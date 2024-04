Trading-Chance Target: Trading-Ziel Long erreicht, jetzt Kasse machen und drehen

Werbung

Am 6. Oktober hatten wir an dieser Stelle einen Long-Trade auf die Aktie des US-Handelskonzerns Target vorgestellt, weil wir unterstellt hatten, dass die Risiken langsam mehr als eingepreist seien. Diese Vermutung hat sich in den vergangenen Monaten bestätigt. Jetzt aber ist der Kurs nach einer gewaltigen Hausse an massive Widerstände gelaufen und fährt sich dort fest: Eine Trading-Chance Short.

Das am 6. Oktober 2023 vorgestellte Long-Zertifikat (diese alte WKN lautete HS24YH) wurde damals um 3,50 Euro eingesammelt, aktuell notiert dieses Zertifikat um 9,20 Euro. Ein schöner Erfolg, der alleine aber kein Grund wäre, diese Position glattzustellen und den Gewinn auf der Short-Seite einzusetzen. Es ist die Bewertung, es sind die Perspektiven für den US-Einzelhandel und es ist die Charttechnik, die die Motive für einen Switch auf Short liefern.

Erst niedrig bewertet, jetzt schon wieder „teuer“

In den vergangenen vier Quartalen hat die Supermarktkette die Prognosen der Analysten in Bezug auf den Gewinn pro Aktie zwar übertroffen, insgesamt war das Geschäftsjahr 2023/2024 aber kein gutes gewesen. Die Experten hoffen zwar, dass sich das 2024/2025 ändert, aber wie sich die Verbraucher verhalten und wie sich die Gewinnmargen gestalten, ist nüchtern betrachtet nicht vorhersehbar. Dabei fällt auf, dass die Aktie für das am 31.1. beendete Geschäftsjahr 2023/2024 ziemlich teuer bewertet war:

Auf Basis des da eingefahrenen Gewinns stellte sich das Kurs/Gewinn-Verhältnis auf 23, das lag am oberen Ende der Bewegungs-Spanne der letzten zehn Jahre. Dementsprechend verhalten sehen die Analysten die Perspektive für die Target-Aktie: Die Mehrheit sieht das Papier nur als Halteposition, das durchschnittliche Kursziel liegt mit 185 US-Dollar nicht nur nahe am derzeitigen Kurs, sondern auch in der Widerstandszone, unter der sich Target jetzt festgefahren hat:

Toppbildung direkt nach dem jüngsten „Gap Up“

Wir sehen im Chart, dass man die Anfang März vorgelegten Ergebnisse des letzten, am 31. Januar beendeten Quartals des Geschäftsjahres 2023/2024 ebenso mit einem „Gap Up“, sprich einer Aufwärts-Kurslücke, honoriert hatte wie die vorherigen Quartalsergebnisse, die im November kamen. Das war die Basis für die starken Gewinne unseres Long-Zertifikats, so gesehen konnte uns das ja nur recht sein. Jetzt aber sehen wir, dass der Kurs dabei ist, ein Topp auszubilden.

Quelle: marketmaker pp4

Momentan wirkt es, als würde das auf eine Schulter-Kopf-Schulter-Formation herauslaufen, deren rechte Schulter gerade im Entstehen begriffen ist. Auffällig ist, dass die Luft in dem Moment heraus war, als Target diese massive, ins Jahr 2022 zurückreichende Widerstandszone zwischen 180,46 und 183,89 US-Dollar erreicht hat. Und da die Bewertung der Aktie selbst dann mit einem Kurs/Gewinn-Verhältnis von 19 eher teuer wäre, wenn die optimistischen Gewinnerwartungen für das am 1.2. angelaufene, neue Geschäftsjahr eintreten, wäre das eine Grundlage, um nicht nur auf der Long-Seite Kasse zu machen, sondern auch, um die Positionierung auf Short zu drehen.

Switch auf Short an massiver Widerstandszone

Wir haben für diese Trading-Chance ein Knock-Out-Zertifikat Short mit unbegrenzter Laufzeit des Emittenten BNP Paribas herausgesucht, das einen Basispreis und einen Knock Out-Level bei 220,394 US-Dollar ausweist, woraus sich aktuell ein Hebel von ca. 3,15 errechnet. Den Stop Loss würden wir, bezogen auf die Aktie, bei 189 US-Dollar ansiedeln, das entspricht beim aktuellen Umrechnungskurs Euro/US-Dollar von 1,0650 einem Kurs um 2,88 Euro in diesem Zertifikat. Die WKN dieses Knock-Out-Zertifikats Short auf die Target Corp. lautet PC553F.

Wichtige Chartmarken:

Widerstände: 180,46 US-Dollar, 181,86 US-Dollar, 183,89 US-Dollar

Unterstützungen: 162,21 US-Dollar, 145,19 US-Dollar, 137,16 US-Dollar, 102,93 US-Dollar

Knock-Out Zertifikat Short auf die Target Corp.

Basiswert Target Corp. WKN PC553F ISIN DE000PC553F7 Basispreis 220,394 US-Dollar K.O.-Schwelle 220,394 US-Dollar Laufzeit open end Typ Knock-Out Zertifikat Short Emittent BNP Paribas Hebel 3,15 Stop Loss Zertifikat 2,88 Euro

Die bisherigen Trades der „Trading-Chance“ für Sie in einer Watchlist:

Sie können mit einem Klick auf alle bisherigen Trading-Chancen zugreifen und sich ansehen, wie die dort vorgestellten Zertifikate und Optionsscheine gelaufen sind. Klicken Sie einfach auf den folgenden Button, das ist der Link zu unserer Trading-Chance Watchlist. Wenn Sie die zu den Produkten gehörigen Artikel lesen möchten, klicken Sie bitte einfach auf das „Sprechblasen“-Icon direkt rechts neben der Produktbezeichnung.

Denken Sie dabei aber daran, dass hier Gewinnmitnahmen, nachgezogene Stop Loss, mit Gewinn ausgelaufene Inline-Optionsscheine und ausgestoppte Positionen nicht eigens gekennzeichnet sind, hier finden Sie die Performance der Derivate ohne diese „Feinsteuerung“ seit dem Tag der Vorstellung.

