www.boerse-stuttgart.de/de-de/legal/disclaimer-video-und-textbeitraege/



► Folge uns auch auf Social Media für noch mehr Börse:

📷 Instagram: https://www.instagram.com/boersestuttgart

🐥 Twitter: https://twitter.com/boersestuttgart

📱 Facebook: https://www.facebook.com/boersestuttgart

🤵 LinkedIn: https://www.linkedin.com/company/647864/



🕐 Das Video wurde am 19. März 2024 um 18:00 Uhr veröffentlicht.