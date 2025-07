DAX® - Dieses Sprungbrett sollten Sie kennen!

Zu Wochenbeginn musste der DAX® das zweite Abwärtsgap in Folge (24.167 zu 24.141 Punkte) hinnehmen. Temporär ging es für die deutschen Standardwerte sogar unter die runde 24.000er-Marke. Umso wichtiger war die Erholung Richtung Handelsende, denn diese sorgt für eine weiße Tageskerze und eine Reduzierung der o. g. Abwärtskurslücke. Unsere eigene Marktbreiteauswertung signalisiert für gut 2/3 aller deutschen „blue chips“ aus DAX®, MDAX® und SDAX® einen idealtypischen Aufwärtstrend. Charttechnisch liefern die beiden „V-Formationen“, die nach oben aufgelöste Flaggenkonsolidierung sowie die Rückeroberung der 50-Tages-Linie wichtige Pro-Argumente. Selbst das kleinere „V-Muster“ hält perspektivisch ein Kursziel von 26.500 Punkten bereit. Aber auch unter dem Blickwinkel eines aktiven „Money Managements“ liefert der aktuelle Chartverlauf eine wichtige Hilfestellung. So dient die Kombination aus der oberen Flaggenbegrenzung und dem Durchschnitt der letzten 50 Tage (akt. bei 23.837/23.829 Punkten) in Zukunft als wichtige Haltezone. Aus kurzfristiger Tradingsicht sollte diese Bastion nicht mehr unterschritten werden.

DAX® (Daily)

Quelle: LSEG, tradesignal² / 5-Jahreschart im Anhang

5-Jahreschart DAX®

Quelle: LSEG, tradesignal²

