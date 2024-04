EQS-News: Eigenheim Union gibt vorläufige ungeprüfte Konzernkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt

EQS-News: Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Vorläufiges Ergebnis

Eigenheim Union gibt vorläufige ungeprüfte Konzernkennzahlen für das Geschäftsjahr 2023 bekannt



23.04.2024

Umsatzerlöse erhöhen sich auf ca. 13,5 Mio. EUR

Rohertragsmarge beträgt mehr als 20%

Positives Konzern EBIT-Ergebnis von 0,85 Mio. EUR erwartet

Satzungsbeschluss für das Projekt in Gräbendorf erteilt

Nach vorläufigen und noch ungeprüften Zahlen wird das Konzernergebnis auf Ebene des EBIT voraussichtlich 0,85 Mio. EUR und vor Steuern ca. 0,66 Mio. EUR betragen. Das Geschäftsjahr 2023 stuft der Vorstand der Eigenheim Union Gruppe als herausfordernd ein. Die prognostizierten Ergebnisse konnten wie im Februar 2024 mitgeteilt, nicht vollständig erfüllt werden. Für das Geschäftsjahr 2024 wurden Maßnahmen zur Kosteneinsparung ergriffen und weitere Projekte in Berlin und im Berliner Speckgürtel befinden sich in der finalen Prüfung und Verhandlung. Für das im Sommer 2024 anstehende Projekt in Gräbendorf wurde der Satzungsbeschluss für den Bau von 30 Doppelhaushälften erteilt. Zur Stärkung der Finanzkraft prüft der Vorstand die Aufnahme von Finanzmitteln. Eine Entscheidung über die Aufnahme von Finanzmitteln ist hierzu noch nicht getroffen worden.

Der vollständige Geschäftsbericht wird voraussichtlich im Laufe des Juni 2024 veröffentlicht.

Über Eigenheim Union Gruppe

Die Eigenheim Union Gruppe realisiert bezahlbare und nachhaltige Wohnqualität in der Metropolregion Berlin. In attraktiven und stark nachgefragten Lagen entstehen bezugsfertige Eigenheime für Selbstnutzer und Kapitalanleger. Sämtliche Wertschöpfungsprozesse sind standardisiert und werden durch das erfahrende Team der Eigenheim Union Gruppe abgedeckt.

23.04.2024

Eigenheim Union 1898 Beteiligungs AG
Ringbahnstraße 16/18/20
12099 Berlin
Deutschland

