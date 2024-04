Widerstand: 17.880 18.000 Unterstützung: 17.500 17.300

Dax-Rückblick:

Das Fazit der jüngsten Betrachtung vom vergangenen Mittwoch lautete wie folgt:

Der Index probiert sich heute Vormittag erneut an der Widerstandszone um 17.880 Punkte. Diese Zone sollte die Erholung vom Vormittag zunächst eingrenzen.

Der Dax kam nach der Analyse nie wirklich über die angesprochene Widerstandszone (rot im Chart unten) hinaus und markierte heute Vormittag ein neues Monatstief.

Dax-Ausblick:

"Kaufen, wenn die Kanonen donnern" - diese sehr alte Börsenweisheit beherzigt der Dax heute Vormittag noch nicht unbedingt. Was nicht ist, kann aber (am Nachmittag) noch werden. Der Dax ist in einer Position, von der aus eine kräftige Erholungsrally von 100-200 Punkten gestartet werden kann, vorausgesetzt die Iraner halten sich nun zurück nach der jüngsten Attacke der Israelis. In dem Falle wäre ein erneuter Anlauf an die Widerstandszone um 17.880/900 Punkte denkbar. Unterhalb von 17.600 Punkten (Stundenschluss) wäre dieses Szenario zunächst hinfällig. Ein schönes Wochenende allen Lesern!

Risikohinweis: Das Chartbild im deutschen Leitindex spielt vor dem Hintergrund der aktuellen geopolitischen Situation und einer möglichen weiteren Eskalation im Nahen Osten lediglich eine untergeordnete Rolle. Das Kursgeschehen wird derzeit primär von den Schlagzeilen zum Nahostkonflikt beeinflusst. Das heißt: Jede Schlagzeile in dieser Sache kann das Stimmungsbild kurzfristig drehen und Bewegungen von mehreren hundert Punkten auslösen.

Quelle: Tradingview

