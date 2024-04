DAX® - 3 rote Wochenkerzen – eine gute Nachricht?

Die seit Ostern laufende Verschnaufpause schlägt sich beim DAX® in drei negativen, roten Wochenkerzen in Folge nieder. Es handelt sich dabei um die erste Verlustserie dieser Art seit Herbst vergangenen Jahres. Per Saldo sind drei rote Wochenkerzen hintereinander ein eher seltenes Phänomen, welches in weniger als 10 % der Zeit vorkommt. Auf Basis der Daten seit 1988 haben wir zudem die Perspektiven der vierten Woche nach einer solchen Dürreperiode untersucht. Während sich bei der Wahrscheinlichkeit für steigende DAX®-Notierungen nur eine leichte Verbesserung feststellen lässt, steigt die Durchschnittperformance um den Faktor 2,5 auf 0,49 %. Bleibt zu hoffen, dass das „Muster“ auch dieses Mal greift, denn der DAX® kann aktuell jede Unterstützung gebrauchen. Schließlich notieren die deutschen Standardwerte unmittelbar auf einer absoluten Schlüsselunterstützungszone. Zur Erinnerung: Die 50-Tages-Linie (akt. bei 17.760 Punkten) zusammen mit der Trendlinie (akt. bei 17.769 Punkten), welche auf Wochenbasis die verschiedenen Hochpunkte von 2015 und 2021/22 verbindet, sollten weiterhin unbedingt verteidigt werden.

DAX® (Weekly)

Quelle: Refinitiv, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: Refinitiv, tradesignal²

