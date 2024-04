Widerstand: 17.880 18.000 Unterstützung: 17.500 17.300

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung (Pfeil türkis im Chart unten) vom vergangenen Freitag ("Zittrige Hände gehen von Bord - Erholungsrally denkbar") lautete wie folgt:

Der Dax ist in einer Position, von der aus eine kräftige Erholungsrally von 100 bis 200 Punkten gestartet werden kann. Vorausgesetzt, die Iraner halten sich nun zurück nach der jüngsten Attacke der Israelis. In dem Falle wäre ein erneuter Anlauf an die Widerstandszone um 17.880/900 Punkte denkbar.

Der Dax brachte die am Freitagvormittag avisierte Erholungsrally von "100-200 Punkten" und stieg heute kurz nach der Eröffnung bis an die 17.880-Punkte-Marke bevor Gewinnmitnahmen einsetzten.

Dax-Ausblick:

Der in der vergangenen Woche mehrfach angesprochene Widerstand um 17.880 Punkte war am Morgen eine Nummer zu groß für die Käufer. Nun heißt es zunächst, die Erholungsrally seit dem Freitagstief zu konsolidieren.

Im Anschluss ist dann im Wochenverlauf allerdings ein erneuter Ausbruchsversuch über 17.880/900 Punkte einzuplanen. Gelingt dieser, dürfte auch die 18.000-Punkte-Marke kein größeres Problem darstellen.

WERBUNG

Partizipiere an fallenden oder steigenden Kursen

Wer von steigenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Long-Zertifikat (DJ6P21 von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.04.2024), die K.o.-Schwelle liegt bei 15.912 bei unbegrenzter Laufzeit.

Wer von fallenden Kursen beim Dax ausgeht und an diesen teilhaben will, kann in ein Short-Zertifikat (DQ05RW von der DZ BANK/ Prospekt)* investieren. Der Hebel liegt bei 9,99 (Stand: 22.04.2024), die K.o.-Schwelle bei 19.456 bei unbegrenzter Laufzeit.

Quelle: Tradingview

*Diese Werbung richtet sich nur an Personen mit Wohn-/Geschäftssitz in Deutschland. Den Basisprospekt, etwaige Nachträge sowie die Endgültigen Bedingungen und die Basisinformationsblätter erhalten Sie bei Klick auf den Link “Prospekt”.

Die Billigung des Basisprospekts durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht ist nicht als ihre Befürwortung der angebotenen Wertpapiere zu verstehen. Wir empfehlen Interessenten und potenziellen Anlegern den Basisprospekt und die Endgültigen Bedingungen zu lesen, bevor sie eine Anlageentscheidung treffen, um sich möglichst umfassend zu informieren, insbesondere über die potenziellen Risiken und Chancen des Wertpapiers. Sie sind im Begriff, ein Produkt zu erwerben, das nicht einfach ist und schwer zu verstehen sein kann.